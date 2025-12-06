Ce poți să faci cu 100 de euro de Revelion. Ce își permit românii să cumpere, de fapt

Cei 100 de euro pe care mai toți românii se bazează în noaptea dintre ani pot aduce o experiență frumoasă. Deși nu aduc un Revelion de cinci stele, asigură o porție de icre decente, un aperitiv decent și chiar un Bolt până la cea mai apropiată petrecere, cu o intrare accesibilă.

Revelionul acasă – cea mai accesibilă ofertă

Este și varianta în care banii dispar cel mai repede. Ai nevoie de antreuri: icre, salată de vinete, salata de boeuf, piftie, sarmale, friptură și pește pentru cei superstițioși. 12 boabe de struguri să meargă bine tot anul, prăjituri și tort, iar cam aici se termină banii.

Revelion la munte, însă fără mari pretenții

Varianta la cabană cu gașca a devenit o legendă. Chiar dacă aceasta costo cam 500-600 de lei pe noapte, tot nu te poți încadra în buget. Mai este și benzina, mâncarea, băutura, plus inevitabilul „hai să mai luăm și din asta” și sari lejer de 100 de euro.

Restaurantele depășesc cu mult bugetul

În București, cele mai „ieftine” pachete încep de la 400-500 de lei și urcă lejer spre 1000. La Brașov, Timișoara, Iași sau Constanța lucrurile stau la fel: restaurante cochete, meniu de Revelion, băuturi, muzică live — totul sună minunat, până vezi că oferta începe de la 350–600 lei. Prețul s-a schimbat, dar meniul e același de 20 de ani.

Cluburile – singura variantă unde mai poți intra cu 100 de euro

Cluburile și petrecerile de Revelion sunt singurele care mai țin cu omul simplu. În București ai burlesque party cu bilete de 100–150 lei, MONOVELION pe la 50–90 lei, Expirat/Alhambra la 100–200 lei, prin cluburi găsești și variante la 250–300 lei cu DJ, show și atmosferă.

În Brașov, Karma Lounge are bilete la 130 lei, iar în Timișoara găsești petreceri de Revelion la 100 lei, 130 lei, chiar și sub 90 lei — dacă iei presale.

La Arad, Molly Malone’s îți dă chiar bufet suedez la 150 lei. Da, ai citit bine: mănânci nelimitat sub prețul unui tort din București.

Revelionul în străinătate – 100 de euro doar biletele de avion

Wizz Air încă mai are câteva rute sub 100 €. Milano Bergamo, Roma, Eindhoven, Dortmund — toate au zboruri în jur de 200–230 lei pe segment în decembrie, deci teoretic poți pleca în Italia sau Germania cu bani puțini.

Dar să nu uităm lista finală! Taxi până la aeroport — 60 lei dacă ești norocos, 100 dacă ai o zi nașpa, cazare 1–2 nopți — 40–80 €, o pizza + o apă în Milano — 18 €, un prosecco de Revelion — 10–12 €, două guri de aer în Piazza del Duomo — gratuit!Deocamdată că poate pun și ei taxă de turist ca în Veneția!