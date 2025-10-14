Turcescu: „Nicușor Dan este dator SRI-ului pentru că se află în fruntea acestui stat”

„Nicușor Dan este dator SRI-ului pentru că se află în fruntea acestui stat” spune Robert Turcescu, invitat la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Declarația vine în contextul alegerilor de anul trecut. Vezi emisiunea integrală aici.

„Nicușor Dan este dator SRI-ului pentru că se află în fruntea acestui stat. Alegerile de anul trecut din România la care știm bine cum s-au întâmplat lucrurile, nu s-ar fi putut întâmpla dacă nu era Serviciul Român de Informații care să întocmească rapoarte peste rapoarte și să spună „trebuie să anulăm alegerile”. Sau nu era Serviciul Român de Informații care să nu fi închis ochii”, spune jurnalistul.