Utilajele de deszăpezire intervin în zona montană a județului Brașov, unde se semnalează lapoviță și NINSOARE

În zona montană din județul Brașov s-au înregistrat, joi seara, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, care au afectat mai multe sectoare de drum.

Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, sunt afectate vizate următoarele tronsoane: DN73A – Predeal – Râșnov, DN1A – Săcele – Cheia și DN73 – Bran – Fundata.

Pentru menținerea siguranței în trafic, utilajele de deszăpezire intervin constant cu materiale antiderapante.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță corespunzătoare între vehicule, pentru a evita evenimentele neplăcute.

Situația meteo rămâne în atenția autorităților, care anunță că vor continua intervențiile pe toate drumurile afectate.