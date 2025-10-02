Prima pagină » Actualitate » România colorată în GALBEN, PORTOCALIU și ROȘU. Viituri și inundații. Mediul a convocat joi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă

02 oct. 2025, 16:43, Actualitate
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a convocat joi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), constituit la nivelul MMAP. Ședința extraordinară a fost organizată ca urmare a avertizărilor meteorologice și hidrologice de cod galben, portocaliu și roșu transmise de Administrația Națională de Meteorologie și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

„Având în vedere prognoza meterorologică și situația hidrologică, a fost crescut gradul de alertare pentru județele din sud-vestul țării, prin emiterea codurilor galbene, roșii și portocalii. Ne așteptăm ca precipitațiile să conducă la atingerea cotelor de inundații în mai multe zone.

În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună

Deși solul este extrem de uscat și poate prelua din cantitățile de precipitații, nu putem exclude probleme punctuale. Ținând cont că sunt areale intinse care vor fi afectate de precipitații, vor apărea, în următoarele ore, inundații cu efecte locale.

Practic, în următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună. ANM și INHGA vor emite mesaje de avertizări imediate acolo unde situațiile o vor impune. Recomandăm populației din zonele vizate de avertizări să nu depoziteze cantități de lemne de foc în apropierea canalelor de scurgere sau a rigolelor, astfel încât să se asigure scurgerea apelor pe raza localității”, a subliniat secretarul de stat Raul Pop.

Temperaturi de noiembrie. Vijelii în București

Meteorologii au anuntat, de asemenea, că vremea va fi foarte rece, maximele fiind mai coborâte cu 8-10 grade decât mediile normale. Un alt aspect discutat a fost și situația specială din Capitală, unde vor fi rafale puternice de vânt, care pot ajunge și la 70-90 km/h (începând cu această seara și pe parcursul nopții), dar și precipitații de 40-50 l/mp.

Reprezentanții ANAR au anunțat că s-a păstrat legătura cu Administrațiile Bazinale de Apă care se află în zonele în care este valabilă avertizarea și au fost deja mobilizate 75 de buldozere și excavatoare, iar 500 de oameni sunt deja pe poziții, pregătiți de intervenție. Totodată, s-au verificat gradele de umplere din acumulări și s-a comunicat cu Hidroelectrica S.A pentru preluarea viiturii de pe Olteț. De asemenea, SGA Olt va avertiza acumulările piscicole pentru asigurarea tranzitărilor. Contactul cu Prefecturile și cu autoritățile locale trebuie să fie în permanență.

Oltenia în pericol

Reprezentanții D.S.U. și ai I.G.S.U. au subliniat că sunt efectuate manevre preventive în județele Dolj și Olt, prin mobilizarea echipelor operative din județele învecinate, precum și a motopompelor și a camioanelor și microbuzelor.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor reiterează apelul către toți deținătorii de amenajări hidrotehnice din bazinele aflate sub avertizări să acorde o atenție deosebită exploatării lucrărilor administrate, respectând regulamentele specifice pentru perioadele de ape mari. Aceste măsuri sunt esențiale pentru gestionarea în siguranță a eventualelor viituri și pentru protejarea populației din zonele adiacente.

Totodată, aceeași responsabilitate revine și deținătorilor numeroaselor acumulări mici, care trebuie să respecte cu strictețe regulamentele de exploatare și să monitorizeze permanent starea lucrărilor, sub coordonarea unităților teritoriale ale Administrației Naționale „Apele Române”. Implementarea riguroasă a acestor măsuri este crucială pentru siguranța comunităților, pentru protejarea bunurilor și pentru apărarea mediului.

Reamintim că Administrația Națională de Meteorogie a emis o avertizare meteorologică de:

COD GALBEN  – 2 octombrie (ora 10:00) – 3 octombrie (ora 23:00) și vizează ploi însemnate cantitativ în centrul, estul Munteniei și în Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp.

COD PORTOCALIU – 2 octombrie (ora 10:00) – 3 octombrie (ora 23:00) și vizează ploi importante cantitativ.  În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 70…80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp.

COD ROȘU – 2 octombrie (ora 18:00) – 3 octombrie (ora 21:00). În județele Dolj și Olt va ploua abundent și se vor cumula cantități de apă de 100…110 l/mp.

COD GALBEN – 2 octombrie (ora 10:00) – 3 octombrie (ora 23:00)  vizează intensificări ale vântului  în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei, cu viteze de 50…70 km/h.

COD PORTOCALIU – 2 octombrie (ora 20:00) – 3 octombrie (ora 23:00) și aduce intensificări puternice ale vântului. În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70…90 km/h.

COD GALBEN -2 octombrie (ora 10:00) – 3 octombrie (ora 23:00) și vizează ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă. În estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1500 m, va ninge temporar viscolit (rafale de 50…70 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

COD PORTOCALIU -2 octombrie, ora 10:00 – 3 octombrie, ora 23:00. Fenomenele vizate sunt: ninsori abundente, temporar viscolite și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m. În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov în general la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70…80 km/h) și se va depune strat consistent de zăpadă de 30…50 cm.

Tot astăzi, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologică de cod galben, cod portocaliu și cod roșu.

Fenomenele vizate sunt scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare. Bazinele hidrografice afectate sunt: Mureş, Timiş, Bărzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui, Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret şi râurile din Dobrogea.

CODUL GALBEN este valabil în intervalul 02.10.2025 (ora 16:00) – 05.10.2025 (ora 12:00), pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş, Timiş , Caraş, Nera, Cerna, Dunăre (jud. Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, râurile din Dobrogea (jud.Constanţa şi Tulcea). În intervalul 03.10.2025 ora 12:00 – 05.10.2025 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Putna, Trotuş, Siret – afluenţii mici din bazinul inferior.

CODUL PORTOCALIU emis de INHGA este valabil în intervalul 03.10.2025 (ora 06:00) – 04.10.2025 (ora 24:00) pe râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, Dunăre (jud.Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş , Ialomiţa, Prahova.

În intervalul 03.10.2025 (ora 20:00) – 04.10.2025(ora 12:00), pe râurile din bazinele hidrografice: Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea).

CODUL ROȘU este valabil în intervalul 03.10.2025 (ora 12:00) – 04.10.2025 (ora 12:00) pe râurile din bazinele hidrografice: Dunăre (jud.Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui.

În funcţie de evoluţia fenomenelor hidrometeorologice, vom reveni cu actualizarea prognozelor hidrologice și meterologice.

