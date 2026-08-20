Prima pagină » Actualitate » Mircea Geoană investește în energie. Noi centrale pe gaze, de aproape 390 MW, sunt pregătite în România

Mircea Geoană investește în energie. Noi centrale pe gaze, de aproape 390 MW, sunt pregătite în România

Mircea Geoană investește în energie. Noi centrale pe gaze, de aproape 390 MW, sunt pregătite în România
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mai multe companii au început demersurile pentru construirea unor centrale electrice și de cogenerare pe gaze naturale, cu o capacitate totală de aproape 390 MW. Printre investitori se numără și Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO și candidat la alegerile prezidențiale, dar și omul de afaceri care deține singurul CET privat din București.

Cel mai mare proiect este cel al unei centrale pe gaze cu o putere instalată de 144,2 MW, care ar urma să fie construită la Reșița, în județul Caraș-Severin. Unitatea ar urma să fie racordată la stația de transformare 400/220/110 kV Reșița a Transelectrica, iar punerea în funcțiune este estimată pentru sfârșitul anului 2030. Proiectul este dezvoltat de PPC Producție SRL, companie parte a grupului grec PPC, unul dintre principalii investitori din sectorul energetic românesc. Avizul tehnic de racordare a fost obținut la sfârșitul lunii iunie 2026.

Sondaj Gândul

Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Mircea Geoană, asociat într-un proiect de 100 MW

Un alt proiect important este o centrală în ciclu combinat cu o putere de 100 MW, care ar urma să fie construită în comuna Berceni, județul Prahova. Unitatea este programată să fie pusă în funcțiune până la sfârșitul anului 2028 și va fi racordată la stația de transformare 220/110 kV Teleajen.

Dezvoltatorul este Mandarin Rental SRL, companie înființată în 2023 și specializată în producția de energie electrică din resurse neregenerabile.

Potrivit datelor citate de Profit.ro, acționarii companiei sunt George-Ovidiu Doca, cu 40% din capital, Andreea-Mariana Gheorghe, cu 20%, și Mircea Geoană, care deține 20% din toamna anului trecut. Restul participației este deținut de ceilalți asociați ai companiei. Firma a obținut, la rândul său, avizul tehnic de racordare în luna iunie 2026.

Centrală pe gaze și baterii de stocare în Giurgiu

Un alt proiect este pregătit în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu. Avizul tehnic de racordare emis în iunie prevede o putere totală aprobată de peste 50 MW.

Documentația de mediu indică însă o centrală cu o putere electrică de 20,14 MW și una termică de 12,6 MW, echipată cu motoare Jenbacher. Proiectul include și un sistem de stocare a energiei electrice cu o capacitate de 72 MW. Potrivit documentației, centrala este destinată serviciilor de echilibrare a sistemului energetic, urmând să producă energie atunci când există variații ale cererii și să utilizeze energia stocată în perioadele de consum ridicat.

Proiectul este dezvoltat de Parc Energetic Roata de Jos SRL, companie înființată în 2025 și controlată de investitori români. Punerea în funcțiune este estimată pentru 2029.

Timișoara pregătește 45 MW în cogenerare

Și Primăria Timișoara are în plan instalarea unor motoare de cogenerare cu o capacitate totală de 45 MW.

Unitățile ar urma să fie racordate la stația de transformare 110/20/10 kV Fratelia, operată de Rețele Electrice România. Termenul estimat pentru operaționalizare este anul 2028. În același timp, compania care administrează Parcul Industrial Mija din județul Dâmbovița intenționează să majoreze cu peste 40 MW puterea centralei sale pe gaze. Punerea în funcțiune este estimată pentru primul trimestru al anului viitor.

O nouă centrală în cogenerare în Militari

Un proiect este pregătit și în București, în cartierul Militari. Investiția presupune construirea unei unități în cogenerare formată din două centrale cu puteri egale.

Capacitatea electrică totală ar urma să fie de aproape 10 MW, iar cea termică de 11,7 MW. Cele două centrale vor fi conectate atât la sistemul centralizat de termoficare al Capitalei, administrat de Termoenergetica, cât și la Sistemul Energetic Național. Energia termică produsă ar urma să fie livrată către Termoenergetica sub formă de agent termic primar, în timp ce energia electrică va fi introdusă în Sistemul Energetic Național și comercializată pe piețele de profil sau prin contracte bilaterale. Pentru una dintre cele două centrale a fost deja obținut avizul tehnic de racordare, iar punerea în funcțiune este estimată pentru 2027.

Dezvoltatorul este Energogen SRL, companie înființată anul trecut. Printre asociați se află Constantin Bucur, care deține, prin compania Vest Energo, și singurul CET privat din București.

Centrala Vest Energo, aflată tot în Militari, a fost construită în 1965, pe platforma industrială cu același nume, iar societatea care o operează a fost privatizată în 1995. CET-ul furnizează energie termică pentru cartierele Militari și Drumul Taberei și are o putere instalată de aproape 23 MW electrici și peste 53 MW termici.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Patrick Andre de Hillerin îl ironizează pe Dinel Miruță: „Domnu’ Centimetruță, majoritate înseamnă orice de le 50%+1 în sus”
09:46
Patrick Andre de Hillerin îl ironizează pe Dinel Miruță: „Domnu’ Centimetruță, majoritate înseamnă orice de le 50%+1 în sus”
EVENIMENT „Victoria Coaliției antihitleriste” în România, sărbătorită de rusofilii din Iași vineri, 21 august/. Cine sunt invitații de onoare
09:41
„Victoria Coaliției antihitleriste” în România, sărbătorită de rusofilii din Iași vineri, 21 august/. Cine sunt invitații de onoare
ECONOMIE Magneziul de la Rășinari va fi scump, dar strategic pentru Europa. Ce spune un cercetător după ce a analizat proiectul minei
09:31
Magneziul de la Rășinari va fi scump, dar strategic pentru Europa. Ce spune un cercetător după ce a analizat proiectul minei
CONTROVERSĂ Tudor Chirilă, specialist și în Constituție. Activistul politic critică întâlnirea Bolojan-Tănăsescu și pune sub semnul întrebării deciziile CCR
09:14
Tudor Chirilă, specialist și în Constituție. Activistul politic critică întâlnirea Bolojan-Tănăsescu și pune sub semnul întrebării deciziile CCR
SPORT Dinamo – FCSB se joacă în București, pe „Arcul de Triumf”. Prețuri uriașe la bilete
08:59
Dinamo – FCSB se joacă în București, pe „Arcul de Triumf”. Prețuri uriașe la bilete
REACȚIE Salvați Copiii și World Vision România solicită Guvernului menținerea burselor sociale pentru elevi și în perioada vacanțelor
08:47
Salvați Copiii și World Vision România solicită Guvernului menținerea burselor sociale pentru elevi și în perioada vacanțelor
Mediafax
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil din București: 'M-au obligat să..'
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Adevarul
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Click
Detalii cutremurătoare despre drama medicului rezident care s-a sinucis. Ce se întâmpla în viața lui
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Cancan.ro
500 lei în plus, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Care sunt cele 2 condiții
Ce se întâmplă doctore
Îl mai ții minte pe Vierme de la Animal X? Cum arată acum, la 42 de ani, și cu ce se ocupă! E schimbat total și mulți nu l-au mai recunoscut
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Care e cel mai economic model Dacia pe termen lung: GPL, hibrid sau electric?
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Suedezul care a creat chimia modernă
TRAGEDIE Tragedie aviatică în Kenya: șeful spionajului din Ecuador și cinci americani au murit după ce un elicopter cu turiști s-a prăbușit
09:26
Tragedie aviatică în Kenya: șeful spionajului din Ecuador și cinci americani au murit după ce un elicopter cu turiști s-a prăbușit
FLASH NEWS Seulul estimează că nord-coreenii dețin până la 120 de arme nucleare. Trump vorbește despre doar 57 și pregătește întâlnirea cu Kim Jong-Un
08:42
Seulul estimează că nord-coreenii dețin până la 120 de arme nucleare. Trump vorbește despre doar 57 și pregătește întâlnirea cu Kim Jong-Un
INCIDENT Jaf ca-n filme în Timiș. Falși polițiști au furat 90.000 de lire sterline dintr-o mașină
08:30
Jaf ca-n filme în Timiș. Falși polițiști au furat 90.000 de lire sterline dintr-o mașină
FLASH NEWS Trump declară „război economic total” Iranului și amenință cu „consecințe uriașe” orice țară care ajută Teheranul: „Vrem ca toți aliații să fie alături de SUA”
08:13
Trump declară „război economic total” Iranului și amenință cu „consecințe uriașe” orice țară care ajută Teheranul: „Vrem ca toți aliații să fie alături de SUA”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.638. Bombardament teribil asupra Kievului: cel puțin şase morţi și peste 20 de răniți
08:08
Război în Ucraina, ziua 1.638. Bombardament teribil asupra Kievului: cel puțin şase morţi și peste 20 de răniți
NEWS ALERT O dronă militară de tip Shahed-136 a fost detectată în spațiul aerian al Republicii Moldova
07:57
O dronă militară de tip Shahed-136 a fost detectată în spațiul aerian al Republicii Moldova

Cele mai noi

Trimite acest link pe