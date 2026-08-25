Șeful grupării care asigura transportul în Europa al drogurilor albanezilor, denumit „Matrix”. Numele său nu apare în actele oficiale

Creierul grupării care transporta masive cantități de droguri pentru narco-traficanții albanezi se numește Cristian Gheorghe Măhălean, i se spune „Matrix” iar potrivit anchetatorilor care l-au investigat de peste trei ani numele său nu ar figura în niciun act oficial legat de transporturi sau în firmele paravan folosite pentru albirea banilor produși din operațiuni.

În dosarul declanșat luni anchetatorii DIICOT fac o amplă radiografie a rolurilor avute de fiecare dintre membrii grupării luate în vizor atât la nivel național cât și internațional iar probele obținute vor fi folosite acum pentru propunerea arestării preventive a acestora.

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„Matrix” – omul care nu figurează

Anchetatorii DIICOT arată în dosarul lor că Cristian Gheorghe Măhălean se află în rolul de lider, coordonând conspirativ activitățile infracționale ale grupării fără ca numele său să apară în documentele oficiale ale societăților utilizate sau în documentele de proprietate al autovehiculelor utilizate.

Acesta, spun procurorii, era cel care, prin conexiunile avute în rândul traficaților de droguri de origine albaneză, procura drogurile ce urmau a fi transportate și vândute.

Bărbatul se pare că oferea servicii logistice de transport al drogurilor din Spania către țări din Vestul Europei și se asigura că pe traseul de deplasare către destinație, transporturile de droguri nu erau afectate de acțiuni de control demarate de autorități.

Totodată, mai spun anchetatorii, el avea rolul de gestionar al situațiilor de criză care presupuneau arestarea șoferilor și confiscarea cantităților de droguri de către autorități.

În acest sens, era cel care justifica beneficiarilor transporturilor de droguri pierderea acestora, pentru a evita suspiciuni legate de deturnarea transportului și însușirea sa.

Ulterior capturării unor transporturi de droguri de către autorități, se preocupa de identificarea locului de deținere al șoferilor, asigura angajarea apărătorilor aleși și comunica cu aceștia în vederea obținerii de documente justificative, informații legate de poziția procesuală a șoferilor.

„Matrix” în vizorul EUROPOL

În decembrie 2025, românul denumit „Matrix” de cunoscuți ar fi fost listat de către EUROPOL,la solicitarea României, ca „High Value Target” (țintă cu valoare ridicată – n.r.).

Anchetatorii povestesc faptul că pe parcursul anchetei interne s-a colaborat intens cu EUROPOL și autoritățile judiciare străine și că s-a ajuns până la interceptarea și decriptarea unor convorbiri purtate de român prin intermediul unor aplicații de mesagerie și telefoni puternic securizate.

Urmare acestor probe ar rezulta conexiunile de lungă durată ale lui Măhălean zis „Matrix”,cu grupările de traficanți de droguri albanezi, precum și perseveranța sa infracțională.

„Transportatorul” Stocsek

Despre Vilhelm Stocsek zis „Vili”, anchetatorii arată că el este membru constituent al grupului infracțional organizat, aflat în legătură infracțională cu „Matrix”, și că ar fi poziționat pe palierul 2 al grupării, având rolul de a organiza transporturi disimulate de droguri din Spania sub aparența legală societăților de transport rutier de mărfuri pe care le controla în fapt (TRIAL EXPRES TRANSPORT S.R.L., GFB. TRANSPORT) și a ansamblurilor rutiere de mare tonaj aparținând acestora, modificate anterior cu locașuri ascunse în podeaua dublă a semiremorcilor sau în plafonul cabinei capetelor tractor și conduse de șoferi aflați în legătura sa infracțională.

Se pare că Stocsek ar fi contribuit la asigurarea și dezvoltarea componentei logistice a grupului, prin identificarea și punerea la dispoziția acestuia, în mod succesiv, a unor societăți comerciale, autotractoare și șoferi utilizați la transporturile ilicite de droguri, precum și prin exercitarea controlului în fapt asupra societății TRIAL EXPRES TRANSPORT SRL și ulterior, prin integrarea în circuitul logistic a altor societăți și vehicule obținute prin intermediul unor administratori și persoane interpuse.

În concret, arată anchetatorii DIICOT, în cadrul grupului infracțional pe care l-a constituit la inițiativa lui Măhălean li Ioan Vasile Ionce Stocsek a asigurat achiziția și înmatricularea pe numele TRIAL TRANSPORT S.R.L. a autotractorului SCANIA și a semiremorcii, pe care o administra în fapt prin intermediul administratorului de drept Gheorghe Pintea.

Tot el a pus la dispoziția grupului autotractoarele SCANIA în vederea modificării acestora cu compartimente ascunse la nivelul plafonului, a identificat și procurat autotractoare pretabile modificărilor constructive aduse de Vasile Ionce, a recrutat și coordonat operativ șoferii și infrastructura logistică aflată în sfera sa de control, utilizată la efectuarea transporturilor de droguri, a extins ulterior infrastructura logistică a grupului prin integrarea societății GFB TRANSPORT SRL și a altor vehicule și persoane interpuse utilizate în activitatea infracțională.

Prin activitatea desfășurată, bărbatul a asigurat suportul logistic indispensabil funcționării grupului, exercitând atribuții de coordonare operațională asupra componentei logistice, sub coordonarea generală și autoritatea decizională exercitate de Măhălean.

A organizat și realizat operațiuni de transport de droguri prin exercitarea rolului deținut în cadrul aceleiași structuri infracționale, beneficiind de o autonomie operațională în utilizarea propriilor conexiuni infracționale, a societăților comerciale aflate sub controlul său, a mijloacelor de transport și a șoferilor din legătura sa, fără ca această autonomie să presupună desprinderea sa din grup sau desfășurarea unei activități infracționale independente de cea coordonată de Măhălean.

Transport capturat în Italia

Astfel, în acest context, Stocsek a realizat un transport de droguri depistat pe teritoriul Italiei la data de 24.09.2024 utilizându-se infrastructura logistică gestionată de acesta.

Apoi, la data de 14.12.2024, acesta a organizat prin intermediul societății pe care o administra în fapt, TRIAL EXPRES TRANSPORT SRL, alte două transporturi de droguri pe teritoriul Spaniei în cuantum de 707 kg rezină canabis/hașiș.

Distinct de aceste operațiuni, a realizat un transport de „50 de bucăți” de substanță prezumat ilicită (Cocaină) în cursul lunii ianuarie 2025 prin intermediul autotractorului DAF, aparținând GFB TRANSPORT SRL, administrat în fapt de acesta și a doi șoferi maghiari aflați în legătura sa infracțională, transportul fiind facilitat de „Matrix” în continuarea raporturilor infracționale dintre cei doi și exercitarea rolurilor în cadrul aceleiași structuri.

„Meșterul” grupării

Despre Ioan Vasile Ionce procurorii arată că este membru constituent al grupului infracțional organizat, aflat în legătură infracțională cu Măhălean, este poziționat pe palierul 2 al grupării și avea rolul prioritar de a realiza modificările structurale ale vehiculelor ce urmau a fi implicate în transportul drogurilor de risc și mare risc.

Se pare că el este ce care crea compartimente ascunse, capabile să depoziteze cantități de sute de kilograme de stupefiante, modificările fiind realizate la o hală din sat Rușor, județul Maramureș, ce aparține familiei concubinei sale.

Tot Ionce era cel care dădea ok-ul final după identificarea autotractoarelor pretabile unor astfel de modificări, în vederea achiziționării și integrării acestora în infrastructura logistică utilizată de grupul infracțional organizat.

El s-a implicat în identificarea și preluarea autotractoarelor marca SCANIA, în vederea modificării acestora cu compartimente ascunse la nivelul plafonului iar în perioada septembrie-decembrie 2023, la punctul de lucru situat în sat Rușor, a făcut lucrări de modificare cu compartimente ascunse la nivelul plafonului, prin instalarea unei unități staționare de aer condiționat asupra autotractoarelor marca SCANIA (perioada octombrie-noiembrie 2023) și (…) (în perioada noiembrie-decembrie 2023), în scopul utilizării lor la transportul disimulat de droguri.

Punerea ulterioară la dispoziția grupării infracționale a acestor autotractoare a fost urmată de efectuarea a două transporturi de droguri în tandem la 20.03.2024 în Franța prin intermediul șoferului Cristian Ionuț Tudor, conducând autotractorul, în plafonul căreia era disimulată cantitatea de 114kg cocaină și cetățenii maghiari Tibor Bodrogi și Attila Szanto, conducând autotractorul, în plafonul căreia era disimulată cantitatea de 397 kg hașiș/rezină de canabis.

De asemenea, cu referire la autotractorul SCANIA, se constată că și acest mijloc de transport a fost pus la dispoziția grupării în considerarea modalității de camuflare a drogurilor, fiind similară celor descoperite în autotractoarele 1 și 2.

Cursul cercetărilor penale având ca punct de declanșare data de 14.09.2023 reține că în acele împrejurări, bărbatul deja procedase la efectuarea de modificări la nivelul plafonului, în mod similar modificărilor aduse celorlalte două autotractoare menționate.

Apoi, membrii decidenți de la nivelul grupului au hotărât reînmatricularea acestui autotractor SCANIA prin schimbarea combinației numărului în cadrul societății TRIAL EXPRES TRANSPORT S.R.L și ulterior schimbării combinației numărului de înmatriculare, iar autotractorul a fost utilizat în Spania la 14.12.2024 pentru efectuarea unui transport clandestin de droguri în cuantum 414,02 kg rezină de canabis/hașiș, disimulat în plafonul cabinei, fiind condus de cetățeanul român Levente Szabo.

De menționat este și faptul că Ionce a fost condamnat în Franța în luna februarie 2021 pentru că a transportat în calitate de șofer, cu TIR-ul, cantități însemnate de droguri.

Iubita care „spăla” banii din infracțiuni

Tot pe palierul doi al grupării anchetatorii au încadrat-o pe concubina lui „Matrix” și arată despre ea că ar fi avut rolul de sprijinire a activității infracționale desfășurate de partener, atât prin acordarea de sprijin moral, fiind la curent cu toate afacerile ilicite pe care le încuraja și pentru care oferea sfaturi, dar și prin spălarea produselor infracționale.

Astfel, susțin anchetatorii, aceasta a simulat achiziția autoturismului marca BMW seria 7 model 2024 în valoare de aproximativ 90.000 euro de la vânzător, care în fapt aparținea concubinului său, Măhălean, cunoscând împrejurarea că banii erau proveniți din săvârșirea infracțiunilor de trafic și internațional de droguri.

Restul membrilor grupării sunt încadrați de către anchetatorii DIICOT în palierul trei și sunt de regula fie șoferii care conduceau camioanele companiilor administrate din umbră de Cristian Gheorghe Măhălean, fie administratorii „de carton” ai firmelor care dețineau vehiculele de transport cu care erau duse și aduse drogurile albanezilor.

DIICOT a rupt lanțul de transport al traficanților albanezi

DIICOT anunță destructurarea rețelei românești de distribuție a narcotraficanților albanezi după o serie amplă de percheziții, de luni, urmare cărora 5 suspecți au fost ridicați și duși la audieri la sediul Direcției.

Potrivit unui comunicat oficial al DIICOT anchetatorii ar fi descins luni la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice situate pe raza municipiilor Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc și a județelor Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și spălare a banilor.

Din probatoriul administrat până în prezent, arată Direcția, a reieșit că, începând cu luna septembrie 2023, 5 suspecți (patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional) au constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alți membri, cetățeni români și străini, având ca scop obținerea unor importante sume de bani din procurarea și transportarea, din Spania către diverse state europene, a unor cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc și mare risc, respectiv rezină de canabis, canabis și cocaină, prin utilizarea de ansambluri rutiere de mare tonaj (TIR-uri), prevăzute cu compartimente ascunse.

La grupul infracțional organizat au aderat alți 10 suspecți (nouă bărbați și o femeie), precum și alte 4 societăți comerciale, implicate în circuitul infracțional cu scopul de paravan legal pentru transportul drogurilor, întreaga activitate a grupării de criminalitate organizată fiind sprijinită de către o altă suspectă, partenera de viață a unuia dintre lideri.

Modus operandi

Ca mod de operare, arată procurorii DIICOT, ulterior primirii comenzilor pentru efectuarea transporturilor de droguri de la narco traficanții albanezi, liderii grupului infracțional organizat, aflați în România, le-au transmis membrilor aflați pe celelalte paliere ale grupării, coordonatele pentru operaționalizarea transporturilor, respectiv au făcut aranjamentele necesare pentru implicarea șoferilor și pentru asigurarea auto vehiculelor, monitorizând apoi, tot din România, derularea transporturilor, iar în situația când acestea au fost capturate de autoritățile altor state, au realizat demersuri pentru asigurarea asistenței juridice a șoferilor prinși în flagrant, urmărind, totodată, să aibă acces la dosarele penale, pentru a verifica dacă nu există indicii care să ducă la lideri.

În cauză a existat o cooperare judiciară extinsă, derulată în intervalul 2023-2026, prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă, cu autoritățile competente din Franța, Spania, Italia și Germania, prin intermediul Eurojust, precum și o cooperare polițienească extinsă, cu polițiile naționale ale statelor membre ale căror teritorii au fost afectate de activitatea infracțională a grupării, cu implicarea Europol.

1.7 tone de droguri depistate în țări europene

Activitatea grupului infracțional organizat, documentată investigativ, s-a concretizat în efectuarea a patru transporturi depistate de organele judiciare din Franța, Germania, Italia și Spania în baza probelor și informațiilor transmise de organele de urmărire penală din România – transporturi de droguri care au condus la capturarea de către autorități a cantităților de 114 kg cocaină, 228,219 kg canabis și 1.376,913 kg rezină de canabis (hașiș), în total aproximativ 1.719 kg de droguri, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail, raportat la valorile de piață EUDA.

În esență, gruparea investigată în prezenta cauză oferea grupărilor de narco traficanți albanezi servicii de transport a diferitor feluri și cantități de droguri de risc și mare risc, din țările – puncte de intrare a drogurilor în Europa, în țările – puncte de destinație din Europa, în funcție de comenzile, constatându-se tipicitatea modului de operare “crime as a service”.

„Tinta cu Valoare Ridicată” din dosar

În cursul anului 2025, liderul grupului infracțional organizat (cetățean român) a fost listat de către EUROPOL, la solicitarea României, ca High Value Target.

Un High Value Target (HVT), sau țintă de mare valoare, este definită de Europol ca fiind o persoană a cărei activitate infracțională îndeplinește criterii stricte de risc și care generează o amenințare majoră, transfrontalieră, de criminalitate gravă și organizată pentru două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, probele administrate în cadrul urmăririi penale au arătat că liderul grupului infracțional organizat a fost utilizator al unei aplicații criptate folosite de către traficanții de droguri, date ce au fost solicitate și transmise prin Ordin European de Anchetă, de la autoritățile franceze.

Astfel, în acord și cu jurisprudența altor state membre ale UE, acestea vor fi utilizate ca mijloace de probă ce demonstrează conexiunile de lungă durată ale liderului cu grupările de traficanți de droguri albanezi, precum și perseveranța sa în activitatea infracțională.

DIICOT a fost ajutată în declanșarea dosarului de Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, Serviciului de de Combatere a Macrocriminalității Economice, ambele din cadrul Direcției de Combaterea a Criminalității Organizate, brigăzilor din subordinea DCCO, luptătorilor Serviciului Intervenții și Acțiuni Speciale și a celor din serviciile acțiuni speciale județene.