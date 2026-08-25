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O nouă rundă de consultări la Cotroceni pe legea salarizării. Nicușor Dan se întâlnește cu liderii politici. România riscă să piardă miliarde de euro

Ruxandra Radulescu
O nouă rundă de consultări la Cotroceni pe legea salarizării. Nicușor Dan se întâlnește cu liderii politici. România riscă să piardă miliarde de euro
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Președintele României, Nicușor Dan, îi convoacă la noi discuții pe liderii coaliției pentru a debloca Legea Salarizării. România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR dacă legea nu este adoptată la timp.

Președintele Nicușor Dan va avea marți, de la ora 13:00, o nouă rundă de discuții cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, în încercarea de a debloca Legea Salarizării, înaintea termenului limită.

Liderii partidelor nu au ajuns până acum la un acord, iar timpul pentru adoptarea și promulgarea legii este foarte scurt. În lipsa unui acord, România riscă să nu îndeplinească la timp jalonul din PNRR, ceea ce ar putea duce la pierderea a 770 de milioane de euro.

Ministrul demis al Muncii și al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat iritat după ce GÂNDUL a publicat mesajul în care Comisia Europeană atrage atenția asupra faptului că draftul legii salarizării trimis zilele trecute la Bruxelles depășește cu un miliard de lei calculele inițiale anunțate.

„Nu ne spune Bruxelles ce să facem”, a afirmat oficialul la B1 TV, răspunzând la o întrebare legată de această corespondență.

Ce observații au făcut oficialii europeni privind noua variantă a legii salarizării

Comisia Europeană a solicitat Guvernului să vină cu măsuri compensatorii pentru impactul financiar al noii legi a salarizării, în condițiile în care costurile proiectului ar putea depăși scenariul de aproximativ 8 miliarde de lei discutat inițial. Draftul noii legi a salarizării a ajuns la Comisia Europeană săptămâna trecută, iar răspunsul primit de autoritățile române a inclus mai multe observații privind impactul bugetar. Una dintre principalele cerințe este ca adoptarea legii salarizării să fie însoțită de un pachet de măsuri compensatorii, astfel încât creșterile de cheltuieli să poată fi susținute de buget.

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