Invitat în emisiunea Ai Aflat, Petrișor Peiu, cunoscut ca economistul AUR, a criticat dur mandatul actualului șef al statului. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a informat că AUR pregătește o procedură de suspendare a lui Nicușor Dan.

Cea mai recentă decizie controversată a președintelui României este refuzul de a participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, organizația creată de Donald Trump (Detalii AICI). Vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a dat detalii, în studioul Gândul, despre inițiativa AUR în vederea suspendării lui Nicușor Dan.

Ce motive poate invoca AUR pentru suspendarea lui Nicușor Dan

Ionuț Cristache: Care e principalul argument pentru care Nicușor Dan, astăzi, este suspendabil?

Petrișor Peiu: Păi, unul din argumente ar fi legat de ideea de a face acel referendum în justiție. În al doilea rând, de ideea de a lua decizii în numele României în lipsa unui mandat național și a unei voințe politice naționale în acest sens. Al treilea ar fi derapajele evidente pe care le are, derapajele de comportament evidente pe care le are și care pot avea doar două cauze. Și niciuna dintre ele nu este în favoarea domniei sale.

Cristache: Care sunt cele două cauze?

Peiu: Păi, o cauza ar fi o deficiență. Și a doua cauză ar fi ideea de a poza într-un copil mare, dar ambele sunt condamnabile. Îl fac incompatibil cu funcția de președinte.

Cristache: Dar dvs., când vă uitați la Nicușor Dan și-i vedeți inadecvarea, gafele, contraritmul, ce impresie vă face? Adică cum privește domnul Peiu la imaginile…

Peiu: Nu mă mai uit de mult.

Cristache: Păi cum adică nu? E președintele dvs., domnule Peiu.

Peiu: Nu mă mai uit.

”Lucruri greu digerabile”

Cristache: Uitați aici, genul ăsta de…

Peiu: Da, știu că sunt foarte mulți. De câte ori mă duc acasă, mi-arată soția. Ia uite ce-a mai făcut, ia uite ce… Nu sunt până la urmă lucruri inerente. Sunt greu digerabile.

Cristache: Dar nu sunt lucruri inerente începutului de mandat, până se obișnuiește cu funcția?

Peiu: Păi cât durează începutul ăla, domnul Cristache?

Cristache: Păi la unii mai mult, la alții mai puțin.

Peiu: Adică au fost președinți care au păcătuit într-un fel sau altul față de țară sau față de propriile lor promisiuni.

