După ce Petrișor Peiu a declarat la Gândul că Dragoș Sprînceană e nemulțumit că AUR nu a vrut să facă lobby în SUA prin el, omul de afaceri ripostează și publică mesajele dintre el și conducerea partidului

În urmă cu o zi, Petrișor Peiu a declarat la Gândul că omul de afaceri Dragoș Sprînceană este nemulțumit de AUR pentru că partidul nu vrea să facă lobby în SUA prin el. În plus, Sprînceană ar fi vrut să candideze pe listele AUR. Dragoș Sprînceană ripostează și publică mesajele dintre el și conducerea AUR, acuzând partidul lui George Simion că ”minte cu nerușinare”.

Sprînceană publică mesajele dintre el și conducerea AUR

A izbucnit un conflict de proporții între omul de afaceri Dragoș Sprînceană, român stabilit în SUA, și liderii AUR. Potrivit lui Petrișor Peiu, Dragoș Sprînceană ar fi vrut să candideze pe listele AUR și, fiind refuzat, încearcă să compromită imaginea partidului.

Acum, Dragoș Sprînceană a publicat pe pagina sa de Facebook discuțiile avute cu vicepreședintele AUR și acuză partidul că ”minte cu nerușinare pe toată lumea”.

”Domnul Petrișor Peiu – AUR își încearcă norocul cu o nouă minciună. A spus public următoarele:

1. Eu as fi insistat să se facă întâlnirea cu doar 30 de minute înainte. Si ca nu se face asa ceva! Dar cumva ei au reușit sa ne acomodeze întâlnirea într-un termen foarte scurt. (Probabil după ce a gafat si a pus o poza cu paharul de vin pe masa încearcă acum sa se scuze de ce erau bauți)