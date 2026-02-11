După ce Petrișor Peiu a declarat la Gândul că Dragoș Sprînceană e nemulțumit că AUR nu a vrut să facă lobby în SUA prin el, omul de afaceri ripostează și publică mesajele dintre el și conducerea partidului

În urmă cu o zi, Petrișor Peiu a declarat la Gândul că omul de afaceri Dragoș Sprînceană este nemulțumit de AUR pentru că partidul nu vrea să facă lobby în SUA prin el. În plus, Sprînceană ar fi vrut să candideze pe listele AUR. Dragoș Sprînceană ripostează și publică mesajele dintre el și conducerea AUR, acuzând partidul lui George Simion că ”minte cu nerușinare”.
A izbucnit un conflict de proporții între omul de afaceri Dragoș Sprînceană, român stabilit în SUA, și liderii AUR. Potrivit lui Petrișor Peiu, Dragoș Sprînceană ar fi vrut să candideze pe listele AUR și, fiind refuzat, încearcă să compromită imaginea partidului.
Acum, Dragoș Sprînceană a publicat pe pagina sa de Facebook discuțiile avute cu vicepreședintele AUR și acuză partidul că ”minte cu nerușinare pe toată lumea”.
”Domnul Petrișor Peiu – AUR își încearcă norocul cu o nouă minciună. A spus public următoarele:
Răspuns: Dragii români care le credeți minciunile acestora – Hai sa atașam mesajele cu mine și el, sa demonstrăm cum mint cu nerușinare pe toată lumea! Să îți fie rușine Petrișor Peiu la vârsta ta, să spui ca am cerut întâlnirea cu 30 minute înainte (când am cerut-o cu o zi înainte cu cei 3 candidați favoriți, si se vad datele clar in mesaje), după care voi ați insistat să ne vedem ca noi deja aveam alt program făcut și ca nu s-au consumat băuturi alcoolice de către Simion și membrii AUR și înainte sa ajungem și in timpul întâlnirii când ai pus o poză care vă avantajează pe voi dar ai uitat să tai paharul de vin din poză. Chiar nu înțeleg de ce trebuie să minți. Rușine !!!”.
