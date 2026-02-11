Temperatura minimă la care ar trebui setată încălzirea, ca să nu vă îmbolnăviți. Experții sunt de acord

Menținerea caldă a locuinței a devenit o provocare pentru multe familii din România, mai ales pe fondul facturilor tot mai mari la întreținere. În același timp, specialiștii ne spun că temperatura optimă în casă nu înseamnă doar confort, ci și sănătate. În această situație, ce este de făcut?

Cu toții cunoaștem cât de neplăcută este senzația de frig. Și, din păcate, în sezonul rece, când răcelile și gripa circulă intens, frigul din case poate amplifica riscurile.

Care este temperatura minimă recomandată

Experții în sănătate spun că, pe lângă spălatul pe mâini, menținerea unei temperaturi adecvate în locuință joacă un rol esențial în prevenirea îmbolnăvirilor în acest anotimp.

Publicația britanică Express scrie, citând un raport al NHS Inform, că frigul din case poate favoriza apariția problemelor de sănătate. În apartamentele reci, inima trebuie să muncească mai mult pentru a menține temperatura corpului, ceea ce duce la creșterea tensiunii arteriale. Iar aerul rece irită plămânii și articulațiile devin mai rigide și dureroase, ca să enumerăm și alte riscuri.

Întrebarea-cheie este: la ce temperatură trebuie setat termostatul de la centrală pentru a nu ne îmbolnăvi? NHS, Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) indică toate aceeași valoare minimă: 18 grade Celsius.

În recomandările privind locuințele și sănătatea, OMS precizează că temperatura din interior trebuie să fie suficient de ridicată pentru a proteja locatarii de efectele nocive ale frigului. Pentru țările cu climă temperată sau rece, 18 grade Celsius este considerată o temperatură interioară echilibrată, iar aceeași recomandare o au și experții de la UKHSA.

Sub acest prag, organismul începe să reacționeze la frig, iar sângele se poate îngroșa.

Mai departe, specialiștii arată care sunt categoriile de persoane vulnerabile la frig și care au nevoie de căldură:

persoanele de peste 65 de ani;

cei cu afecțiuni cardiace, pulmonare sau probleme de sănătate mintală;

copiii mici, în special sub cinci ani;

femeile însărcinate;

persoanele cu mobilitate redusă sau care petrec mult timp în casă.

În cazul acestor oameni, Public Health Wales recomandă o temperatură de aproximativ 23 de grade în casă, menținută timp de circa 16 ore pe zi.

În concluzie, chiar dacă facem economie la încălzire și asta se vede la facturile de energie, s-ar putea să regretăm mai târziu, după vizitele la doctor.

