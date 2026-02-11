20 de mașini de lux, descoperite de DIICOT într-un garaj din Italia. Gruparea era condusă de un român urmărit internațional

Procurorii DIICOT au descoperit, la data de 5 februarie 2026, 20 de autoturisme de lux într-un garaj dintr-o localitate rurală din Italia. Valoarea totală a mașinilor este de aproximativ 1,7 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat transmis la 11 februarie 2026, descoperirea are loc în continuarea cercetărilor într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave.

Anchetatorii spun că autoturismele au fost achiziționate în leasing din România și transportate ulterior în Italia.

Liderul grupării, urmărit internațional

Din cercetări a rezultat că gruparea infracțională era condusă de Petrea Alfred, urmărit internațional. Potrivit DIICOT, membrii rețelei se aflau într-o relație apropiată cu membri ai organizației mafiote italiene Ndrangheta.

Autoturismele urmează să fie restituite persoanelor juridice vătămate.

„Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, autovehiculele urmând să fie restituite persoanelor juridice vătămate. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Biroului Atașatului de Afaceri Interne de pe lângă Ambasada României în Republica Italiană și al Serviciului pentru Cooperare Internațională de Poliție – Italia, Comandamentul Provincial Carabinieri Bergamo. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție,” se precizează în comunicatul oficial.

