Invitat în emisiunea Ai Aflat!, economistul AUR, Petrișor Peiu, a analizat alături de jurnalistul Ionuț Cristache, criza economică cu care se confruntă România și iminenta intrare în recesiune. Unul din cele mai nefaste aspecte ale actualei situații a țării are legătură cu puterea de la Bruxelles.

În opinia vicepreședintelui Alianței pentru Unirea Românilor, Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen ia decizii în defavoarea României. Mai mult, consideră politicianul, leadershipul Uniunii Europene implementează politici total defavorabile țării noastre.

”Ursula von der Leyen ne vede ca pe niște inamici. Nu ne tratează ca fiind corpuri ridicole pentru că dezvoltă politici împotriva noastră”, a declarat Peiu în studioul Gândul.

Cum a construit Bruxelles-ul falsul narativ cu războiul

Petrișor Peiu apreciază că liderii de la Bruxelles acuză în mod fals partidele de dreapta din întreaga Europă, nu numai din România, că ar fi ”putiniste”, în condițiile în care aceste formațiuni politice recurg la metode democratice.

”Ei știu foarte bine că nu există nicio legătură cu Rusia sau cu Putin pentru niciun partid din zona asta care se opune actualei conduceri a Comisiei Europene. Ei știu foarte bine acest lucru. Aruncă niște etichete pentru că au investit foarte mulți bani din banii europeni pentru a cultiva sentimentul ăsta că suntem într-un război, că ne atacă nu știu cine. Acest sentiment, în 2020-2021 a fost construit împotriva unui virus, după care a fost construit împotriva agresorului rus care a atacat Ucraina. Pe acest fond s-a construit un instrument de luptă împotriva unor partide care luptau democratic”, a completat vicepreședintele AUR.

