Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de marți, vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a dat detalii explozive despre controversatul om de afaceri româno-american Dragoș Sprînceană. Potrivit economistului AUR, fostul consilier al premierului Ciolacu ar fi vrut să candideze pe listele partidului său și, fiind refuzat, încearcă să compromită imaginea AUR. Declarațiile lui Sprînceană au alimentat afirmațiile că George Simion ar fi făcut lobby negativ la Washington pentru România.

Ionuț Cristache: Domnul Sprînceană îl acuză pe Simion că a dus campanii directe, țintite în Statele Unite pentru a scoate România din programul Visa Waiver.

De unde provine ”dintele” lui Sprînceană contra AUR

Petrișor Peiu: Am să vă spun o chestiune cât se poate de simplă, i-am spus-o și lui. Domnul Sprînceană are o foarte mare nemulțumire că AUR nu face o campanie de lobby prin el. Așa ne-am cunoscut, în 2023, cred. Avem un prieten comun. Dânsul era, dacă nu mai este încă, vice-președinte al PNL Statele Unite. Și el a venit cu ideea asta, inițial vrea să candideze din partea AUR. Eu nu eram membru AUR atunci, dar eram prieten cu George Simion, le-am făcut cunoștință. După care s-a trezit că nu mai poate să candideze, că nu-l lasă soția.

Cristache: Dar era pe listă? Era bătută în cuie?

Peiu: Nu, era 2023. După care, tot spune peste tot, le-a spus asta și pesediștilor. Pe ei se pare că i-a convins că trebuie să găsești calea potrivită către echipa lui Donald Trump și că el ar fi această cale. Acum eu, cel puțin de când am intrat în partid din 2024 și vorbeam destul de des cu Simion, l-am sfătuit tot timpul să abordeze întotdeauna o cale instituțională. Pentru că eu știu din experiența pe care am prins-o și eu la Guvern, pe vremea lui Radu Vasile și a lui Năstase, că orice abordare din asta cu firmele de lobby nu aduce niciun fel de rezultat. România a avut multe astfel de abordări, inclusiv Ceaușescu plătea o firmă de lobby la Washington, pe care a plătit-o mult timp și România după aia, până prin 2002. Și s-a dovedit un eșec, nici pe Ceaușescu nu l-a ajutat, nici pe noi…

Fostul consilier al lui Ciolacu pretindea că el e calea către Trump

Cristache: Sprînceană ce v-a propus mai exact?

Peiu: Deci el tot spunea, domne, trebuie să găsești calea cea mai bună către Trump. Uite, eu am poze cu Trump la Mar a Lago. Și așa mai departe. Le avea în telefon. Pozele sunt reale, că el este membru la clubul… Eu n-am participat. Nu, nu, el are poze reale. El e membru la clubul ăsta, Mar a Lago. Unde oricine poate fi, dacă plătește. Nu a ajuns să discute cu noi un astfel de contract de lobby. Din câte știu eu, lumea la noi la AUR nu a început nicio discuție cu el. Cred că am înțeles foarte bine ce aluzii făcea. Se pare că i-a convins pe pedești, așa-numitul emisar al lui Ciolacu n-a fost el? Sigur că el are niște cunoștințe în Partidul Republican, nu puține și nu neapărat la un nivel scăzut, este real. Numai că eu sunt adeptul teoriei că astfel de abordări nu duc nicăieri, nu rezolvi nimic. Și așa a căzut și Dragnea pe prostia aia că s-a dus să dea mâna cu Trump.

Exercițiu de imagine al puterii?

Cristache: Dar ce-i venit să iasă acum? Totuși, timingul e întâmplător?

Peiu: Poate să fie un exercițiu pe care îl face actuala putere, mai precis PNL-ul, văzând sondajele de opinie și înspăimântându-se de scorul care apare în dreptul AUR și de scorul mic care apare în dreptul lor, ia să le dăm acum o lovitură foarte mare acolo unde se laudă ei că fac ceva, că au fost în America…

