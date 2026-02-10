Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Petrișor Peiu, anunțul momentului: „Am vrea, după alegeri, să guvernăm mai degrabă cu PNL decât cu PSD”

Petrișor Peiu, anunțul momentului: „Am vrea, după alegeri, să guvernăm mai degrabă cu PNL decât cu PSD”

Ruxandra Radulescu
10 feb. 2026, 16:32, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Senatorul AUR, Petrișor Peiu, a declarat în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată în exclusivitate de Gândul, că, după alegerile parlamentare din 2028, dorește mai degrabă o guvernare alături de Partidul Liberal Național, decât cu PSD.

Petrișor Peiu a precizat că partidul AUR se simte mai apropiat de liberali, din punct de vedere a viziunii economice.

„Am vrea, după alegeri, sa guvernăm mai degrabă cu PNL decât cu PSD”, a declarat Petrișor Peiu.

