Petrișor Peiu, anunțul momentului: „Am vrea, după alegeri, să guvernăm mai degrabă cu PNL decât cu PSD”

Senatorul AUR, Petrișor Peiu, a declarat în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată în exclusivitate de Gândul, că, după alegerile parlamentare din 2028, dorește mai degrabă o guvernare alături de Partidul Liberal Național, decât cu PSD.

Petrișor Peiu a precizat că partidul AUR se simte mai apropiat de liberali, din punct de vedere a viziunii economice.