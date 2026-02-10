Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Petrișor Peiu: Este un cinism faptul că nu avem un buget pe 2026/Deja s-a depășit orice linie roșie dintr-un stat democratic

Petrișor Peiu: Este un cinism faptul că nu avem un buget pe 2026/Deja s-a depășit orice linie roșie dintr-un stat democratic

10 feb. 2026, 15:50, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a criticat dur faptul că încă nu avem un buget adoptat pentru anul 2026. În viziunea celui considerat economistul acestei formațiuni politice, lipsa unui buget încalcă regulile democratice.

”Nu avem nici măcar un contur de buget pe 2026. Care e strategia din spate? Eu refuz să cred că e prostie, cred că e și ticăloșie”, a remarcat gazda emisiunii.

În replică, economistul AUR a argumentat de ce consideră că este vorba de o atitudine cinică a Guvernului.

E și un pic de un cinism pentru că atunci când nu ai un buget pe anul în curs, în fiecare lună ești obligat să ai un plafon de cheltuieli de a 12-a parte a anului precedent. Poate să fie un cinism sau poate să fie o neînțelegere în coaliție, vedeți că există o discuție pe tema așa-numitului pachet de redresare economică. Dar eu personal cred că e mai mult cinism.

Guvernul încalcă legea deliberat

În egală măsură, Petrișor Peiu a fost invitat să comenteze cât de grav e faptul că nu avem buget pentru primarii de comune care protestează astăzi față de măsurile lui Bolojan.

”E la fel de grav pentru toată lumea, dar repet, deja s-a depășit orice linie roșie de funcționare într-un stat democratic. Noi avem o lege care spune foarte clar când trebuie să fie gata proiectul de buget, pe 15 noiembrie. A interesat pe cineva? E o nenorocire… O mare problemă cu legile noastre e că nu au sancțiuni”.

