Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 23 ianuarie, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 23 ianuarie, de la ora 15.00

22 ian. 2026, 16:27, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache - vineri, 23 ianuarie, de la ora 15.00

Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!

Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 19 – 22 ianuarie, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Ion Cristoiu, Sorin Grindeanu, Ștefan Popescu și  Doru Bușcu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
16:05
Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
EXCLUSIV Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
15:59
Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
EXCLUSIV Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu s-a făcut un studiu de impact pentru Mercosur. Nu știm ce produse vor veni în România
15:15
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu s-a făcut un studiu de impact pentru Mercosur. Nu știm ce produse vor veni în România
EXCLUSIV România izolată pe plan internațional. Ștefan Popescu: Nu este menționată în inițiativa de securitate a Statelor Unite, Polonia da
13:01
România izolată pe plan internațional. Ștefan Popescu: Nu este menționată în inițiativa de securitate a Statelor Unite, Polonia da
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 22 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 22 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Mercosur, acordul care a inflamat Europa. Ștefan Popescu: Probabil s-a negociat ceva cu țările care au dorit neapărat acordul
17:06
Mercosur, acordul care a inflamat Europa. Ștefan Popescu: Probabil s-a negociat ceva cu țările care au dorit neapărat acordul
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Misterele jocului de ruletă (P)
FLASH NEWS Soarta combinatului Sidex Galați, la mâna guvernului. Ce au discutat miniștrii cu reprezentanții fabricii, care e cu un picior în groapă
16:42
Soarta combinatului Sidex Galați, la mâna guvernului. Ce au discutat miniștrii cu reprezentanții fabricii, care e cu un picior în groapă
NEWS ALERT Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți
16:20
Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți
CONTROVERSĂ Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj
16:00
Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj
CONTROVERSĂ Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii
15:59
Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii
FLASH NEWS Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
15:50
Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“

Cele mai noi

Trimite acest link pe