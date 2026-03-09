Tribunalul din Paris a respins astăzi cererea fostului președinte Nicolas Sarkozy de a contopi două pedepse din dosare penale separate. Prin urmare, fostul șef de stat va trebui să execute o pedeapsă separată de șase luni pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale din 2012, relatează BFMTV. Reamintim, fostul șef a Hexagonului s-a cazatat la pușcăria La Sante din Paris, postând în victimă cu un volum al celebrei opere literare Contele de Monte Cristo. Foarte prolific, fostul președinte francez a depășit recordul lui Adrian Năstase, Gerorge Copos și Gigi Becali finalizând opera sa de căpătâi „Jurnalul unui prizonier” în mai puțin de 20 de zile de refleție impusă.

Nicolas Sarkozy a petrecut mai puțin de trei săptămâni în închisoare într-o condamnare anterioară, timp în care a scris și publicat volumul intitulat „Jurnalul unui prizonier”. Opera a fost cugetată la închisoarea La Sante din Paris, în lunile octombrie și noiembrie. Politicianul a povestit despre întâlnirea sa cu președintele Emmanuel Macron care a avut loc cu patru zile înainte să fie încarcerat, despre condițiile sale de detenție și despre cum și-a redescoperit credința ,publică Mediafax.

În februarie, fostul președinte a solicitat instanței să declare că pedeapsa de șase luni de închisoare din cazul Bygmalion a fost deja executată. El a invocat faptul că purtase deja o brățară electronică între februarie și mai 2025 ca parte a pedepsei sale în „cazul interceptărilor telefonice ”. Cu toate acestea, instanța a constatat că în acest caz nu erau îndeplinite condițiile pentru combinarea pedepselor.

Legea penală franceză permite contopirea pedepselor dacă infracțiunile au fost comise înainte de decizia definitivă a instanței și dacă pedepsele aplicate sunt similare.

Instanța a decis că, în cazul lui Sarkozy, aceste condiții nu permit comutarea automată a pedepsei deja executate. Fostul președinte va fi obligat să își execute pedeapsa din cazul Bygmalion – șase luni de închisoare cu o brățară electronică.

Pe 16 martie, la Paris va începe un nou proces de apel privind presupusa finanțare libiană a campaniei sale prezidențiale din 2007. În ședința de judecată anterioară, el a fost găsit vinovat de „participare la o organizație criminală” și condamnat la cinci ani de închisoare.

