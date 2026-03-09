Prima pagină » Știri externe » Nicolas Sarkozy se întoarce în celulă. Fostul președinte al Franței este la al doilea mandat după gratii

Nicolas Sarkozy se întoarce în celulă. Fostul președinte al Franței este la al doilea mandat după gratii

Rene Pârșan
09 mart. 2026, 22:11, Știri externe
Nicolas Sarkozy se întoarce în celulă. Fostul președinte al Franței este la al doilea mandat după gratii
Tribunalul din Paris a respins astăzi cererea fostului președinte Nicolas Sarkozy de a contopi două pedepse din dosare penale separate. Prin urmare, fostul șef de stat va trebui să execute o pedeapsă separată de șase luni pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale din 2012, relatează BFMTV. Reamintim, fostul șef a Hexagonului s-a cazatat la pușcăria La Sante din Paris, postând în victimă cu un volum al celebrei opere literare Contele de Monte Cristo. Foarte prolific, fostul președinte francez a depășit recordul lui Adrian Năstase, Gerorge Copos și Gigi Becali finalizând opera sa de căpătâi „Jurnalul unui prizonier” în mai puțin de 20 de zile de refleție impusă.

Nicolas Sarkozy a petrecut mai puțin de trei săptămâni în închisoare într-o condamnare anterioară, timp în care a scris și publicat volumul intitulat „Jurnalul unui prizonier”. Opera a fost cugetată la închisoarea La Sante din Paris, în lunile octombrie și noiembrie. Politicianul a povestit despre întâlnirea sa cu președintele Emmanuel Macron care a avut loc cu patru zile înainte să fie încarcerat, despre condițiile sale de detenție și despre cum și-a redescoperit credința ,publică Mediafax.

În februarie, fostul președinte a solicitat instanței să declare că pedeapsa de șase luni de închisoare din cazul Bygmalion a fost deja executată. El a invocat faptul că purtase deja o brățară electronică între februarie și mai 2025 ca parte a pedepsei sale în „cazul interceptărilor telefonice ”. Cu toate acestea, instanța a constatat că în acest caz nu erau îndeplinite condițiile pentru combinarea pedepselor.

Legea penală franceză permite contopirea pedepselor dacă infracțiunile au fost comise înainte de decizia definitivă a instanței și dacă pedepsele aplicate sunt similare.

Instanța a decis că, în cazul lui Sarkozy, aceste condiții nu permit comutarea automată a pedepsei deja executate. Fostul președinte va fi obligat să își execute pedeapsa din cazul Bygmalion – șase luni de închisoare cu o brățară electronică.

Pe 16 martie, la Paris va începe un nou proces de apel privind presupusa finanțare libiană a campaniei sale prezidențiale din 2007. În ședința de judecată anterioară, el a fost găsit vinovat de „participare la o organizație criminală” și condamnat la cinci ani de închisoare.

Recomandarea autorului: Nicolas Sarkozy, Jurnalul deținutului 320535. Cum și-a petrecut fostul președinte al Franței cele 20 de zile de închisoare. Cuvinte dure la adresa lui Macron

Nicolas Sarkozy și-a cumpărat o MĂTURĂ ca să facă curat în celulă. Ce produse preferă să mănânce fostul președinte francez la închisoare

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trump a discutat cu Putin la telefon despre Iran. Trump a spus că nu are niciun mesaj pentru noul lider suprem: „Nu am nimic să-i transmit”
22:16
Trump a discutat cu Putin la telefon despre Iran. Trump a spus că nu are niciun mesaj pentru noul lider suprem: „Nu am nimic să-i transmit”
NEWS ALERT Din două vorbe, Trump a scăzut brusc prețul petrolului în lume. Cotațiile au căzut de la 91 de dolari pe baril la 85 de dolari. Ce a declarat președintele american
22:10
Din două vorbe, Trump a scăzut brusc prețul petrolului în lume. Cotațiile au căzut de la 91 de dolari pe baril la 85 de dolari. Ce a declarat președintele american
RĂZBOI Surse Reuters: Trump caută soluții să reducă prețul petrolului
21:55
Surse Reuters: Trump caută soluții să reducă prețul petrolului
TEHNOLOGIE Compania Anthropic dă în judecată Pentagonul după ce a respins presiunile lui Trump de a ceda tehnologia AI pentru scopuri militare
21:29
Compania Anthropic dă în judecată Pentagonul după ce a respins presiunile lui Trump de a ceda tehnologia AI pentru scopuri militare
APĂRARE Macron este sceptic că războiul s-ar putea încheia în următoarele zile sau că va fi vreo schimbare de regim
21:05
Macron este sceptic că războiul s-ar putea încheia în următoarele zile sau că va fi vreo schimbare de regim
ENERGIE Deși barilul de petrol a ajuns la 100$, Trump îi asigură pe americani că nu este cazul să se panicheze: „Am un plan pentru orice”
20:42
Deși barilul de petrol a ajuns la 100$, Trump îi asigură pe americani că nu este cazul să se panicheze: „Am un plan pentru orice”
Mediafax
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Ce este „Insula Petrolului”, deținută de Iran, pe care Donald Trump vrea să o confiște. Locul unde se procesează milioane de barili pe zi
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Click
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Microbii pot călători prin sistemul solar pe resturi de asteroizi, arată un studiu
ULTIMA ORĂ Președintele USR, Dominic Fritz, mega-dezvăluire despre relația cu Nicușor Dan: „Cam o dată pe săptămână sunt la Cotroceni să discutăm toate temele zilei și este între patru ochi, într-o sală în care garantat nu sunt microfoane”
22:36
Președintele USR, Dominic Fritz, mega-dezvăluire despre relația cu Nicușor Dan: „Cam o dată pe săptămână sunt la Cotroceni să discutăm toate temele zilei și este între patru ochi, într-o sală în care garantat nu sunt microfoane”
NEWS ALERT Cristela a făcut plângere penală unei persoane care ar fi solicitat ca Georgescu să fie asasinat. Care a fost motivul clasării
22:22
Cristela a făcut plângere penală unei persoane care ar fi solicitat ca Georgescu să fie asasinat. Care a fost motivul clasării
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 10 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitați: Victor Ponta și Gen (R) Virgil Bălăceanu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 10 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitați: Victor Ponta și Gen (R) Virgil Bălăceanu
ULTIMA ORĂ Cristela Georgescu rupe tăcerea. Acuză instituții de forță de presiuni. Dezvăluie că a primit două amenzi, de 10.000 și de 40.0000 de euro. Pentru ce a fost amendat Georgescu
21:52
Cristela Georgescu rupe tăcerea. Acuză instituții de forță de presiuni. Dezvăluie că a primit două amenzi, de 10.000 și de 40.0000 de euro. Pentru ce a fost amendat Georgescu
FLASH NEWS Dominic Fritz, liderul USR, vehement: „Nu plecăm de la guvernare”
21:43
Dominic Fritz, liderul USR, vehement: „Nu plecăm de la guvernare”
ULTIMA ORĂ Prima reacție a Cristelei Georgescu, după demolarea „dosarului Călin Georgescu”: Este o hărțuire constantă, care ne afectează familia
21:37
Prima reacție a Cristelei Georgescu, după demolarea „dosarului Călin Georgescu”: Este o hărțuire constantă, care ne afectează familia

Cele mai noi

Trimite acest link pe