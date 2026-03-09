Strategia lui Nicușor Dan, în situații de criză: nu ia nicio decizie. Ion Cristoiu: „O să înceapă un război și el o să spună că nu a început”

Ion Cristoiu, publicist și scriitor, comentează atitudinea pasivă și lipsită de inițiativă a președintelui Nicușor Dan, în contextul situațiilor de criză ce amenință România. Liderul de la Cotroceni fie ignoră gravitatea contextului, fie susține că nu deține informațiile necesare, a menționat Cristoiu la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„.

Războiul din Iran nu este un motiv de îngrijorare pentru președintele Nicușor, nici măcar după ce o rachetă iraniană a pătruns în spațiul NATO din Turcia, săptămâna trecută. În timp ce alți lideri europeni sunt în alertă și pregătesc strategii defensive, Nicușor Dan neagă pericolul, una dintre cele două tactici utilizate de liderul de la Cotroceni, potrivit publicistului Ion Cristoiu.

Cristoiu atrage atenția că o altă strategie preferată a lui Nicușor, atunci când este întrebat pe tema subiectelor de importanță majoră, este să spună că „nu știe” ce se întâmplă.