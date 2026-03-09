Strategia lui Nicușor Dan, în situații de criză: nu ia nicio decizie. Ion Cristoiu: „O să înceapă un război și el o să spună că nu a început”

Ion Cristoiu, publicist și scriitor, comentează atitudinea pasivă și lipsită de inițiativă a președintelui Nicușor Dan, în contextul situațiilor de criză ce amenință România. Liderul de la Cotroceni fie ignoră gravitatea contextului, fie susține că nu deține informațiile necesare, a menționat Cristoiu la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„.
Războiul din Iran nu este un motiv de îngrijorare pentru președintele Nicușor, nici măcar după ce o rachetă iraniană a pătruns în spațiul NATO din Turcia, săptămâna trecută. În timp ce alți lideri europeni sunt în alertă și pregătesc strategii defensive, Nicușor Dan neagă pericolul, una dintre cele două tactici utilizate de liderul de la Cotroceni, potrivit publicistului Ion Cristoiu.
Cristoiu atrage atenția că o altă strategie preferată a lui Nicușor, atunci când este întrebat pe tema subiectelor de importanță majoră, este să spună că „nu știe” ce se întâmplă.
„Nicușor Dan are două strategii. Ca să nu ia o decizie, are o primă strategie: „Negarea pericolului”. Pentru asta, el trebuie să ia o decizie. Nu o ia și atunci zice: „nu e criză”. Îți arde casa și trebuie să intri ca tu să-ți salvezi nevasta și atunci el zice că nu arde. A doua strategie este că nu are informații. El este președintele-analiză.
A trecut o lună de când l-a numit pe Bolojan. Nu pune pe unul la SRI că nu are curaj. S-a dus în SUA după ce a bătut Trump cu pumnu-n masă. O să înceapă un război mondial și el o să spună că nu a început”, a declarat Ion Cristoiu.