Cristela a făcut plângere penală unei persoane care ar fi solicitat ca Georgescu să fie asasinat. Care a fost motivul clasării

Cristela Georgescu a dezvăluit, în direct la Realitatea TV, că a depus o plângere penală împotriva unei persoane pe care o acuză că a incitat în repetate rânduri la ură și care ar fi solicitat ca soțul său să fie asasinat. Potrivit acesteia, procurorii au decis însă să nu înceapă urmărirea penală, motivând că nu ar exista interes public pentru continuarea cercetărilor.
Cristela Georgescu a explicat că a ales să formuleze o singură plângere penală, deși spune că atacurile au fost repetate și au depășit limita unor simple opinii exprimate în spațiul public.
”Am ales să fac un sigură plângere penală unei persoane care în mod repetat a intrigat la ură. Până la a solicitat acțiune brutală. Să-l lichideze pe Călin. S-a decis neînceperea urmării penal pentru ca “nu există interes public pentru continuarea cercetărilor”, a mărturisit Cristela Georgescu.
De asemenea, soția fostului candidat la prezidențiale a transmis că familia sa este hărțuită de mai bine de un an, atât prin amenzi constante cât și prin proceduri considerate abuzive.
”Adevărul este că trăim într-un climat de hărțuire. Sunt amenzi absurde, cu proceduri amuzive, care ne afectează familia. Cred însă că este important ca oamenii să înțeleagă că nu vorbim doar despre un om care se află sub hărțuire, ci despre o familie care trăiește inevitabil efectele acestei acțiuni și care, deși abil ascunsă sub masca democrației, le percepe ca fiind tiranice.
Dacă ar fi să mă gândesc mai mult, aș spune că este vorba de două familii: a noastră și cea mare, țara. Călin continuă să fie supus unor presiuni care au depășit limita, în sensul că nu este lăsat să aibă o viață normală, de tată.
Acum, legat de situația cu dosarele, vreau să spun că sub masca democrației se ascund mult mai multe. Procesele penale sunt gestionate de avocații noștri. Eu însă mă ocup de partea administrativă, de aceste amenzi și controale și plângeri care continuă să apară la peste un an de la anularea alegerilor”, a spus Cristela Georgescu.