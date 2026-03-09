Cristela a făcut plângere penală unei persoane care ar fi solicitat ca Georgescu să fie asasinat. Care a fost motivul clasării

Cristela Georgescu a dezvăluit, în direct la Realitatea TV, că a depus o plângere penală împotriva unei persoane pe care o acuză că a incitat în repetate rânduri la ură și care ar fi solicitat ca soțul său să fie asasinat. Potrivit acesteia, procurorii au decis însă să nu înceapă urmărirea penală, motivând că nu ar exista interes public pentru continuarea cercetărilor.

Plângere penală pentru incitare la violență

Cristela Georgescu a explicat că a ales să formuleze o singură plângere penală, deși spune că atacurile au fost repetate și au depășit limita unor simple opinii exprimate în spațiul public.

”Am ales să fac un sigură plângere penală unei persoane care în mod repetat a intrigat la ură. Până la a solicitat acțiune brutală. Să-l lichideze pe Călin. S-a decis neînceperea urmării penal pentru ca “nu există interes public pentru continuarea cercetărilor”, a mărturisit Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu: ”Adevărul este că trăim într-un climat de hărțuire”

De asemenea, soția fostului candidat la prezidențiale a transmis că familia sa este hărțuită de mai bine de un an, atât prin amenzi constante cât și prin proceduri considerate abuzive.