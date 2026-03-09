Trump a discutat cu Putin la telefon despre Iran. Trump a spus că nu are niciun mesaj pentru noul lider suprem: „Nu am nimic să-i transmit”

Vladimir Putin a avut o conversație telefonică cu Donald Trump. Kremlinul a declarat că cei doi au discutat despre conflictul din Iran și negocierile privind încetarea războiului din Ucraina.

Putin și-a exprimat ideile privind crearea unei rezoluții diplomatice în Iran.

Președintele american a spus că ar putea lua în considerare să relaxeze sancțiunilor asupra petrolului rusesc după creșterea prețurilor la țiței la nivel global.

La scurt timp după ce i-a asigurat pe producătorii petrolieri că navele petroliere pot naviga în siguranță în Strâmtoarea Ormuz, prețul la barilul de petrol a scăzut la 85-88 de dolari.

Trump nu are nimic să-i transmită noului lider iranian

Donald Trump a spus că nu are nimic să-i transmită noului Lider Suprem al Iranului și că ia în considerare un alt candidat pentru a-l înlocui pe Mojtaba Khamenei.

„Nu an niciun mesaj pentru el. Nimic”, a declarat Trump, potrivit CBS News.

Cât despre criza petrolieră, Trump a declarat că vasele au început să navigheze din nou în Strâmtoarea Ormuz și că se „gândește că criza s-a terminat”.

El a avertizat Iranul că nu atace niciun vas petrolier.

„Au tras tot ce au avut de tras și ar fi bine să nu încerce ceva ori va fi sfârșitul acestei țări”, a spus Trump.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: TRUMP pune SANCȚIUNI pe marile companii de petrol ale Rusiei și îi cere lui Putin să ÎNCETEZE FOCUL în Ucraina și să accepte un ARMISTIȚIU. America nu vrea ca Rusia să ia TOATĂ Ucraina