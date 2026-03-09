Marius Tucă Show începe marți, 10 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitați: Victor Ponta și Gen (R) Virgil Bălăceanu

Marius Tucă Show începe marți, 10 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitații zilei sunt Victor Ponta, fost premier al României și Gen (R) Virgil Bălăceanu, fost șef al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei și reprezentant al României la comandamentul NATO de Bruxelles.

Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…