Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Marius Tucă Show începe marți, 10 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitați: Victor Ponta și Gen (R) Virgil Bălăceanu

Marius Tucă Show începe marți, 10 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitați: Victor Ponta și Gen (R) Virgil Bălăceanu

09 mart. 2026, 22:00, Marius Tucă Show
Marius Tucă Show începe marți, 10 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitați: Victor Ponta și Gen (R) Virgil Bălăceanu
Galerie Foto 2

Marius Tucă Show începe marți, 10 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitații zilei sunt Victor Ponta, fost premier al României și Gen (R) Virgil Bălăceanu, fost șef al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei și reprezentant al României la comandamentul NATO de Bruxelles.

Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 9 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 9 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan conduce țara cum a condus primăria. Nu face nimic”
10:30, 08 Mar 2026
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan conduce țara cum a condus primăria. Nu face nimic”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război
10:00, 08 Mar 2026
Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Administrația Trump nu a anunțat obiective foarte clare în Iran în mod deliberat”
09:30, 08 Mar 2026
Dan Dungaciu: „Administrația Trump nu a anunțat obiective foarte clare în Iran în mod deliberat”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Art. 42 din Carta ONU susține că se poate face o intervenție militară dacă agresorul nu se supune deciziilor Consiliului de Securitate
09:00, 08 Mar 2026
Valentin Stan: Art. 42 din Carta ONU susține că se poate face o intervenție militară dacă agresorul nu se supune deciziilor Consiliului de Securitate
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată”
08:30, 08 Mar 2026
H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată”
Mediafax
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Ce este „Insula Petrolului”, deținută de Iran, pe care Donald Trump vrea să o confiște. Locul unde se procesează milioane de barili pe zi
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Click
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Microbii pot călători prin sistemul solar pe resturi de asteroizi, arată un studiu
CONTROVERSĂ După fiascoul repatrierilor, Oana Țoiu i-a primit pe românii întorși din Orient pe Otopeni cu îmbrățișări: „Nu ne vom opri până nu discutăm cu fiecare dintre părinții îngrijorați”
23:20
După fiascoul repatrierilor, Oana Țoiu i-a primit pe românii întorși din Orient pe Otopeni cu îmbrățișări: „Nu ne vom opri până nu discutăm cu fiecare dintre părinții îngrijorați”
ACTUALITATE Cum te poți apăra de bombardametul spam al Inteligenței Artificiale? Las-o să sune în gol!
23:17
Cum te poți apăra de bombardametul spam al Inteligenței Artificiale? Las-o să sune în gol!
ULTIMA ORĂ Președintele USR, Dominic Fritz, mega-dezvăluire despre relația cu Nicușor Dan: „Cam o dată pe săptămână sunt la Cotroceni să discutăm toate temele zilei și este între patru ochi, într-o sală în care garantat nu sunt microfoane”
22:36
Președintele USR, Dominic Fritz, mega-dezvăluire despre relația cu Nicușor Dan: „Cam o dată pe săptămână sunt la Cotroceni să discutăm toate temele zilei și este între patru ochi, într-o sală în care garantat nu sunt microfoane”
NEWS ALERT Cristela a făcut plângere penală unei persoane care ar fi solicitat ca Georgescu să fie asasinat. Care a fost motivul clasării
22:22
Cristela a făcut plângere penală unei persoane care ar fi solicitat ca Georgescu să fie asasinat. Care a fost motivul clasării
FLASH NEWS Trump a discutat cu Putin la telefon despre Iran. Trump a spus că nu are niciun mesaj pentru noul lider suprem: „Nu am nimic să-i transmit”
22:16
Trump a discutat cu Putin la telefon despre Iran. Trump a spus că nu are niciun mesaj pentru noul lider suprem: „Nu am nimic să-i transmit”
EXTERNE Nicolas Sarkozy se întoarce în celulă. Fostul președinte al Franței este la al doilea mandat după gratii
22:11
Nicolas Sarkozy se întoarce în celulă. Fostul președinte al Franței este la al doilea mandat după gratii

Cele mai noi

Trimite acest link pe