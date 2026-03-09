Ion Cristoiu, după ce zeci de probe au fost excluse din dosarul lui Călin Georgescu: „Dosarul este o minciună de la un capăt la altul”

Publicistul Ion Cristoiu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” decizia Curții de Apel București, care a eliminat mai multe probe din dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de lovitură de stat, pe motiv că dovezile au fost obținute ilegal.

Ion Cristoiu a subliniat că rechizitoriul ce stă la baza dosarului lui Călin Georgescu are mari lacune. Potrivit publicistului, era de așteptat ca judecătorul să nu accepte probele obținute ilegal.

„Acesta este unul dintre cele mai imbecile dosare. Dosarul de la un capăt la altul este o minciună. Înainte de a-l trimite în judecată, judecătorul a zis următorul lucru: „o parte din acest dosar nu trece de noi și aveți două posibilități sau vă luați dosarul și îl refaceți, sau îl trimiteți, dar fără aceste documente”, a precizat Ion Cristoiu.

Judecătorii Curții de Apel București au dat o decizie explozivă în dosarul în care fostul prezidențiabil Călin Georgescu a fost acuzat de tentativă de lovitură de stat. Judecătorul Mihai Paul Cozma de la Curtea de Apel București a stabilit că zeci de declarații au fost obținute ilegal, iar dosarul a fost trimis înapoi la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.