Jurnalistul Marius Tucă a menționat, în contextul anulării probelor ilegale din dosarul lui Georgescu, că venirea la putere a lui Nicușor Dan se bazează, în totalitate, pe anularea alegerilor din noiembrie 2024. Faptul că actualul președinte amână constant desecretizarea ședinței CSAT ar fi o dovadă clară că nu ar fi deținut niciodată presupusele dovezi, a mai precizat jurnalistul la emisiunea „Ai, aflat cu Ionuț Cristache„.

Promisiunea lui Nicușor Dan din campania electorală, de a desecretiza dosarul anulări alegerilor, reprezintă doar unul dintre eșecurile mandatului. Jurnalistul Marius Tucă a menționat că, odată ce Curtea de Apel a decis eliminarea mai multor probe din dosarul lui Călin Georgescu, documentul intocmit de procurorul Alex Florența, își pierde credibilitatea.

În acest context, președintele Nicușor Dan nu se mai poate baza nici pe dosarul anulării alegerilor, instrumentat tot de procurorul Alex Florența.