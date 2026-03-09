Jurnalistul Marius Tucă a menționat, în contextul anulării probelor ilegale din dosarul lui Georgescu, că venirea la putere a lui Nicușor Dan se bazează, în totalitate, pe anularea alegerilor din noiembrie 2024. Faptul că actualul președinte amână constant desecretizarea ședinței CSAT ar fi o dovadă clară că nu ar fi deținut niciodată presupusele dovezi, a mai precizat jurnalistul la emisiunea „Ai, aflat cu Ionuț Cristache„.
Promisiunea lui Nicușor Dan din campania electorală, de a desecretiza dosarul anulări alegerilor, reprezintă doar unul dintre eșecurile mandatului. Jurnalistul Marius Tucă a menționat că, odată ce Curtea de Apel a decis eliminarea mai multor probe din dosarul lui Călin Georgescu, documentul intocmit de procurorul Alex Florența, își pierde credibilitatea.
În acest context, președintele Nicușor Dan nu se mai poate baza nici pe dosarul anulării alegerilor, instrumentat tot de procurorul Alex Florența.
„Toate sondajele arătau că în turul doi, Elena Lasconi avea 70%. Dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat nu mai apărea Nicușor Dan. De aceea Nicușor tergiversează la nesfârșit să spună ceva despre anulare alegerilor. În luna mai se face un an de când tot ne spune că peste două săptămâni, peste o lună, peste două luni, peste trei luni. La un moment dat a vorbit de câțiva ani.
Deci dosarul ăsta arată încă o dată, și îl va bloca din nou pe Nicușor Dan, în a veni cu dosarul lui Florența, mai ales în contextul în care dosarul ăsta e trimis înapoi și cad toate capetele de acuzare, adică cele mai importante împotriva lui Călin Georgescu”, a declarat Marius Tucă.
