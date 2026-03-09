Prima pagină » Actualitate » Surse Reuters: Trump caută soluții să reducă prețul petrolului

09 mart. 2026, 21:55, Actualitate
Președintele SUA, Donald Trump | Foto - Mediafax FOTO

Administrația Trump a anunțat că are un „plan” pentru reducerea globală a costurilor, după ce prețul petrolului, la nivel global, a explodat din cauza crizei iraniene.

Administrația prezidențială americană este îngrijorată că o creștere a prețurilor petrolului peste 100 de dolari pe baril va avea un impact negativ asupra companiilor și consumatorilor americani înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, la finalul cărora republicanii speră să păstreze controlul asupra Congresului.

Astfel, președintele american Donald Trump intenționează să exploreze în curând o serie de opțiuni care vizează reducerea prețurilor globale ale petrolului, care au crescut brusc pe fondul conflictului militar cu Iranul, relatează Reuters, citând surse.

Printre măsurile discutate de Casa Albă se numără:

  • eliberarea comună de petrol din rezervele strategice de către țările G7;
  • restricții asupra exporturilor din Statele Unite;
  • intervenția pe piețele futures ale petrolului;
  • eliminarea anumitor taxe federale și ridicarea temporară a restricțiilor prevăzute de Legea Jones, care impun transportul intern de combustibil numai pe nave sub pavilion american.

Casa Albă a declarat că Trump și echipa sa au un „plan robust” pentru stabilizarea piețelor energetice. Un purtător de cuvânt al administrației a subliniat că vor fi luate în considerare toate opțiunile rezonabile și că coordonarea cu agențiile relevante este în curs de desfășurare.

Președintele SUA, Donald Trump

Cu toate acestea, analiștii se îndoiesc de eficacitatea măsurilor propuse atâta timp cât acțiunile militare blochează transporturile prin Strâmtoarea Ormuz, care reprezintă o cincime din cererea globală de petrol.

După începerea atacurilor americane și israeliene pe 28 februarie, prețurile au ajuns pentru scurt timp la 119 dolari pe baril.

Pe această temă au loc întâlniri cu înalți oficiali, inclusiv cu șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, și cu consilierul principal Stephen Miller. Încercările de a organiza o escortă navală pentru petrolierele din strâmtoare nu au dus încă la restabilirea traficului maritim.

Într-o serie de discuții cu televiziunile americane, președintele SUA, Donald Trump, a spus că este „prea devreme să vorbim despre” confiscarea petrolului Iranului de către SUA, dar a remarcat că „cu siguranță oamenii au vorbit despre asta”.

El a făcut referire la Venezuela, spunând: „Uitați-vă la Venezuela… oamenii s-au gândit la asta”.

Despre noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, Trump a spus că iranienii „au făcut o mare greșeală” că l-au ales și „nu știe dacă va dura”.

În ceea ce privește creșterea bruscă a prețului petrolului, Donald Trump a afirmat: „Am un plan pentru toate, înțelegeți? Am un plan pentru toate. Veți fi foarte mulțumiți”.

Putin, declarație de ultimă oră despre prețul petrolului și gazelor. Ce mesaj are pentru Europa

Șefa FMI lansează un avertisment fără precedent: „Pregătiți-vă pentru ceva inimaginabil”

Criza energiei se adâncește. Petrolul a urcat, luni, spre 120 de dolari pe baril din cauza războiului din Iran și a blocajului din Strâmtoarea Ormuz

