Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu, replică la imaginile cu Bolojan care face baie de mulțime: „Baloane de săpun”

Ion Cristoiu, replică la imaginile cu Bolojan care face baie de mulțime: „Baloane de săpun”

Ruxandra Radulescu
13 oct. 2025, 16:34, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ion Cristoiu, replică la imaginile cu Bolojan care face baie de mulțime:

Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, imaginile recent mediatizate, în care premierul Ilie Bolojan, fost primar al Oradei, este întâmpinat cu entuziasm de orădeni

„Eu am capul plin de premier. Se face tărăboi, pleacă, sau e arestat și gata. Cât timp am pierdut și câtă cerneală am consumat scriind împotriva tuturor și mi-am dat seama că am consumat pentru niște baloane de săpun”, a declarat Ion Cristoiu.

