28 dec. 2025, 17:03, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ultimul episod al ediției speciale Ai Aflat!, dedicată ultimilor ani ai regimului comunist și Revoluției – un proiect marca Gândul și Descoperă.ro – , istoricul Lavinia Betea. Invitata jurnalistului Ionuț Cristache a argumentat de ce Ion Iliescu și gruparea sa, deși nu au fost condamnați în instanță, au o vină morală pentru modul în care s-au pliat peste revolta populară din 17-22 decembrie 1989, astfel încât să acapereze treptat puterea.

În viziunea cunoscutului istoric, Ion Iliescu a rămas nejudecat și nu a răspuns penal pentru o dublă crimă: cea pentru execuția cuplului Ceaușescu și cea comisă față de populația civilă. După cum se știe, au fost mai mulți morți după momentul plecării soților Ceaușescu cu elicopterul, care a marcat căderea regimului comunist, decât înainte de 22 decembrie 1989.

Cum s-a trucat momentul Revoluției la televizor, în plină democrație

Lavinia Betea a menționat, în acest context, faptul că a ajuns să îi cunoască, în platoul unei televiziuni, pe cei care au instrumentat execuția soților Ceaușescu de la Târgoviște, chiar în ziua de Crăciun a acelui an istoric: generalul Andrei Kemenici, comandantul garnizoanei din Târgoviște, cel care i-a păzit pe aceștia înainte de execuție, respectiv omul de la comanda plutonului de execuție. Istoricul apreciază că media a pus umărul la manipularea comisă de protagoniștiii acelui moment, care au trucat și manipulat execuția cuplului Ceaușescu în fața audienței.

S-a întâmplat chiar ca la un post de televiziune, în timpul unei discuții, așa cum avem noi, doar că erau mai mulți, să-l cunosc și pe Kemenici, să-l cunosc și pe cel care a comandat plutonul de execuție. Și erau în pauzele acelea lungi cu publicitate, aveai posibilitatea să vorbești cu oamenii aceștia. Așa cum stăm noi acum la masă, cât curgea publicitatea 10-20 de minute. Erau emisiuni foarte vizionate și erau multe calupuri publicitare. Am avut posibilitatea să stăm de vorbă și să înțeleg cât de manipulați au fost acești oameni. Nu se poate spune de (generalul Victor) Stănculescu, care ar fi fost manipulat, deși el vine cu tot felul de basme. 

Cum a regizat generalul Militaru momentul Revoluției

Nu se poate, nu-l putem exonera pe Ion Iliescu de crima făcută, dubla crimă. Pe de o parte cu populația civilă a României, pe care o ține în acest suspans. Când de fapt era atât de simplu să-i ia pe fostul șef al Securității (Iulian Vlad)Care de fapt îi și spune: ai ei nu sunt (n.r. – trupele Securității învinuită că a tras în protestatari). Să-l ia pe fostul șef al statului major (Ștefan) Gușă, pentru că vine foarte repede Militaru și se auto-intitulează… Vine, se spune, cu uniforma de general într-o pungă din asta de plastic ieftină pe care o îmbracă într-o toaletă la televiziune. Și comandă, din studio, opriți măcelul, mai spune Lavinia Betea. 

