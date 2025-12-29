Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu îi face bilanțul lui Nicușor Dan: „Nu a câștigat funcția, n-a câștigat nimic. A fost pus și se vede”

Ion Cristoiu îi face bilanțul lui Nicușor Dan: „Nu a câștigat funcția, n-a câștigat nimic. A fost pus și se vede”

29 dec. 2025, 18:32, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o ediție specială a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre lipsa unei schimbări clare în România și despre rolul „sistemului” în alegerile prezidențiale. Acesta susține că anul 2025 este un an pregătitor, iar adevăratele schimbări vor avea loc abia în 2026. 

Provocat de moderatorul Ionuț Cristache să comenteze situația României, Ion Cristoiu a remarcat că țara noastră traversează o perioadă de stagnare totală și a subliniat că în România nu a existat nicio schimbare notabilă în acest an.

Eu cred că anul 2025 este un an de pregătire a lui 2026. Atunci cred că se vor întâmpla adevărate lucruri care vor schimba ceva. Restul nu-i nimic. Pur și simplu, nimic, nimic, nimic, nu văd nicio schimbare. 

Adică schimbare în sensul că, nu știu, România e mai mare, mai mică, are altă Constituție, e suveranistă. Din toate puncte de vedere, nu s-a întâmplat nimic notabil”, a spus jurnalistul. 

„Nicușor Dan nu a câștigat nimic. A fost pus”

Întrebat despre lentoarea și incapacitatea președintelui Nicușor Dan de a se ridica la așteptările publicului, Cristoiu a a spus că singura schimbare reală este una personală, dar în sens negativ.

Potrivit acestuia, în cazul oricărui om politic care ajunge la funcția de președinte, transformarea este una radicală, însă în cazul lui Nicușor nu există o maturizare politică autentică. De asemenea, jurnalistul susține că Nicușor Dan nu a câștigat funcția printr-o confruntare reală, ci a fost pus în funcție de sistem.

„Când ajungi președintele României, într-o lună ești altul. El e altul în sens rău.

Adică simți deja, adică vezi pe ăla, istoria lumii este plină de oameni care păreau la început, nu știu, nu dai doi bani pe ei, da? Și deodată, când vine, zici, gata, a doua zi e altul. El e același. Nu a câștigat funcția, el n-a câștigat nimic. A fost pus și se vede. Domnul Nicușor nu s-a bătut o clipă să ajungă președinte.”


