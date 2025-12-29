Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 30 decembrie, de la ora 15:00, pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 30 decembrie, de la ora 15:00, pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu

29 dec. 2025, 16:48, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.

EXCLUSIV Iliescu, rămas nejudecat pentru sângele vărsat. Lavinia Betea: Nu-l putem exonera de dubla crima făcută, una în rândul populației civile
17:03
Iliescu, rămas nejudecat pentru sângele vărsat. Lavinia Betea: Nu-l putem exonera de dubla crima făcută, una în rândul populației civile
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 29 decembrie, de la ora 15.00, pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
12:20, 28 Dec 2025
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 29 decembrie, de la ora 15.00, pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EXCLUSIV Momentul când Ion Iliescu se insinuează în Revoluție. Lavinia Betea dezvăluie cum s-a regrupat rețeaua Iliescu, ca la un semn, pe 22 decembrie 1989
10:27, 28 Dec 2025
Momentul când Ion Iliescu se insinuează în Revoluție. Lavinia Betea dezvăluie cum s-a regrupat rețeaua Iliescu, ca la un semn, pe 22 decembrie 1989
EXCLUSIV Cum a pregătit gruparea Iliescu – Măgureanu complotul din 1989. Lavinia Betea: Au făcut lozinca aceea cu revoluția confiscată, revoluția furată
11:24, 27 Dec 2025
Cum a pregătit gruparea Iliescu – Măgureanu complotul din 1989. Lavinia Betea: Au făcut lozinca aceea cu revoluția confiscată, revoluția furată
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 decembrie, de la ora 15.00
18:31, 25 Dec 2025
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 decembrie, de la ora 15.00
EXCLUSIV De ce a evitat obsesiv Iliescu procesul lui Nicolae Ceaușescu? Lavinia Betea: Dacă avea loc un proces normal și Ceaușescu începea să VORBEASCĂ…
11:34, 25 Dec 2025
De ce a evitat obsesiv Iliescu procesul lui Nicolae Ceaușescu? Lavinia Betea: Dacă avea loc un proces normal și Ceaușescu începea să VORBEASCĂ…
Cele mai noi