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Alegeri în SUA. Testul decisiv pentru al doilea mandat al lui Trump. Republicanii riscă să piardă controlul Congresului. Ce arată sondajele

Alegeri în SUA. Testul decisiv pentru al doilea mandat al lui Trump. Republicanii riscă să piardă controlul Congresului. Ce arată sondajele
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Alegerile de la mijlocul mandatului din SUA au loc marți, 3 noiembrie. Este scrutinul care ar putea avea impact nu doar asupra președinției lui Donald Trump din timpul rămas până în ianuarie 2029, dar și asupra politicii externe ale Statelor Unite, și implicit, asupra lumii. 

Cetățenii americani vor alege marți o parte din membrii Congresului. Mai precis, pentru cele două camere ale puterii legislative americane: Camera Reprezentanților și Senatul. Din ianuarie 2025, republicanii au majoritate îm ambele camere ale Congresului.

Sursă foto: Shutterstock

Ce sunt alegerile de la „mijlocul mandatului”?

Alegerile pentru Congresul SUA au loc la doi ani – în anul bisect, când se organizează simultan cu alegerile prezidențiale și la mijlocul mandatului prezidențial de patru ani (de la care vine și denumirea „midterms”).

Sursa Foto: Profimedia

Sursa Foto: Profimedia

Rezultatul voturilor va decide dacă republicanii vor controla în continuare Congresul și vor continua agenda prezidențială a lui Donald Trump. Sau dacă democrații vor prelua controlul și ar putea bloca orice lege propusă de republicani.

Chiar dacă Trump va putea să dea veto, două treimi din Congres îl pot pune pe președinte sub acuzare și să-l demită din funcție, dar numai în cazul în care democrații vor avea majoritate în Senat.

Rezultatele alegerilor vor reflecta și cât de mulțumiți sunt americanii de prestația președintelui și a majorității republicane, potrivit BBC News .

Sursa Foto: Profimedia

Sursa Foto: Profimedia

Importanța Congresului SUA pe plan extern: Decidenții care pot schimba cursul unui război

Atribuțiile Congresului este să creeze și să voteze legi federale care se pot aplica la nivel național, dar și legi care pot implica ajutoare militare și financiare pe plan extern pentru aliații Statelor Unite.

În cazul în care Partidul Republican deține majoritatea în Congres, Israelul poate dispune de mai mult ajutor financiar și susținere militară în războiul cu Republica Islamică a Iranului și cu grupările teroriste Hezbollah, Hamas și Houthi.

În cazul în care Partidul Republican deține majoritatea în Congres, Israelul poate dispune de mai mult ajutor financiar și susținere militară în războiul cu Republica Islamică a Iranului și cu grupările teroriste Hezbollah, Hamas și Houthi.

Cum s-a văzut și în cazul Ucrainei și a Israelului, acestea sunt foarte cruciale pentru că pot decide cursul unui război. Dacă o cameră controlată de democrați vrea să finanțeze Ucraina, dar cealaltă cameră este controlată de republicanii care ar prefera menținerea bunelor relații cu Rusia, Kievul nu mai primește armament.

De asemenea, atât reprezentanții, cât și senatorii, pot dedice cu ce sume de bani pot aloca SUA la bugetul NATO și pot vota pentru continuarea sau încetarea finanțării unui conflict în desfășurare – în contextul actual, războiul cu Iran.

Dacă Partidul Democrat obține majoritate în ambele camere ale Congresului, Ucraina ar putea primi ajutoare militare și financiare sporite pentru a rezista în războiul cu Federația Rusă. Dar, președintele Trump ar putea riposta cu veto.

Dacă Partidul Democrat obține majoritate în ambele camere ale Congresului, Ucraina ar putea primi ajutoare militare și financiare sporite pentru a rezista în războiul cu Federația Rusă, Dar, președintele Trump ar putea riposta cu veto.

Camera Reprezentanților din Congresul SUA

Congresul este bicameral. Camera inferioară este Camera Reprezentanților, alcătuită din 435 de membri. Două locuri sunt vacante în acest moment după ce doi reprezentanți au demisionat în 2026 din cauza problemelor cu legea – democrata Sheila Cherfilus-McCormick pentru spălarea de fonduri pentru COVID-19 și republicanul Tony Gonzales acuzate pentru hărțuire sexuală.

Reprezentanții au mandate de numai doi ani. Camera Reprezentanților propune legi care sunt introduse și dezbătute.

Președintele Camerei Reprezentanților (sau purtătorul de cuvânt) este liderul care reprezintă partidul dominant din camera inferioară, fiind considerat al treilea om la succesiune după președinte și vicepreședinte.

Președintele Camerei Reprezentanților

Președintele Camerei are următoarele atribuții:

  • convoacă ședința Camerei
  • primește jurământul noilor membri
  • menține ordinea și decența
  • decide asupra chestiunilor de procedură legislativă
  • acordă cuvântul membrilor în plen
  • deleagă atribuții curente de conducere a ședințelor altor membri ai partidului majoritar.

Președintele Camerei Reprezentanților are și un ciocănel ca principal simbol al autorității pentru a impune ordinea în Cameră, a conduce lucrările și a menține controlul în timpul ședințelor.

Funcția de președinte al Camerei este deținută din octombrie 2023 de către republicanul Mike Johnson, un puternic susținător al președintelui Trump. Înaintea lui a fost republicanul Kevin McCarthy din ianuarie 2023 până în octombrie 2023.

Liderul Majorității (republicanii) din Camera Reprezentanților este republicanul Steve Scalise din ianuarie 2023.  Republicanii dețin 218 mandate în Camera Reprezentanților. Un singur reprezentant independent este Kevin Kiley, care a părăsit Partidul Republican din 2026, dar rămâne în continuare susținător al lui Trump. Până în ianuarie 2027, Trump s-a putut baza pe  o majoritate de 219 reprezentanți republicani. 

Liderul minorității

Din fiecare cameră face parte și partidul minoritar (opoziția). În Camera Reprezentanților, opoziția democrată este condusă de reprezentantul Hakeem Jeffries.

În  cazul în care republicanii pierd majoritatea din Camera Reprezentanților în fața Partidului Democrat, Hakeem Jeffries ar putea prelua funcția de președinte al Camerei Reprezentanților dacă va primi susținere din partea majorității, iar republicanul Mike Johnson devine liderul minorității.

Democrații au 214 mandate în Camera Reprezentanților. Nu sunt suficienți la număr pentru a bloca politicile lui Trump.

Senatul din Congresul SUA

Senatul, camera superioară a Congresului, este alcătuit din 100 de senatori. Fiecare senator are un mandat de câte șase ani. Ei aprobă legile propuse în Camera Reprezentanților.

Senatul este condus de vicepreședintele SUA. Funcția este deținută de către republicanul JD Vance din ianuarie 2025.

Președintele Senatului

Vicepreședintele, fiind al doilea om în stat după președintele SUA, preia funcția și de șef al Senatului de la monentul când depune jurământul în aceeași zi cu președintele SUA.

El nu este senator, dar are următoarele atribuții:

  • Vot decisiv în cazul în care cele două tabere nu se înțeleg și voturile sunt la egalitate;
  • poate vota doar atunci când voturile în Senat sunt împărțite în mod egal (egalitate);
  • Putere legislativă limitată: Spre deosebire de Președintele Camerei Reprezentanților, puterea președintelui Senatului asupra regulilor și procedurilor camerei este foarte limitată.
  • Prezidează numărarea voturilor electorale în timpul sesiunilor comune ale Congresului.
  • Prezență ocazională: În epoca modernă, vicepreședinții prezidează rareori ședințele zilnice ale Senatului; de regulă, aceștia sunt prezenți doar la evenimente ceremoniale (precum depunerea jurământului de către noii senatori), la sesiuni comune sau atunci când este necesar un vot pentru a tranșa o situație de egalitate.

Din ianuarie 2025 nu s-a pus problema pentru că 53 dintre senatorii SUA sunt republicani.  În ciuda decesului senatorului republican Lindsey Graham din vara acestui an, survenit după vizita din Ucraina, a fost înlocuit cu sora lui mai mică, Darline Graham.

Al doilea om după el în ierarhie este președintele pro-tempore, acesta fiind republicanul Chuck Grassley, cel care acționează în absența vicepreședintelui.

Liderul majorității (republicane) este republicanul John Thune. Dacă vor rămâne peste 50 de senatori republicani, Trump s-ar putea baza pe o majoritate republicană solidă care l-ar salva din orice punere sub acuzare intentată în eventualitatea în care democrații obțin majoritatea în Camera Reprezentanților.

Liderul minorității

Opoziția din Senat – minoritatea democrată- este condusă de către senatorul democrat Chuck Schumer din ianuarie 2023. Sunt numai 45 de senatori democrați și 2 senatori independenți care sunt afiliați cu Partidul Democrat: Bernie Sanders și Angus King.

Chiar dacă republicanii ar pierde majoritatea din Senat și Chuck Schumer ar deveni lider, tot JD Vance va rămâne președintele Senatului.

În scenariul unei dezbateri în care 50 de senatori nu se înțeleg cu ceilalți 50 de senatori asupra unei legi, vicepreședintele SUA va da votul decisiv în favoarea unei tabere.

Ce arată ultimul sondaj?

În sondajul ActiVote, realizat între 22 și 30 octombrie 2026 cu 2.000 de participanți, Partidul Democrat are 53,5% șanse să câștige alegerile.

Partidul Republican are numai 46,5% susținere. Alți 6% dintre participanții la sondaj s-au declarat indeciși.

Sursa Foto: Shutterstock/Profimedia/Congresul SUA

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