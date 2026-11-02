Prima pagină » Știri politice » Diana Buzoianu a vrut să cumpere un avion de 4 milioane de euro, din fonduri PNRR, de la o firmă din Oradea, care nu are legătură cu industria aeronautică. Comisia Europeană a respins proiectul pe motiv că dăunează mediului

Diana Buzoianu a vrut să cumpere un avion de 4 milioane de euro, din fonduri PNRR, de la o firmă din Oradea, care nu are legătură cu industria aeronautică. Comisia Europeană a respins proiectul pe motiv că dăunează mediului

Ruxandra Radulescu
Diana Buzoianu a vrut să cumpere un avion de 4 milioane de euro, din fonduri PNRR, de la o firmă din Oradea, care nu are legătură cu industria aeronautică. Comisia Europeană a respins proiectul pe motiv că dăunează mediului
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Odată cu plecarea de la Palatul Victoria a Guvernului Bolojan, ies la iveală detalii de culise despre activitatea fostei ministrei a Mediului, Diana Buzoianu, care, potrivit Antena 3 CNN, în aprilie 2025 a demarat procedura de achiziție pentru un avion, în valoare de 4 milioane de euro. Suma ar fi provenit din fondurile PNRR, iar firma de la care ar fi urmat să se realizeze achiziția e INOVUM SRL, o companie din Oradea, oraș unde premierul demis, Ilie Bolojan a deținut funcția de primar. Proiectul a fost anulat de actuala ministră a Mediului, Natalia Intotero.

Pe 12 iunie 2025, proiectul a fost eliminat din PNRR, după ce suma de 19,92 miliarde de lei (aproximativ 4 milioane de euro) a fost retrasă din Jalonul 167, care vizează digitalizarea în domeniul mediului, din cadrul componentei de Transformarea digitală.

Motivul a fost unul surprinzător. Comisia Europeană a considerat că aeronava pe care fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, intenționa s-o achiziționeze nu respectă principiul „să nu prejudicieze în mod semnificativ” mediul. În alte cuvinte, proiectul propus de fosta ministră a Mediului a fost respins de CE pe motiv că ar fi poluat în mod excesiv.

Procedura de achiziție a continuat 11 luni, după ce Comisia Europeană a respins proiectul

Chiar dacă finanțarea din PNRR nu mai exista, procedura de achiziție a continuat încă 11 luni. Pe 14 mai 2026, firma INOVUM SRL Oradea a fost declarată câștigătoare. Din moment ce fondurile din PNRR nu fuseseră aprobate, contractul de achiziție nu a mai putut fi semnat, deoarece Ministerul Mediului nu dispunea de banii necesari.

Firma INOVUM SRL nu are nicio legătură cu comercializarea de aeronave

Potrivit informațiilor oficiale, firma INOVUM SRL, cu sediul în Oradea, nu se ocupă cu comercializarea de aeronave. Cu toate acestea, fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu era pregătită să vireze patru milioane de euro, din PNRR, în conturile firmei, în schimbul unui avion.

Pe pagina instituției, activitatea firmei INOVUM apare a fi aceea de „furnizor general de produse și echipamente, activ la nivel național și internațional, cu o capacitate dovedită de a livra complet, coerent și documentat proiecte diverse, de la echipamente educaționale, soluții pentru instituții publice și echipamente pentru organele de control și de securitate de stat, până la produse medicale și echipamente specializate pentru structuri de siguranță și protecție„.

INOVUM SRL, abonată la contracte cu statul

În 2025, INOVUM SRL figura ca o firmă cu patru angajați și o cifră de afaceri de 9,8 milioane de lei, mai puțin de jumătate din valoarea contractului. Cu toate acestea, firma se pare că este abonată la contracte cu statul.

sursa listafirme.ro

sursa listafirme.ro

A livrat echipamente de iluminat de urgență pentru Ministerul Apărării, echipamente IT și de protecție pentru județul Bihor, unde Bolojan a deținut funcția de șef al Consiliului Județean vreme de trei mandate, echipamente de sudură pentru compania de apă Oltenia, echipamente pentru Poliția Română, utilaje de excavare pentru primăria Săcueni și imprimante pentru Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.

Suspiciuni și la Ministerul Apărării, privind contractele pe bani europeni, în mandatul lui Radu Miruță

Diana Buzoianu nu este singurul demnitar din guvernul demis, Bolojan, asupra căruia planează suspiciuni în ceea ce privește cheltuirea banilor europeni. Amintim că Gândul a dezvăluit, în exclusivitate, joi 29 octombrie, că actualul Ministru al Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, va trimite Corpul de Control la Direcția Generală pentru Armamente, structura responsabilă de marile achiziții militare din programul SAFE.

Vizat ar fi generalul care conduce Direcția de Armament din cadrul MApN, Cornel Pleșa, care a apărut lângă fostul ministru al Apărării Dinel Miruță, la audierile pentru Guvernul Mureșan.

În centrul verificărilor se află plățile efectuate în cadrul programului european SAFE, prin care România a contractat un împrumut de 16,68 miliarde de euro.

Sursele Gândul susțin că aproximativ 650 de milioane de euro ar fi ajuns deja la grupul german Rheinmetall, care a câștigat, între timp, licitația pentru Șantierul Naval Mangalia, la un preț de 138 de milioane de euro.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ George Simion anunță un protest pentru Călin Georgescu cu toți membrii AUR la București. Când va avea loc mitingul
20:55
George Simion anunță un protest pentru Călin Georgescu cu toți membrii AUR la București. Când va avea loc mitingul
TEHNOLOGIE Miniștrii și parlamentarii germani au fost atenționați că telefoanele fabricate de Apple au fost atacate cibernetic
19:29
Miniștrii și parlamentarii germani au fost atenționați că telefoanele fabricate de Apple au fost atacate cibernetic
FLASH NEWS Crin Antonescu îi acuză de ipocrizie pe liberali și useriști și susține că sunt necredibili în opoziție după ce abia au plecat de la putere: ”Este absolut penibil”
18:53
Crin Antonescu îi acuză de ipocrizie pe liberali și useriști și susține că sunt necredibili în opoziție după ce abia au plecat de la putere: ”Este absolut penibil”
FLASH NEWS Florin Manole îl acuză pe Dragoș Pîslaru că a transmis date false Comisiei Europene. Ministrul Muncii susține că au fost raportate persoane decedate în mod eronat
18:31
Florin Manole îl acuză pe Dragoș Pîslaru că a transmis date false Comisiei Europene. Ministrul Muncii susține că au fost raportate persoane decedate în mod eronat
CONTROVERSĂ Un fost ministru israelian născut la Chișinău susține ca Eisenkot să devină premierul Israelului și exclude orice înțelegere cu Netanyahu
17:58
Un fost ministru israelian născut la Chișinău susține ca Eisenkot să devină premierul Israelului și exclude orice înțelegere cu Netanyahu
CONTROVERSĂ Dezvăluirea Elenei Udrea: se pregătește un nou partid al foștilor PDL-iști din PNL, nemulțumiți de Bolojan
17:55
Dezvăluirea Elenei Udrea: se pregătește un nou partid al foștilor PDL-iști din PNL, nemulțumiți de Bolojan
Mediafax
Le Monde: România, pe lista țintelor Rusiei. Ce obiective strategice au fost vizate
Digi24
De ce s-ar fi prăbușit avionul privat cu 9 persoane la bord în Florida. Explicațiile unui pilot
Cancan.ro
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
Prosport.ro
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
Adevarul
„Nimănui nu-i pasă de o diplomă”. Cât câștigă românii fără facultate și de ce mulți regretă că nu au studii superioare
Mediafax
Rogobete îl scoate pe Bolojan vinovat pentru criticile primite de PSD după petrecerea de la Timișoara
Click
Rochiile și blănurile doamnelor din PSD, sub lupa designerilor: „Nu e chinchilla, e iepure!” Cât costă, de fapt, rochia cu oglinzi a Olguței Vasilescu?
Digi24
Epopeea hainei de blană a iubitei lui Ciolacu. Un magazin cu Instagram făcut azi îi dă dreptate fostului premier: „Toate dorințele”
Cancan.ro
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Ce se întâmplă doctore
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Activitatea fizică ne-ar putea reduce riscul genetic de depresie, indică un nou studiu
Mediafax Italia
Calendarul vacanțelor 2027. Cum obții zece zile libere?!
Mediafax Spania
Cum să economisești bani?! Două metode simple: „Funcționează bine!”
EXCLUSIV Adrian Năstase critică în termeni duri petrecerea PSD din weekend: „A fost o greșeală foarte mare! / O imagine care va rămâne / Mă gândesc cu groază ce ar fi zis Ion Iliescu”
21:53
Adrian Năstase critică în termeni duri petrecerea PSD din weekend: „A fost o greșeală foarte mare! / O imagine care va rămâne / Mă gândesc cu groază ce ar fi zis Ion Iliescu”
ALEGERI ÎN SUA Alegeri în SUA. Testul decisiv pentru al doilea mandat al lui Trump. Republicanii riscă să piardă controlul Congresului. Ce arată sondajele
21:51
Alegeri în SUA. Testul decisiv pentru al doilea mandat al lui Trump. Republicanii riscă să piardă controlul Congresului. Ce arată sondajele
FLASH NEWS Bani pentru porcii crescuți în gospodării. Proiectul care oferă un ajutor de 20 de euro pe animal, adoptat în Senat
21:48
Bani pentru porcii crescuți în gospodării. Proiectul care oferă un ajutor de 20 de euro pe animal, adoptat în Senat
FLASH NEWS Zelenski spune că este pregătit să se întâlnească cu Putin în Turcia. Ce condiții pune președintele ucrainean
21:17
Zelenski spune că este pregătit să se întâlnească cu Putin în Turcia. Ce condiții pune președintele ucrainean
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta face o previziune despre președintele Poloniei: „Va câștiga toate bătăliile”. De ce crede politicianul că România trebuie să se apropie de Karol Nawrocki
21:12
Victor Ponta face o previziune despre președintele Poloniei: „Va câștiga toate bătăliile”. De ce crede politicianul că România trebuie să se apropie de Karol Nawrocki
EMISIUNI Adrian Năstase analizează valul de proteste din Europa, pe care o consideră tot mai fragmentată. „Europa se fragmentează și devine vulnerabilă”
20:58
Adrian Năstase analizează valul de proteste din Europa, pe care o consideră tot mai fragmentată. „Europa se fragmentează și devine vulnerabilă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe