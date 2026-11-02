Diana Buzoianu a vrut să cumpere un avion de 4 milioane de euro, din fonduri PNRR, de la o firmă din Oradea, care nu are legătură cu industria aeronautică. Comisia Europeană a respins proiectul pe motiv că dăunează mediului

Odată cu plecarea de la Palatul Victoria a Guvernului Bolojan, ies la iveală detalii de culise despre activitatea fostei ministrei a Mediului, Diana Buzoianu, care, potrivit Antena 3 CNN, în aprilie 2025 a demarat procedura de achiziție pentru un avion, în valoare de 4 milioane de euro. Suma ar fi provenit din fondurile PNRR, iar firma de la care ar fi urmat să se realizeze achiziția e INOVUM SRL, o companie din Oradea, oraș unde premierul demis, Ilie Bolojan a deținut funcția de primar. Proiectul a fost anulat de actuala ministră a Mediului, Natalia Intotero.

Pe 12 iunie 2025, proiectul a fost eliminat din PNRR, după ce suma de 19,92 miliarde de lei (aproximativ 4 milioane de euro) a fost retrasă din Jalonul 167, care vizează digitalizarea în domeniul mediului, din cadrul componentei de Transformarea digitală.

Motivul a fost unul surprinzător. Comisia Europeană a considerat că aeronava pe care fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, intenționa s-o achiziționeze nu respectă principiul „să nu prejudicieze în mod semnificativ” mediul. În alte cuvinte, proiectul propus de fosta ministră a Mediului a fost respins de CE pe motiv că ar fi poluat în mod excesiv.

Procedura de achiziție a continuat 11 luni, după ce Comisia Europeană a respins proiectul

Chiar dacă finanțarea din PNRR nu mai exista, procedura de achiziție a continuat încă 11 luni. Pe 14 mai 2026, firma INOVUM SRL Oradea a fost declarată câștigătoare. Din moment ce fondurile din PNRR nu fuseseră aprobate, contractul de achiziție nu a mai putut fi semnat, deoarece Ministerul Mediului nu dispunea de banii necesari.

Firma INOVUM SRL nu are nicio legătură cu comercializarea de aeronave

Potrivit informațiilor oficiale, firma INOVUM SRL, cu sediul în Oradea, nu se ocupă cu comercializarea de aeronave. Cu toate acestea, fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu era pregătită să vireze patru milioane de euro, din PNRR, în conturile firmei, în schimbul unui avion.

Pe pagina instituției, activitatea firmei INOVUM apare a fi aceea de „furnizor general de produse și echipamente, activ la nivel național și internațional, cu o capacitate dovedită de a livra complet, coerent și documentat proiecte diverse, de la echipamente educaționale, soluții pentru instituții publice și echipamente pentru organele de control și de securitate de stat, până la produse medicale și echipamente specializate pentru structuri de siguranță și protecție„.

INOVUM SRL, abonată la contracte cu statul

În 2025, INOVUM SRL figura ca o firmă cu patru angajați și o cifră de afaceri de 9,8 milioane de lei, mai puțin de jumătate din valoarea contractului. Cu toate acestea, firma se pare că este abonată la contracte cu statul.

A livrat echipamente de iluminat de urgență pentru Ministerul Apărării, echipamente IT și de protecție pentru județul Bihor, unde Bolojan a deținut funcția de șef al Consiliului Județean vreme de trei mandate, echipamente de sudură pentru compania de apă Oltenia, echipamente pentru Poliția Română, utilaje de excavare pentru primăria Săcueni și imprimante pentru Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.

Suspiciuni și la Ministerul Apărării, privind contractele pe bani europeni, în mandatul lui Radu Miruță

Diana Buzoianu nu este singurul demnitar din guvernul demis, Bolojan, asupra căruia planează suspiciuni în ceea ce privește cheltuirea banilor europeni. Amintim că Gândul a dezvăluit, în exclusivitate, joi 29 octombrie, că actualul Ministru al Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, va trimite Corpul de Control la Direcția Generală pentru Armamente, structura responsabilă de marile achiziții militare din programul SAFE.

Vizat ar fi generalul care conduce Direcția de Armament din cadrul MApN, Cornel Pleșa, care a apărut lângă fostul ministru al Apărării Dinel Miruță, la audierile pentru Guvernul Mureșan.

În centrul verificărilor se află plățile efectuate în cadrul programului european SAFE, prin care România a contractat un împrumut de 16,68 miliarde de euro.

Sursele Gândul susțin că aproximativ 650 de milioane de euro ar fi ajuns deja la grupul german Rheinmetall, care a câștigat, între timp, licitația pentru Șantierul Naval Mangalia, la un preț de 138 de milioane de euro.