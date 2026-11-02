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Trump promite că va fi „Domnul Veto” dacă democrații vor face majoritate în Congres și anunță ce planuri are cu Iranul: „Mulți oameni sunt furioși că n-am anihilat Iranul în totalitate. Va exista o înțelegere la un moment dat / Prețul la benzină va scădea sub 2 dolari”

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Donald Trump a declarat pentru Pod Force One, într-un interviu crucial de dinaintea alegerilor intermediare de marți, că Statele Unite sunt în regulă. Președintele american a vorbit despre conflictul cu Iran, cât și despre ce ar putea face în cazul în care Partidul Democrat obține o majoritate în Congresul SUA. 

„Țara funcționează foarte grozav. Oamenii adevărați știu asta. Cifrele nu mint.” 

Întrebat ce măsujri ar trebui să ia americanii în contextul în care guvernele de la Londra și Tokyo le-a recomandat cetățenilor să-și facă provizii alimentare în caz de dezastru, Trump a spus:

„Nu, suntem într-o formă bună.

Trump, despre confuzia alegerilor din Alaska. Pe doi candidați îi cheamă Sullivan

Întrebat dacă alegerile sunt securizate, Trump a răspuns că „nu”, făcând referire la confuzia care ar putea avea loc la alegerile din Alaska, unde candidează candidați cu același nume.

„Nu. Când ai Alaska, unde au scos în față un tip care are același nume și seamănă cu candidatul  nostru republican”, a spus Trump, acuzându-i pe democrați pentru tentativă de fraudare a alegerilor.

În statul Alaska, considerat fief al republicanilor, candidează pentru Senat Dan Scott Sullivan, candidatul desemnat de Partidul Republican, Mary Peltola, candidata desemnată de Partidul Democrat, și Daniel J. Sullivan Jr., un candidat independent.

Republicanul Dan Sullivan este senator pentru Alaska în Congresul SUA din 2015. El vrea să obțină al treilea mandat. Trump îi acuză pe democrații care n-au mai reușit să câștige în Alaska din 2008 că l-au propulsat pe un candidat obscur cu același nume ca cel al senatorului republican.

„Falsul Dan Sullivan  din Alaska este identic cu Dan Sullivan. Ei (democrații) spun că nu știu nimic despre asta”. 

Trump, despre Iran: „Sunt oameni furioși că n-am anihilat complet Iranul”

Întrebat despre războiul cu Iran și despre răsturnarea regimului, Trump a răspuns:

„Este foarte simplu pentru mine și ei înțeleg. Nu pot avea arma nucleară. Nu vor avea arma nucleară. Am tot schimbat regimuri, într-un anume sens. Trebuie să fie cineva cu care să discutăm, o grămadă de schimbări de făcut.  Am făcut-o de două ori. Dar nah, e simplu pentru mine, nu pot avea arma nucleară”.

Întrebat dacă a fost luat în surprindere de rezistența Iranului, președintele spune că iranienii sunt dispuși să negocieze după distrugerile suportate în urma bombardamentelor americane.

„Nu știu la ce te referi când spui „rezistenți”. Adică, am fost drăguți pentru că ei vor să negocieze și ei tot vorbesc, tot vorbesc. La un anume moment, vom face asta. Când vor face un acord, vom avea un acord. Ei nu mai au bani să-și plătească armata”, a spus președintele.

Gazda podcastului i-a cerut să vorbească despre republicanii supărați pe Trump după ce le-a promis în campania electorală din 2024 că nu va mai porni alte  războaie. Trump a dezvăluit public că sunt „foarte mulți oameni furioși că n-a anihilat în totalitate Iranul”.

„Nu am avut atâtea războaie. Sunt oameni furioși că nu am anihilat Iranul. Sunt și aceste grupuri. Altcineva ar fi pierdut mii de oameni și nimeni n-ar vorbi despre asta. Noi am pierdut numai 18 oameni. Și au trecut șapte luni. În Vietnam am pierdut zeci de mii de oameni după 20 de ani de război. Dacă stai să te gândești, nu prea luptăm în acest război acum.  În acest război, mai mult am monitorizat și am așteptat. Am dus alte războaie mai grele”.

Trump a afirmat că dacă ar fi fost președinte în 2021, America tot și-ar fi retras trupele din Afganistan, dar cu „demnitate” spre deosebire de Joe Biden.

Trump, despre posibilitatea ca republicanii să piardă alegerile: Voi fi un președinte al veto-urilor”

„Dacă pierdem Camera Reprezentanților, Senatul și Președinția, țara noastră este sfâșiată. Nu putem permite asta”, a spus Trump.

Întrebat cum va acționa  ca președinte în cazul în care Partidul Democrat va câștiga alegerile, Trump a spus ce va face.

„Voi fi Domnul Veto. Nu le voi permite. Vom face înțelegeri”. 

Trump a spus că anticipează o scădere masivă a prețurilor la carburanți, când cei mai mulți americani se așteaptă la o revenire la prețul de 2 dolari.

„Va fi cu mult mai mic. Când am pornit războiul cu Iran, știam că prețurile se vor duce  în sus. Datorită tarifelor, am realizat multe pentru această țară”. 

Trump, întrebat cum va relaționa cu guvernatorul statului New York, susține că  ar putea face New York City un loc mai sigur.

Trump este gata să acorde amnistie preventică tuturor republicanilor, exact cum a făcut Joe Biden cu democrații

Trump a declarat că este gata să acorde amnistie preventivă tuturor celor care au lucrat în administrația sa în cazul în care republicanii pierd alegerile și democrații îi vor trage la răspundere penală după alegerile intermediare.

„Aș face-o, dacă ar fi necesar. Sigur”, a declarat el într-un interviu pentru Miranda Divine, în cadrul podcastului Pod Force One.

Întrebat dacă acest lucru se aplică tuturor celor care au lucrat în administrația sa, președintele a confirmat această poziție.

„Aș face-o. Am făcut-o pentru participanții la evenimentele din 6 ianuarie”, a spus el

Președintele american a menționat că  Joe Biden, în ultimele ore ale mandatului său la Casa Albă, și-a grațiat fiul, pe Hunter Biden, pe membrii familiei și inclusiv pe fostul șef al Institutului Național de Boli Alergice și Infecțioase, Anthony Fauci, pe generalul Mark Milley, pe membrii și angajații comisiei Camerei Reprezentanților pentru investigarea evenimentelor din 6 ianuarie.

„Așa a procedat Biden. A grațiat pe toți”, a declarat Trump.

În prima zi după revenirea la Casa Albă, în ianuarie 2025, Trump a grațiat aproximativ 1500 de persoane, acuzate de implicare în tulburările de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021.

Comisia pentru investigarea evenimentelor din 6 ianuarie a fost numită de Trump drept „nepărtinitoare” și „coruptă”.

  • Sursa Foto: The White House/Shutterstock
  • Sursa Video: New York Post
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