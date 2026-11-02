Adrian Năstase spune că autoritățile îl transformă pe Călin Georgescu într-un erou. „Îl mențin în atenția publicului”

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul premier Adrian Năstase a criticat modul în care justiția, procurorii și serviciile gestionează cazul lui Călin Georgescu. Acesta susține că lipsa de acțiune și menținerea subiectului în atenția publică îi sporesc vizibilitatea fostului candidat la prezidențiale și îi pot transforma imaginea din cea de adversar al sistemului în cea de erou. Adrian Năstase avertizează că nemulțumirile sociale pot amplifica acest fenomen. Urmărește emisiunea live aici.
Fostul premier al României este de părere că dosarele care i se adaugă lui Călin Georgescu și modul în care autoritățile gestionează acest caz îi sporesc vizibilitatea publică. Adrian Năstase consideră că lipsa de acțiune a instituțiilor și încercarea de a compensa greșelile din trecut contribuie la menținerea fostului candidat în atenția publicului și îi pot consolida imaginea pe termen lung.
„Este o inabilitate, pe de o parte, a justiției și, pe de altă parte, a procuraturii. Poate chiar și a serviciilor, care nu înțeleg că, în felul acesta, îl mențin pe Călin Georgescu în atenția publicului și îi fac un anumit serviciu pe termen mediu, poate chiar și pe termen lung. Nu cred că aceasta este cea mai bună abordare, în care se încearcă, cumva, spălarea păcatelor din trecut prin lipsa de acțiune și de vigilență în această poveste”, a explicat Adrian Năstase despre situația lui Călin Georgescu.
Adrian Năstase a atras atenția că modul în care autoritățile gestionează cazul lui Călin Georgescu contribuie la creșterea frustrării și a nemulțumirii în rândul populației. Fostul premier a explicat că tensiunile sunt amplificate și de problemele sociale și economice, în special de scăderea puterii de cumpărare.
„Cred că se generează, în acest fel, un anumit procentaj de frustrare și de nemulțumire care, în loc să scadă, crește. La acestea se adaugă și nemulțumirile sociale, precum și problemele legate de puterea de cumpărare”, a menționat fostul premier al României.
Adrian Năstase a susținut că menținerea lui Călin Georgescu în atenția publică prin dosarele și măsurile autorităților poate avea efectul contrar celui urmărit. Fostul premier consideră că, în loc să fie perceput drept un adversar al sistemului, fostul candidat la prezidențiale riscă să fie transformat într-un erou în ochii unei părți a populației.
„Călin Georgescu nu mai poate fi menținut foarte mult timp în atenția publicului pe tema „Big Brother”, pentru că, în loc să devină principalul inamic public, începe să devină un erou”, a mai relatat Adrian Năstase.
Pentru a 35-a noapte la rând, oamenii s-au strâns în fața Arestului Central din Capitală pentru a-l susține pe Călin Georgescu, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în dosarul de înșelăciune în formă continuată. Susținătorii săi încă înfruntă frigul și îi sunt alături indiferent de condițiile meteo nefavorabile.
În ciuda ploii și a frigului, zeci de persoane s-au adunat și astăzi, în fața Arestului Central din Capitală, pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Aceștia au venit, ca în fiecare seară, cu steaguri ale României, dar și cu pancarte cu mesaje în care se cere eliberarea lui Georgescu. Mulțimea a scandat minute în șir: „Călin Georgescu este președinte!” și „Dosare fabricate, fapte inventate!”.
Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT și a decis prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta este cercetat într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia instanței este definitivă.
„CAB in dosarul nr 44381/3/2026 admite contestația DIICOT -Central desființează în totalitate decizia judecătorului de drepturi și libertăți de la TMB și după rejudecare admite cererea DIICOT de prelungirea măsuri arestului preventiv pentru inculpați Georgescu S Calin și Rusen Ionel, pănă la o noua verificare dar nu mai târziu de 30 de zile 28.11.2026 inclusiv. Respinge contestația inculpatului Rusen Ionel de revocarea masuri. Decizia este definitivă”, se arată în decizia Curții de Apel București.
Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.