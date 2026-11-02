Adrian Năstase spune că autoritățile îl transformă pe Călin Georgescu într-un erou. „Îl mențin în atenția publicului”

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul premier Adrian Năstase a criticat modul în care justiția, procurorii și serviciile gestionează cazul lui Călin Georgescu. Acesta susține că lipsa de acțiune și menținerea subiectului în atenția publică îi sporesc vizibilitatea fostului candidat la prezidențiale și îi pot transforma imaginea din cea de adversar al sistemului în cea de erou. Adrian Năstase avertizează că nemulțumirile sociale pot amplifica acest fenomen. Urmărește emisiunea live aici.

Adrian Năstase susține că deciziile autorităților îl mențin pe Călin Georgescu în centrul atenției

Fostul premier al României este de părere că dosarele care i se adaugă lui Călin Georgescu și modul în care autoritățile gestionează acest caz îi sporesc vizibilitatea publică. Adrian Năstase consideră că lipsa de acțiune a instituțiilor și încercarea de a compensa greșelile din trecut contribuie la menținerea fostului candidat în atenția publicului și îi pot consolida imaginea pe termen lung.

„Este o inabilitate, pe de o parte, a justiției și, pe de altă parte, a procuraturii. Poate chiar și a serviciilor, care nu înțeleg că, în felul acesta, îl mențin pe Călin Georgescu în atenția publicului și îi fac un anumit serviciu pe termen mediu, poate chiar și pe termen lung. Nu cred că aceasta este cea mai bună abordare, în care se încearcă, cumva, spălarea păcatelor din trecut prin lipsa de acțiune și de vigilență în această poveste”, a explicat Adrian Năstase despre situația lui Călin Georgescu.

Adrian Năstase afirmă că modul în care serviciile gestionează cazul Georgescu sporesc nemulțumirile sociale

Adrian Năstase a atras atenția că modul în care autoritățile gestionează cazul lui Călin Georgescu contribuie la creșterea frustrării și a nemulțumirii în rândul populației. Fostul premier a explicat că tensiunile sunt amplificate și de problemele sociale și economice, în special de scăderea puterii de cumpărare.

„Cred că se generează, în acest fel, un anumit procentaj de frustrare și de nemulțumire care, în loc să scadă, crește. La acestea se adaugă și nemulțumirile sociale, precum și problemele legate de puterea de cumpărare”, a menționat fostul premier al României.

Adrian Năstase: Călin Georgescu începe să fie văzut ca un erou, nu ca un adversar

Adrian Năstase a susținut că menținerea lui Călin Georgescu în atenția publică prin dosarele și măsurile autorităților poate avea efectul contrar celui urmărit. Fostul premier consideră că, în loc să fie perceput drept un adversar al sistemului, fostul candidat la prezidențiale riscă să fie transformat într-un erou în ochii unei părți a populației.

„Călin Georgescu nu mai poate fi menținut foarte mult timp în atenția publicului pe tema „Big Brother”, pentru că, în loc să devină principalul inamic public, începe să devină un erou”, a mai relatat Adrian Năstase.

A 35-a noapte de protest în fața Arestului Central

Pentru a 35-a noapte la rând, oamenii s-au strâns în fața Arestului Central din Capitală pentru a-l susține pe Călin Georgescu, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în dosarul de înșelăciune în formă continuată. Susținătorii săi încă înfruntă frigul și îi sunt alături indiferent de condițiile meteo nefavorabile.

În ciuda ploii și a frigului, zeci de persoane s-au adunat și astăzi, în fața Arestului Central din Capitală, pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Aceștia au venit, ca în fiecare seară, cu steaguri ale României, dar și cu pancarte cu mesaje în care se cere eliberarea lui Georgescu. Mulțimea a scandat minute în șir: „Călin Georgescu este președinte!” și „Dosare fabricate, fapte inventate!”.