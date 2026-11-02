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Alegeri în Statele Unite. Ce s-ar schimba pentru Donald Trump dacă democrații preiau controlul Congresului

Melania Agiu
Alegeri în Statele Unite. Ce s-ar schimba pentru Donald Trump dacă democrații preiau controlul Congresului
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În ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului, democrații din SUA sunt convinși că pot răsturna majoritatea republicană în Camera Reprezentanților sau în Senat, ba chiar în ambele camere ale Congresului. Conform unei analize France 24, dacă opoziția reușește să câștige majoritatea în cel puțin una dintre camere, ea va putea să blocheze sau să încetinească mult mai ușor planurile și legile propuse de președintele Donald Trump până la finalul mandatului său din 2028.

Ce ar schimba o Cameră a Reprezentanților condusă de democrați

Camera Reprezentanților este unul dintre cele două organe ale puterii legislative din Statele Unite. Este camera inferioară a Congresului SUA și are un rol crucial: controlează bugetul țării și poate porni anchete oficiale. Controlul asupra acesteia le-ar oferi democraților mai multe arme împotriva lui Donald Trump. Dacă democrații câștigă majoritatea în această cameră, ei vor obține pârghiile perfecte pentru a bloca banii pentru proiectele lui Donald Trump și pentru a-i investiga acțiunile.

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Dacă ar deveni majoritari, scrie France24, democrații ar prelua președinția tuturor comisiilor parlamentare. Aceștia ar obține puterea unilaterală de a emite citații pentru a-i obliga pe responsabili guvernamentali, aliați politici sau persoane apropiate lui Donald Trump să depună mărturie sub jurământ și să furnizeze documente.

O competență pe care democrații intenționează să o folosească pentru a ancheta companiile acuzate că s-au îmbogățit datorită administrației Trump, precum marile nume din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiei.

În plus, opoziția democrată ar avea dreptul de a formula și de a aproba punerea sub acuzare a șefului statului și a guvernului său. Liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, care ar putea deveni primul președinte afro-american din istoria instituției, nu exclude o a treia punere sub acuzare a lui Donald Trump, însă acordă prioritate unei acțiuni împotriva secretarului Apărării, Pete Hegseth.

Democrații ar deține, de asemenea, controlul asupra bugetului american. Într-adevăr, orice lege privind bugetul provine din Camera Reprezentanților. Democrații pot astfel refuza orice compromis cu republicanii, chiar dacă acest lucru ar însemna să provoace o „închidere” bugetară (shutdown).

„În teorie, „președintele Camerei” are puterea de a transforma Camera într-un cimitir al legilor republicane. De fapt, el este singurul care decide ce text este supus la vot, putând astfel să amâne pe termen nelimitat examinarea acestuia.“, scriu jurnaliștii France 24.

Ce ar schimba un Senat condus de democrați

Senatul este camera superioară a Congresului SUA. Senatul reprezintă statele federate. Prin urmare, fiecare stat are o pondere egală în cadrul acestuia, indiferent de mărimea populației sale.

Prin controlul asupra acestuia, democrații ar dispune de mai multe prerogative, începând cu cea de confirmare: aceasta este cea mai puternică pârghie a Senatului. Majoritatea democrată ar putea bloca, întârzia sau respinge numirile lui Donald Trump în cabinetul prezidențial, la conducerea agențiilor federale (precum FBI, CIA sau ICE), ambasadorilor, precum și în rândul judecătorilor Curții Supreme.

O posibilitate pe care Chuck Schumer, liderul democraților din Senat, intenționează să o folosească în cazul în care vor apărea posturi vacante la Curtea Supremă în ultimii doi ani ai mandatului lui Trump.

La fel ca în Camera Reprezentanților, democrații ar prelua conducerea comisiilor senatoriale (cum ar fi puternica Comisie pentru Informații sau cea pentru Finanțe), deschizând un al doilea front juridic împotriva lui Trump și a aliaților săi.

În cele din urmă, chiar dacă Constituția americană prevede deja o majoritate de două treimi în Senat pentru ratificarea unui tratat internațional, controlul asupra camerei superioare le-ar oferi în primul rând democraților controlul asupra ordinii de zi. Astfel, aceștia ar putea să blocheze politica externă republicană prin simplul fapt de a refuza să examineze textele în comisie.

Ce s-ar schimba dacă Congresul ar fi condus de democrați

În viziunea analiștilor, scrie France 24, acest scenariu rămâne încă improbabil, fără a fi însă imposibil, dar cele două camere ale Congresului american ar putea trece în mâinile democraților.

Pe lângă opțiunile menționate anterior, democrații ar putea recurge la „Congressional Review Act”. Conform acestei legi federale din 1996, Congresul are competența, cu majoritate simplă, de a anula reglementările recente emise de agențiile federale.

În plus, legea interzice categoric agențiilor să emită în viitor o nouă reglementare care ar fi „în esență similară” cu cea care a fost respinsă.

În plus, un Congres condus de democrați i-ar priva pe republicani de „arma” reconcilierii bugetare. Această procedură parlamentară permite adoptarea în Senat a legilor legate de buget și fiscalitate cu o majoritate simplă (51 de voturi), ocolind astfel regula „filibusterului”, care impune o majoritate calificată de 60 de voturi pentru a evita obstrucționarea.

Un Congres controlat de opoziție l-ar obliga pe Donald Trump să guverneze exclusiv prin decrete („executive orders”), dintre care multe ar fi contestate în instanță. Singura putere legislativă care i-ar mai rămâne miliardarului ar fi dreptul de veto prezidențial, prin care ar putea bloca legile adoptate de Congres.

Într-un interviu pentru New York Post, Donald Trump a declarat deja că va fi nevoit să devină „domnul Veto” dacă democrații vor câștiga alegerile intermediare.

„Dacă se va întâmpla asta, cred că voi deveni domnul Veto. Nu le voi permite să facă asta. Și apoi, la un moment dat, probabil vom începe să facem compromisuri. Așa se întâmplă de obicei. Adică, nu va fi prima dată când președintele nu are majoritatea nici în Camera Reprezentanților, nici în Senat. Ei îmi vor trimite proiecte de lege, iar eu le voi aplica veto. Și, în cele din urmă, după o lună sau două, când toate inițiativele lor vor fi respinse, vor înțelege că este o pierdere de timp. Pur și simplu își irosesc timpul. Atunci vor veni la mine și vom ajunge la un acord. Cred că cel mai probabil lucrurile se vor întâmpla așa. Dar sper să nu ne confruntăm deloc cu asta”, a spus Trump.

*Echilibrul puterii în Congres nu se va schimba imediat ce vor fi anunțate rezultatele alegerilor de marți. Congresul nou ales urmează să își înceapă mandatul pe 3 ianuarie 2027.

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