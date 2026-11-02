Zelenski spune că este pregătit să se întâlnească cu Putin în Turcia. Ce condiții pune președintele ucrainean

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat disponibilitatea, în cadrul unui interviu acordat pentru CNN Turk, de a se întâlni direct cu Vladimir Putin în Turcia pentru negocieri de pace. Liderul de la Kiev a subliniat însă că o astfel de întrevedere exclude concesii teritoriale majore privind Crimeea sau Donbasul.

Declarația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski aduce detalii importante privind o potențială reluare a dialogului la nivel înalt după o lungă pauză. Comentariile liderului ucrainean vin înaintea discuțiilor la nivel tehnic dintre Ucraina, Rusia și SUA, care vor avea loc la Abu Dhabi în noiembrie.

Cu toate acestea, Zelenski a insistat că problemele fundamentale, cum ar fi un armistițiu durabil, statutul teritoriilor ocupate și garanțiile de securitate, nu pot fi tranșate decât printr-o întâlnire directă față în față cu Putin.

Kievul speră că aceste discuții de la jumătatea lunii noiembrie ar putea deschide calea pentru un eventual summit al șefilor de stat, care cel mai probabil îl va implica și pe Donald Trump.

Kremlinul a evitat mult timp o întâlnire față în față între Zelenski și Putin și a propus fie ca președintele Ucrainei să meargă la Moscova, fie o convorbire telefonică.

Declarația a venit după o întâlnire oficială pe care Zelenski a avut-o cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, unde președintele ucrainean a recunoscut că s-a discutat posibilitatea unei medieri active din partea Turciei și a propus chiar o întâlnire trilaterală la care să participe și Vladimir Putin.

Zelenski a subliniat că Ankara este un partener strategic excelent deoarece susține ferm suveranitatea și integritatea Ucrainei, având în același timp un pragmatism recunoscut și o linie de comunicare directă deschisă cu Vladimir Putin.