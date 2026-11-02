Victor Ponta face o previziune despre președintele Poloniei: „Va câștiga toate bătăliile”. De ce crede politicianul că România trebuie să se apropie de Karol Nawrocki

Victor Ponta îi sfătuiește pe liderii politici români să se apropie de Karol Nawrocki și de Polonia. Politicianul crede că președintele polonez va fi noul lider al conservatorilor europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„E foarte clar că oamenii au nevoie de leadership în perioada asta de criză profundă”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta face o previziune în ceea ce îl privește pe președintele polonez, Karol Nawrocki. Acesta spune că președintele Poloniei este noul lider care va câștiga orice bătălie, la fel cum face și premierul Peter Magyar. Fostul lider PSD trimite un semnal spre George Simion și spre ceilalți conservatori să păstreze relațiile cu Nawrocki, pentru că „Nicușor o va face”.

„Eu am o previziune, deși e foarte greu de văzut. Eu văd că Nawrocki este, de fapt, the new alpha male (n.r. noul lider) în Polonia, și va câștiga toate bătăliile, așa cum le câștigă și Peter Magyar. E foarte clar că oamenii au nevoie de leadership în perioada asta de criză profundă. E o criză care n-a existat din 1990 până azi. E foarte important să ne uităm la ce se întâmplă în Polonia. Și e foarte important ca Simion sau cine o fi din România, că nu cred că Nicușor o va face, să păstreze o relație cu Karol Nawrocki.”, explică fostul lider PSD.

„Și eu, dacă aș avea 18 ani sau 20 de ani, m-aș duce pe stradă să dau cu pietre în ăștia care ne conduc”

Politicianul validează furia tinerilor împotriva celor care ne conduc. Acesta afirmă că liderii „au mașini, au case, au ceasuri scumpe, dar nu fac nimic pentru noi”. Ponta atrage atenția asupra fragilității democrației. El crede că oamenii nu vor mai avea parte de perioade de liniște și de democrație.

„Și eu, dacă aș avea 18 ani sau 20 de ani, m-aș duce pe stradă să dau cu pietre în ăștia care ne conduc și care au mașini, au case, au ceasuri scumpe, au de toate, dar nu fac nimic pentru mine. Deci e o perioadă foarte, foarte grea. Noi am fost norocoși că am prins totuși o perioadă foarte bună, fără mari războaie, fără mari conflicte cu democrația. S-a terminat perioada aia. N-o să mai fie democrație, n-o să își mai găsească tinerii așa repede un loc de muncă.”, susține Ponta.

Ce se întâmplă în Polonia?

Protestele din Polonia au izbucnit pe fondul unei crize constituționale. Guvernul proeuropean condus de Donald Tusk se află în contră cu tabăra naționalistă apropiată de președintele Karol Nawrocki. Sute de oameni s-au adunat în fața Tribunalului Constituțional din Varșovia după suspendarea președintelui instituției, Bogdan Święczkowski, și a adjunctului său. Manifestanții au contestat decizia, pe care opoziția o consideră o încercare ilegală de preluare a controlului asupra instanței.

Conflictul are rădăcini într-o dispută mai veche privind independența justiției și numirea judecătorilor constituționali. Guvernul lui Donald Tusk susține că încearcă să repare sistemul judiciar după reformele adoptate de fostul partid de guvernământ, Lege și Justiție (PiS), acuzat de politizarea instituțiilor. Președintele Karol Nawrocki și reprezentanții opoziției susțin, în schimb, că actuala putere încalcă ordinea constituțională.