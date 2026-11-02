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Alegeri cruciale în SUA pe 3 noiembrie: testul decisiv pentru al doilea mandat al lui Trump. Republicanii riscă să piardă controlul Congresului. Ce arată sondajele

Alegeri cruciale în SUA pe 3 noiembrie: testul decisiv pentru al doilea mandat al lui Trump. Republicanii riscă să piardă controlul Congresului. Ce arată sondajele
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Americanii votează marți, 3 noiembrie, la alegerile de la jumătatea mandatului președintelui Donald Trump. În joc se află controlul Camerei Reprezentanților și al Senatului, dar și funcțiile de guvernator din 36 de state. Democrații încearcă să recâștige majoritatea în Congres.

Statele Unite organizează marți, 3 noiembrie 2026, alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, cunoscute drept „midterms”, în urma cărora americanii vor decide noua componență a Congresului și vor alege guvernatori și reprezentanți în legislativele statale, potrivit The Independent.

Scrutinul are loc la doi ani de la revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă și este urmărit inclusiv ca un indicator al sprijinului electoral pentru administrația republicană.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Deși președintele nu figurează pe buletinele de vot, rezultatele pot modifica raportul de forțe de la Washington și pot influența capacitatea Casei Albe de a-și promova agenda legislativă în următorii doi ani.

Votul anticipat se desfășoară de câteva săptămâni, iar participarea ar putea depăși 100 de milioane de alegători, dacă prezența va fi comparabilă cu cea înregistrată la alegerile intermediare din 2022. Prin comparație, la alegerile prezidențiale din 2024 au fost exprimate peste 155 de milioane de voturi.

Campania electorală din acest an a atras cheltuieli considerabile. Potrivit companiei AdImpact, până la 12 octombrie fuseseră alocate aproximativ 3,8 miliarde de dolari pentru publicitate politică, o sumă record pentru perioada analizată. Printre competițiile care au atras cele mai mari investiții se numără cursele pentru Senat din Texas, Ohio și Michigan.

Datele privind finanțarea campaniilor indică faptul că Elon Musk a cheltuit aproximativ 366 de milioane de dolari pentru susținerea candidaților republicani.

Miza alegerilor din SUA: controlul Congresului și viitorul agendei lui Donald Trump

Republicanii intră în alegerile din 3 noiembrie cu majorități în ambele camere ale Congresului.

În Camera Reprezentanților, raportul de forțe prezentat înaintea scrutinului este de 218 republicani și 214 democrați, existând două locuri vacante și un independent care votează alături de grupul republican.

Democrații au nevoie de un câștig net de patru mandate pentru a prelua controlul Camerei Reprezentanților. În Senat, republicanii dețin 53 de locuri, față de cele 47 ale democraților și independenților care votează alături de aceștia. Pentru obținerea majorității, democrații trebuie să câștige încă patru mandate.

March 4, 2025, Washington, District of Columbia, USA: US President DONALD TRUMP gestures as he speaks during an address to a joint session of Congress at the US Capitol in Washington. (Credit Image: © Mandel Ngan-Pool/CNP via ZUMA Press Wire)

Aproximativ zece competiții pentru Senat sunt considerate importante pentru stabilirea viitorului raport de forțe, printre acestea numărându-se cele din Maine, Ohio, Carolina de Nord, Iowa și Georgia.

Rezultatul alegerilor ar putea influența activitatea legislativă a administrației Trump, inclusiv în domeniile fiscalității, cheltuielilor militare și programelor sociale. În cazul în care democrații vor obține majoritatea în Camera Reprezentanților, liderul lor, Hakeem Jeffries, reprezentant al statului New York, ar putea deveni următorul președinte al Camerei.

Jeffries ar fi primul afro-american care ocupă această funcție, aflată pe locul al doilea în ordinea succesiunii la președinția Statelor Unite, după vicepreședinte.

Liderul democrat a declarat că partidul său intenționează să investigheze ceea ce a numit „niveluri fără precedent de corupţie” în administrația Trump. De asemenea, Jeffries a indicat printre prioritățile legislative ale democraților reducerea costurilor serviciilor medicale, alimentelor, locuințelor și energiei.

Dacă republicanii își păstrează majoritatea, funcția de președinte al Camerei ar putea rămâne la Mike Johnson sau ar putea fi preluată de un alt reprezentant republican, în eventualitatea unei competiții interne. Agenda legislativă a partidului ar putea include noi reduceri de taxe, majorarea cheltuielilor pentru apărare și reducerea unor programe de protecție socială, în continuarea politicilor adoptate prin legea „One Big Beautiful Bill” din 2025.

Ce indică sondajele înaintea alegerilor

Un sondaj Reuters/Ipsos realizat în septembrie indica o rată de aprobare de 32% pentru activitatea președintelui Donald Trump.

Printre principalele preocupări ale alegătorilor se numără creșterea prețurilor de consum, costul vieții și situația economică.

Unele date privind participarea anticipată și interesul pentru scrutin indică o mobilizare mai ridicată în rândul alegătorilor democrați. În același timp, există indicii privind schimbarea opțiunilor politice ale unei părți dintre alegătorii latino-americani care l-au susținut pe Trump în 2024, pe fondul nemulțumirilor legate de economie și de politicile administrației privind imigrația.

Republicanii beneficiază, la rândul lor, de resurse financiare importante pentru campanie, iar unele candidaturi democrate susținute de aripa de stânga a partidului au generat rezerve în rândul alegătorilor moderați.

Istoria recentă arată că alegerile intermediare pot modifica semnificativ echilibrul politic de la Washington. În 2010, în timpul primului mandat al președintelui democrat Barack Obama, republicanii au câștigat 63 de locuri suplimentare în Camera Reprezentanților și au preluat controlul acesteia. Democrații au păstrat majoritatea în Senat, deși au pierdut șase mandate.

Obama a descris ulterior rezultatul drept o „înfrângere zdrobitoare”, într-un context marcat de dificultăți economice și de controverse privind reforma sistemului de sănătate.

În 2018, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, democrații au obținut un câștig net de 40 de locuri în Camera Reprezentanților, dar au pierdut două mandate în Senat.

Statele și districtele care pot influența rezultatul alegerilor

Pe lângă competiția pentru Congres, americanii vor alege guvernatori în 36 dintre cele 50 de state și reprezentanți în legislativele statale din aproape întreaga țară.

Potrivit Ballotpedia, republicanii controlează în prezent aproximativ 55% dintre locurile din legislativele statale, în timp ce democrații dețin 43,8%. În competiția pentru Camera Reprezentanților, unul dintre districtele urmărite este cel din New York unde republicanul Mike Lawler candidează pentru un nou mandat.

Districtul a fost câștigat de candidata democrată Kamala Harris la alegerile prezidențiale din 2024.

O altă competiție importantă are loc într-un district din Nebraska, unde un mandat vacant este disputat într-un context economic marcat de creșterea prețurilor la combustibil, inclusiv ca urmare a războiului dintre SUA și Iran. Democrații încearcă, de asemenea, să preia de la republicani două mandate în Pennsylvania și unul în New Jersey.

În paralel, autoritățile electorale și reprezentanții democrați din Congres urmăresc posibilitatea apariției unor dispute juridice privind organizarea scrutinului.

Alegerile americane sunt administrate la nivelul celor 50 de state, iar președintele Donald Trump a susținut în repetate rânduri, începând din 2020, că în sistemul electoral american există fraude pe scară largă, fără să prezinte dovezi care să susțină aceste acuzații.

Oficialii electorali din state și democrații din Congres s-au pregătit pentru eventuale contestații în instanță împotriva unor posibile intervenții ale administrației federale în desfășurarea alegerilor.

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