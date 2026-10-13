Dacia deschide comenzile pentru noul Striker în România. Cât costă cel mai nou model românesc, rival pentru Skoda Octavia Combi?

La o zi de la prezentarea de la Salonul Auto de la Paris, Dacia a deschis comenzile pentru noul Striker, transmite Promotor.

Este modelul de vârf al producătorului de la Mioveni.

Constructorul a anunțat un preț de pornire de sub 24.000 de euro.

Configuratorul Dacia România arată bine: modelul are un preț de pornire de sub 22.000 de euro (respectiv 21.900 de euro).

Prețul cel mai mare, cu toate dotările și tracțiune integrală, trece însă de 33.300 de euro.

Ce dotări are Dacia Striker de 22.000 de euro

În acest preț primești motorizarea mild hybrid-G 140, reprezentată de un motor termic de 1,2 litri de 140 CP și 240 Nm cuplu maxim, susținut de un sistem mild hybrid și alimentat inclusiv de o instalație GPL, pentru o autonomie de până la 1.600 km!

Consumul mixt anunțat de Dacia este de până la 6,6 litri / 100 km, iar viteza maximă este de 180 km/h.

În versiunea de bază, Essential, este inclusă doar această motorizare, cuplată la o cutie manuală cu 6 trepte.

Pe partea de dotări, Dacia Striker de bază vine cu faruri de rulare pe timp de zi cu LED, jante de oțel de 17 inch și bare de plafon negre, la nivel cu caroseria. La interior, modelul produs în Turcia vine cu sistemul de infotainment Media Display de 10,1 inch, dar și cu un tablou de bord digital cu o diagonală de 7 inch.

Printre alte dotări se numără oglinzi electrice și încălzite, geamuri electrice peste tot, aer condiționat manual, dar și o multitudine de sisteme de siguranță, printre care și butonul My Safety Switch, cel mai folosit buton din mașinile producătorului românesc.

Cât costă cea mai ieftină Dacia Striker hibridă

Pentru cei care vor un Striker full hybrid, prețul este de 27.000 de euro pentru Expression și motorizarea hybrid 155, de 1,8 litri și 155 CP și tracțiune față.

În comparație cu versiunea anterioară, Expression adaugă jante de aliaj de 17 inch, volan îmbrăcat în piele ecologică și sistem de climatizare pe două zone, pe lângă ștergătoare automate și senzori de ploaie.

Dacă doriți un hibrid cu tracțiune integrală, mai trebuie să plătiți încă 1.800 de euro pentru motorizarea hybrid 150 4×4, care combină un motor în 3 cilindri de 1,2 litri și 140 de cai putere cu un motor electric montat pe puntea spate, pentru o putere totală a sistemului de 154 de cai putere.

Acest sistem de propulsie poate fi achiziționat și în versiunea Extreme, pentru 30.750 de euro. În acest preț sunt incluse jante de aliaj de 18 inch, tapițerie specifică acestui nivel de echipare, dar și o serie de accente aurii la exterior. La interior este adăugat un plafon panoramic, frână de parcare cu funcție auto-hold, dar și o suită de moduri de condus pentru diverse terenuri. Sistemul de infotainment dispune și de navigație integrată, dar și de Apple CarPlay și Android Auto în toate configurațiile.

Față de sistemul disponibil pe Dacia Duster și Bigster, cel disponibil pe Striker nu dispune de GPL. Dacă era montat și acest rezervor, autonomia ar fi urcat până la 1.500 de kilometri.

Sursa foto: PROMOTOR