Prima pagină » Auto » Cât costă Dacia Striker și ce variante sunt disponibile în România

Cât costă Dacia Striker și ce variante sunt disponibile în România

Cât costă Dacia Striker și ce variante sunt disponibile în România
Galerie Foto 8
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dacia deschide comenzile pentru noul Striker în România. Cât costă cel mai nou model românesc, rival pentru Skoda Octavia Combi?

La o zi de la prezentarea de la Salonul Auto de la Paris, Dacia a deschis comenzile pentru noul Striker, transmite Promotor.

Este modelul de vârf al producătorului de la Mioveni.

Constructorul a anunțat un preț de pornire de sub 24.000 de euro.

Configuratorul Dacia România arată bine: modelul are un preț de pornire de sub 22.000 de euro (respectiv 21.900 de euro).

Prețul cel mai mare, cu toate dotările și tracțiune integrală, trece însă de 33.300 de euro.

Ce dotări are Dacia Striker de 22.000 de euro

În acest preț primești motorizarea mild hybrid-G 140, reprezentată de un motor termic de 1,2 litri de 140 CP și 240 Nm cuplu maxim, susținut de un sistem mild hybrid și alimentat inclusiv de o instalație GPL, pentru o autonomie de până la 1.600 km!

Consumul mixt anunțat de Dacia este de până la 6,6 litri / 100 km, iar viteza maximă este de 180 km/h.

În versiunea de bază, Essential, este inclusă doar această motorizare, cuplată la o cutie manuală cu 6 trepte.

Pe partea de dotări, Dacia Striker de bază vine cu faruri de rulare pe timp de zi cu LED, jante de oțel de 17 inch și bare de plafon negre, la nivel cu caroseria. La interior, modelul produs în Turcia vine cu sistemul de infotainment Media Display de 10,1 inch, dar și cu un tablou de bord digital cu o diagonală de 7 inch.

Printre alte dotări se numără oglinzi electrice și încălzite, geamuri electrice peste tot, aer condiționat manual, dar și o multitudine de sisteme de siguranță, printre care și butonul My Safety Switch, cel mai folosit buton din mașinile producătorului românesc.

Cât costă cea mai ieftină Dacia Striker hibridă

Pentru cei care vor un Striker full hybrid, prețul este de 27.000 de euro pentru Expression și motorizarea hybrid 155, de 1,8 litri și 155 CP și tracțiune față.

În comparație cu versiunea anterioară, Expression adaugă jante de aliaj de 17 inch, volan îmbrăcat în piele ecologică și sistem de climatizare pe două zone, pe lângă ștergătoare automate și senzori de ploaie.

Dacă doriți un hibrid cu tracțiune integrală, mai trebuie să plătiți încă 1.800 de euro pentru motorizarea hybrid 150 4×4, care combină un motor în 3 cilindri de 1,2 litri și 140 de cai putere cu un motor electric montat pe puntea spate, pentru o putere totală a sistemului de 154 de cai putere.

Acest sistem de propulsie poate fi achiziționat și în versiunea Extreme, pentru 30.750 de euro. În acest preț sunt incluse jante de aliaj de 18 inch, tapițerie specifică acestui nivel de echipare, dar și o serie de accente aurii la exterior. La interior este adăugat un plafon panoramic, frână de parcare cu funcție auto-hold, dar și o suită de moduri de condus pentru diverse terenuri. Sistemul de infotainment dispune și de navigație integrată, dar și de Apple CarPlay și Android Auto în toate configurațiile.

Față de sistemul disponibil pe Dacia Duster și Bigster, cel disponibil pe Striker nu dispune de GPL. Dacă era montat și acest rezervor, autonomia ar fi urcat până la 1.500 de kilometri.

Sursa foto: PROMOTOR

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

AUTO Șeful Renault Group a răbufnit în România: Credeți că e normal ca banii publici să fie folosiți pentru ce producem în Mioveni sau pentru ce e importat din afara Europei?
08:42
Șeful Renault Group a răbufnit în România: Credeți că e normal ca banii publici să fie folosiți pentru ce producem în Mioveni sau pentru ce e importat din afara Europei?
AUTO Cum a primit presa din Spania modelul Dacia Duster Eco-G. „E cea mai ieftină și vine cu autonomie de 1500 km”
08:40
Cum a primit presa din Spania modelul Dacia Duster Eco-G. „E cea mai ieftină și vine cu autonomie de 1500 km”
SCANDALOS VIDEO | Un bucureștean și-a lăsat mașina la soare, pe plaja de la Cap Aurora. Imaginile au devenit virale, iar internauții nu l-au iertat: „Fițe, impresii, tupeu. Vine și amenda, nu durează mult”
22:43, 10 Oct 2026
VIDEO | Un bucureștean și-a lăsat mașina la soare, pe plaja de la Cap Aurora. Imaginile au devenit virale, iar internauții nu l-au iertat: „Fițe, impresii, tupeu. Vine și amenda, nu durează mult”
AUTO Chinezii sunt mândri de succesul din România: „Mărcile chinezești sunt în plină expansiune”
12:40, 08 Oct 2026
Chinezii sunt mândri de succesul din România: „Mărcile chinezești sunt în plină expansiune”
AUTO Codul Rutier se modifică: Motocicliștii și mopediștii vor putea circula pe benzile de autobuz
13:26, 07 Oct 2026
Codul Rutier se modifică: Motocicliștii și mopediștii vor putea circula pe benzile de autobuz
AUTO O nouă lovitură pentru șoferii români. RCA mai scump cu 15%: O poliță RCA costă, în medie, peste 2.000 de lei, cu 360 de lei mai mult decât în urmă cu un an
10:34, 04 Oct 2026
O nouă lovitură pentru șoferii români. RCA mai scump cu 15%: O poliță RCA costă, în medie, peste 2.000 de lei, cu 360 de lei mai mult decât în urmă cu un an
Mediafax
Spania sau România? Ce țară va avea mai multe zile libere în 2027
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Loredana, buna prietenă a Simonei Halep, apariție îndrăzneață
Adevarul
România, cu mâinile legate în cazul unui atac asupra Republicii Moldova. Marea piedică, explicată de fostul șef al Armatei Române
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Click
Trei surori, găsite fără viață pe o plajă din Marea Britanie. Ancheta a scos la iveală o dramă care a început cu mulți ani în urmă
Digi24
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Ce poți așeza la fereastră în seara de 13 octombrie, în Ajunul Sfântei Parascheva. Tradiția veche păstrată de credincioși!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Ce mâncau, de fapt, dinozaurii? Cel mai probabil alge marine, indică noi fosile
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
EXCLUSIV „O facere de dreptate” Mirel Palada explică decizia în cazul lui Călin Georgescu: Se confirmă că este un dosar politic
16:05
„O facere de dreptate” Mirel Palada explică decizia în cazul lui Călin Georgescu: Se confirmă că este un dosar politic
ULTIMA ORĂ Marius Tucă stinge entuziasmul de după decizia de eliberare a lui Georgescu: „Va rămâne în arest” / „Sigur se va găsi un judecător care să încline balanța” / „Georgescu trebuie să rămână în arest până trece guvernul Niculescu”
15:59
Marius Tucă stinge entuziasmul de după decizia de eliberare a lui Georgescu: „Va rămâne în arest” / „Sigur se va găsi un judecător care să încline balanța” / „Georgescu trebuie să rămână în arest până trece guvernul Niculescu”
ECONOMIE Salariul mediu net a scăzut la 5.688 de lei. Puterea de cumpărare, afectată de inflație
15:56
Salariul mediu net a scăzut la 5.688 de lei. Puterea de cumpărare, afectată de inflație
ULTIMA ORĂ VIDEO | Reacția susținătorilor care au primit vestea eliberării lui Călin Georgescu chiar în fața Arestului Central
15:53
VIDEO | Reacția susținătorilor care au primit vestea eliberării lui Călin Georgescu chiar în fața Arestului Central
FLASH NEWS Au izbucnit proteste în Azerbaidjan după ce guvernul a interzis purtarea hijabului în școli. Învățătoare: „Este alegerea mea personală să port hijab”
15:43
Au izbucnit proteste în Azerbaidjan după ce guvernul a interzis purtarea hijabului în școli. Învățătoare: „Este alegerea mea personală să port hijab”
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță că vrea să semneze un acord bilateral cu Luca Niculescu: PNL intră în opoziție, votează guvernul și își asumă că nu va vota nicio moţiune de cenzură timp de șase luni
15:34
Bolojan anunță că vrea să semneze un acord bilateral cu Luca Niculescu: PNL intră în opoziție, votează guvernul și își asumă că nu va vota nicio moţiune de cenzură timp de șase luni

Cele mai noi

Trimite acest link pe