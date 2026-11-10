Ce măsuri pregătește Guvernul Niculescu pentru industria auto. România ocupă locul 7 în Uniunea Europeană la producție

Luca Niculescu a evidențiat importanța industriei auto pentru economia României, care generează afaceri de peste 30 de miliarde de euro anual. Premierul României a anunțat facilități fiscale pentru companiile care investesc în producție și cercetare. De altfel, de menționat faptul că România ocupă locul 7 în Uniunea Europeană la producția auto.

Declarațiile premierului Luca Niculescu au fost efectuate, azi, la deschiderea oficială a celei de-a IX-a ediții a Automotive Industry Forum & Gala Premiilor pentru Excelență. El a afirmat că România a ajuns, în 2025, pe locul 7 în clasamentul producătorilor auto din Uniunea Europeană, în pofida presiunilor de pe piața europeană.

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„România în 2025 a devenit al șaptelea producător auto din Uniunea Europeană. O performanță importantă, obținută într-o piață europeană care se află sub presiune și într-un context în care competitivitatea nu mai poate fi considerată un dat”, a afirmat premierul.

Luca Niculescu a subliniat că industria auto reprezintă sectorul productiv cu cei mai mulți angajați din România. Premierul a anunțat măsuri pentru creșterea competitivității și protejarea locurilor de muncă, în contextul dificultăților de pe piața europeană.

Ce spune despre relansarea economică?

Totodată, premierul a anunțat că programul de relansare economică va aloca miliarde de euro pentru sprijinirea companiilor și creșterea producției locale. Planul vizează și dezvoltarea furnizorilor români și reducerea importurilor de componente auto.

„Nu putem gândi o relansare economică fără a lua în calcul industria auto, care, după cum spuneam, este un sector-cheie al economiei naționale și europene. Vrem să încurajăm dezvoltarea furnizorilor locali și producția în România a unor componente pe care azi le importăm”, a declarat acesta.

Măsurile anunțate includ eliminarea IMCA din 2027 și deduceri fiscale de 65% pentru echipamentele noi. Companiile vor putea beneficia și de credite fiscale pentru cercetare și dezvoltare. Programul TECAP România are un buget de peste 5,3 miliarde de lei pentru investiții în tehnologii și energie.

El a mai afirmat că investițiile din energie vor permite României să își asigure din producția internă necesarul pentru consumatorii casnici și industriali.

De asemenea, el a pledat pentru o colaborare mai strânsă între școli și companii, prin învățământul dual. Scopul este pregătirea tinerilor pentru cerințele actuale ale industriei.

„Încurajăm parteneriatele dintre unitățile de învățământ și companii, în așa fel încât tinerii să poată dobândi competențe practice care să fie adaptate atât noilor tehnologii, cât și nevoilor industriei”, a mai spus Luca Niculescu.

Sursă video: Youtube / Guvernul României