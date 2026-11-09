Greșeala făcută de șoferi atunci când vor să dezghețe parbrizul, pe timp de iarnă. Graba de dimineață poate pune în pericol siguranța rutieră

Mulți șoferi se întreabă cum pot dezgheța rapid parbrizul. De asemenea, geamurile aburite în sezonul rece reprezintă o problemă care vine „la pachet” în sezonul rece. Iată câteva trucuri utile, dar și unele greșeli pe care le facem atunci când vrem să pornim rapid la drum, iarna.

Gerul de dimineață înseamnă o muncă în plus pentru a pleca la drum în siguranță: trebuie să curățăm parbrizul acoperit de gheață și geamurile aburite.

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Vizibilitatea este pe primul loc, dacă ieșim în trafic. Există însă metode simple pentru a duce la bun sfârșit aceste operațiuni de rutină.

Cum poți dezgheța rapid parbrizul

Atunci când temperaturile scad sub zero grade, scrie b1tv.ro, primul pas este îndepărtarea zăpezii depuse pe mașină cu ajutorul periei speciale.

Apoi, pornește motorul și activează sistemele de dezghețare pentru parbriz, lunetă și oglinzile laterale.

Direcționează aerul cald către geamuri și activează aerul condiționat pentru a reduce umiditatea.

Gheața poate fi îndepărtată cu o racletă specială sau cu un spray de dezghețare.

Nu turnați apă fierbinte peste parbriz, deoarece șocul termic va duce la apariția fisurilor.

Ce trebuie să faci pentru a scăpa de geamurile aburite

Condensul reprezintă o altă problemă în sezonul rece, mai ales atunci când există o diferență mare de temperatură între interiorul și exteriorul autoturismului.

Pentru a elimina rapid aburul, specialiștii recomandă folosirea sistemului de ventilație și chiar a aerului condiționat.

De asemenea, curățarea periodică a suprafețelor vitrate pe interior poate face diferența, iarna, deoarece murdăria și depunerile favorizează formarea condensului.

O altă măsură importantă este eliminarea surselor de umezeală din habitaclu.

Covorașele ude, zăpada de pe pantofi sau obiectele umede lăsate în mașină pot contribui la aburirea geamurilor.

Ce greșeli fac șoferii înainte de a pleca la drum pe timp iarnă

Graba strică treaba! Mulți șoferi curăță doar o parte a parbrizului și astfel ar putea pune în pericol siguranța rutieră.

Înainte de a pleca, este esențial să îndepărtezi complet zăpada și gheața de pe geamuri, oglinzi, faruri și plafon, dar și depunerile din jurul roților.

De asemenea, lichidul de parbriz trebuie înlocuit cu unul special pentru iarnă, pentru a preveni înghețarea instalației.

Ștergătoarele nu trebuie acționate cât timp sunt „lipite” de sticlă prin îngheț, deoarece se vor deteriora.

Acordă câteva minute acestor verificări banale și vei fi scutit de probleme costisitoare. Vei pleca la drum fără griji!

Sursa foto: Envato