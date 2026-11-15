Primăria Arad vinde la licitație 14 mașini vechi. Preț de pornire de 254,50 lei pentru un Peugeot din anii ’90. Un Mercedes-Benz din 2008 pornește de la 326,50 lei

Primăria Arad scoate la licitație 14 mașini abandonate. Prețurile încep de la 250 de lei fără TVA.

Este o ocazie unică pentru cei care vor să cumpere o mașină la preț derizoriu. Primăria Arad a anunțat o licitație publică pentru 14 vehicule abandonate sau fără proprietar, iar prețurile de pornire sunt de la 250 de lei.

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Evenimentul va avea loc pe 23 noiembrie, iar cei interesați trebuie să se înscrie din timp.

Licitație pentru 14 mașini vechi

14 autovehicule care au fost abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Arad vor fi scoase la vânzare prin licitație deschisă, cu strigare.

Conform anunțului făcut de administrația locală, licitația este programată pentru 23 noiembrie, ora 10:00. Prețurile de pornire sunt cuprinse între 250.50 lei și 336.50 lei fără TVA.

La sumele de adjudecare se va adăuga TVA.

Ce mașini vinde Primăria Arad

Pe lista publicată de Primăria Arad se regăsesc modele Peugeot, Opel, VW, Ford, Nissan și chiar Mercedes-Benz.

Peugeot 306 XR (1990) – 254,50 lei

Opel Astra Break (2002) – 311,50 lei

Volkswagen Golf (2000) – 306,50 lei

Citroën C5 (2004) – 329 lei

Nissan Primera (2007) – 336,50 lei

Ford Focus (2004) – 294,50 lei

Ford Fiesta (2001) – 250,50 lei

Opel Astra (2002) – 311,50 lei

Seat Cordoba (1998) – 262 lei

Opel Vectra Caravan (1998) – 336,50 lei

Renault Espace (2000) – 336,50 lei

Nissan Primera (2002) – 321,50 lei

Daewoo Cielo (2007) – 255,50 lei

Mercedes-Benz (2008) – 326,50 lei

Data-limită de înscriere

Persoanele interesate să cumpere una din mașini trebuie să depună documentația necesară până la data de 20 noiembrie, ora 10:00.

Participanții trebuie să pregătească o cerere de înscriere la licitație, dovada achitării taxei de participare care reprezintă 10% din prețul de pornire, oferta de preț pentru fiecare vehicul, împuternicire dacă este cazul și documente de identificare și înregistrare.

De asemenea, cei care vor să vadă autovehiculele înainte de a depune o ofertă pot face acest lucru în ziua precedentă licitației.

Programul de vizitare este de luni până doi, între orele 09:00 și 15:00, iar vineri între 09:00 și 13:00.

Sursa foto: Caracter ilustrativ