Fabrica din Argeș care produce caroserii pentru Ferrari și McLaren. Fondatorul companiei a construit și Arca lui Noe la scară biblică. Care va fi următorul proiect

Încă din anul 2010, într-o comună din Argeș, sunt produse caroserii pentru Ferrari și McLaren. Claudiu Lupaș, fostul vicepreședinte al firmei care a ridicat fabrica, a construit și Arca lui Noe la scară biblică. De altfel, acum are în plan un nou proiect.

La Schitu Golești, județul Argeș, se produc caroserii pentru Ferrari și McLaren încă din 2010. Fostul vicepreședinte al companiei a transformat o unitate militară abandonată într-un parc de distracții și pregătește acum un nou proiect inspirat de legenda lui Dracula.

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„Construcţia caroseriilor maşinilor Ferrari şi McLaren se face în România din 2010, anul când am decis să revin în ţară. Ele se produc în localitatea Schitu Goleşti din Argeş, unde a fost realizată o investiţie de 25 mil. euro”, spune Claudiu Lupaş, arată Ziarul Financiar.

Arca lui Noe ridicată la scară biblică

Fabrica este operată de Fontana Pietro România, care a raportat în 2025 afaceri de 177 de milioane de lei și 238 de angajați. Potrivit lui Claudiu Lupaș, compania a ales România datorită forței de muncă ieftine și sistemului de taxare.

După ce a cunoscut zona prin intermediul industriei auto, Claudiu Lupaș a decis să investească în Argeș. El spune că a construit Arca lui Noe la dimensiunile descrise în Biblie, în ciuda celor care i-au considerat ideea „o nebunie”. Proiectul a luat naștere spre finalul pandemiei de coronavirus. În anul 2025, Arca lui Noe din Argeș a fost inaugurată.

Arca lui Noe a fost ridicată într-o fostă unitate militară abandonată, concesionată de antreprenor. Inițial, Lupaș voia să amenajeze acolo un azil, dar a ales să construiască un parc de distracții cu rol educațional. Finalizarea proiectului este estimată pentru 2030.

„Am construit Arca lui Noe în mărimea ei biblică. Toată lumea mi-a zis că e o nebunie, dar m-am ambiţionat”, a continuat Lupaș.

Claudiu Lupaș a lucrat în HoReCa, în Italia, înainte să revină în România. În 2004, a deschis primul său bar în curtea Castelului Lupilor Transilvania, proprietate moștenită de la bunicul său. Barul are o motocicletă funcțională, care este atașată pe perete, iar la intrare este poziționat un sicriu. Între 2007 și 2013, a renovat castelul cu ajutorul unei finanțări SAPARD de 100.000 de euro. În prezent, acesta funcționează ca unitate de cazare și poate fi vizitat.

„Oamenii pleacă acum mai mult ca niciodată pentru că situaţia economică din România nu este dintre cele mai bune. În viziunea mea însă, este ţara tuturor posibilităţilor. Nu am regretat niciodată că m-am întors”, spune antreprenorul.

Sursă foto: Colaj Gândul / Shutterstock / Facebook Lupaș Claudiu