Dacie din 1969, scoasă la vânzare cu numai 18.000 de kilometri la bord. Proprietarul are factura originală

Proprietarul unei Dacii vechi de mai bine de 40 de ani a decis să își vândă bijuteria pe patru roți. Mașina a fost construită în 1969 și are numai 18.000 de kilometri la bord, scrie PROSPORT.

Pe platforma OLX a apărut un anunț de vânzare cu o Dacie de 44 de ani. Printre altele, se menționează că autoturismul a fost întreținut în condiții exemplare, fiind păstrat în garaj.

Dacia 1300, din ’69, la vânzare

Modelul Dacia 1300 a ieșit pe porțile fabricii de la Mioveni în 1969. Chiar dacă, ulterior, mai multe modele au fost fabricate, românii sunt interesați cel mai mult de Dacia 1300.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Proprietarul unui astfel de autoturism își vinde mașina, care are numai 18.000 de kilometri la bord, parcurși în țară. Pentru că a fost ținută foarte mult timp în garaj, nu prezintă urme de rugină și nu are defecte, scrie ProSport. Mai mult, în anunț, proprietarul a menționat și faptul că mai are, încă, factura originală și dă și alte mănunte legate în ceea ce privește autoturismul: caroseria este berlină, culoarea bej și este înmatriculată.

În 1966, statul român a semnat un parteneriat cu francezii pentru dezvoltarea unie mașini la Colibași, actualul Mioveni, mai concret asamblarea unui model Renault sub marca Dacia. În același an a început construcția Uzinei de Autoturisme Mioveni, care a fost gata într-un timp record de doar un an şi jumătate. La 20 august 1968 a început producția modelului Dacia 1100, sub licență Renault R8. Este vorba despre o berlină cu tracțiune şi motor pe spate.

Producția acestui model s-a oprit în 1972, iar până atunci pe porțile fabricii ieșiseră 44.000 de autoturisme.

Dacia cu numărul 2.000.000, produsă în 1998

În 1969, în paralel, s-a dat drumul la producția modelului Dacia 1300, sub licență Renault 12. Mașina a fost prezentată inclusiv la Salonul auto de la Paris. Modelul este o berlină cu 4 uși şi tracțiune pe față, toate componentele fiind furnizate de Renault.

Până în 1980, Dacia a produs mai mult variante, 1300L (de lux) și 1300 LS (de la lux super). Aceste variante erau folosite exclusiv de membrii PCR.

Modelul break a fost lansat în 1973, iar din 1975 până în 1982 au ieșit pe poarta fabricii de la Mioveni aproximativ 2.000 de modele Dacia 1302, cunoscută mai bine drept „papuc”. În 1998 s-au împlinit 3 decenii de când a fost produs primului autoturism Dacia și tot atunci a ieșit de pe bandă mașina Dacia cu numărul 2.000.000.

Din 1999, uzina Dacia a fost achiziționată de Grupul Renault.