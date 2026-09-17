Cel mai mare și mai elegant model Dacia a intrat în producție, dar nu la Mioveni, ci în uzina Renault din Bursa, Turcia, săptămâna aceasta, transmite Profit.ro.

Evenimentul a fost anunțat cu fast de reprezentanții companiei și ai uzinei, care ajunge astfel la 4 modele produse simultan.

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„Go Dacia, Go Striker!”, anunță Timothy Manuel, directorul de vânzări, marketing și operațiuni al Dacia pentru piețele internaționale, odată cu startul producției lui Striker în Bursa, un moment amar pentru cei 6-7.000 de angajați Dacia din România.

„O săptămână intensă de lucru în Turcia, pentru a analiza performanța din 2026, dar mai ales pentru pregătirea lansării viitoare a noii noastre vedete: STRIKER. Produsă cu mândrie în Turcia, această mașină va duce Dacia la următorul nivel”, anunță Manuel dinrect din Turcia, unde Dacia încearcă să-și majoreze vânzările și implicit cota de piață cu ajutorul lui Striker.

Acesta se adaugă pe lista scurtă de modele, de pe care lipsesc cele două vedete ale mărcii, Duster și Bigster. Unul este produs în aceeași uzină din Bursa, cu sigla Renault, transmite sursa citată.

Celălalt nu este vândut în Turcia.

„Am avut și plăcerea să testez mașina și credeți-mă, atacă drumul!”, mai spune Timothy Manuel, parafrazând numele Striker (strike the road).

De ce nu este produsă Dacia Striker în România

Alocarea lui Striker uzinei din Bursa, Turcia, a reprezentat o surpriză pentru Dacia România, deoarece inițial compania anunțase că modelul va fi produs la Mioveni.

Reprezentanții Renault Group și directorii Dacia au explicat că repartizarea a ținut cont de mai mulți factori, inclusiv de relația tehnică pe care acest model o are cu Boreal, model produs în uzina de la Bursa, cu furnizorii de componente din Turcia, dar au menționat cumva și că uzina Dacia din România nu mai este competitivă cu cele două uzine din Bursa și Tanger.

Recent, șeful Dacia România, Mihai Bordeanu, a spus că uzina Dacia Mioveni nu are alocat niciun nou model pentru următorii ani și preocuparea principală este păstrarea actualelor modele, Duster și Bister, odată cu lansarea de noi generații, în 2030.

Dacia Striker, un crossover elegant

Dacia Striker este un crossover cu proporții de break supraînălțat și cu foarte puține elemente specifice unui SUV. Modelul va fi mai jos decât Bigster, însă va avea o lungime cu câțiva centimetri mai mare decât SUV-ul compact al mărcii. La interior, Striker va adopta o abordare ceva mai elegantă decât Duster și Bigster, iar prețul său este estimat să se poziționeze între cele două modele.

Deschiderea comenzilor este programată pentru această toamnă, iar primele livrări sunt așteptate la începutul anului viitor. Producția va crește treptat, pe măsură ce uzina își va majora ritmul de fabricație și va putea asigura stocurile necesare pentru rețeaua de dealeri.

Din punct de vedere al designului, Striker se remarcă printr-o semnătură luminoasă nouă pentru Dacia. În partea frontală, luminile LED verticale se combină cu liniile orizontale ale blocurilor optice și formează împreună litera „T”. Aceeași temă vizuală este preluată și în partea din spate, unde iluminarea LED contribuie la aspectul distinctiv al noului model.

Noutatea numită „motor tribrid”

Gama de motorizări va fi preluată în mare parte de la Duster și Bigster, cu o excepție importantă. Versiunea 4×4 de 150 CP, care combină motorul termic cu o transmisie automată și un motor electric pe puntea spate, nu va utiliza, cel puțin la lansare, configurația benzină-GPL-electric pe care Dacia o denumește „motor tribrid”.

Dacia Striker va fi prezentat alături de Spring, de versiunea hibridă a lui Sandero și de versiunile facelift ale modelelor Sandero și Jogger, în cadrul standului Dacia de la Salonul Mondial de l’Auto de la Paris.

Producția noului crossover va avea loc la uzina Renault din Bursa, Turcia, operată în parteneriat cu compania locală Oyak. Renault deține pachetul majoritar, de 51%. Fabrica are o capacitate totală de aproximativ 390.000 de vehicule pe an și producea, înainte de investițiile pentru extindere și modernizare, modele precum Megane Sedan și Clio.

Pentru pregătirea uzinei în vederea producției noii familii de modele dezvoltate pe platforma RGMP Small, cunoscută anterior sub denumirea CMF-B, Renault a investit aproximativ 400 de milioane de euro. Investiția a vizat modernizarea și adaptarea facilităților de producție pentru noile modele.

Sursa foto: Profit.ro