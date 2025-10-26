Prima pagină » Bancuri » BANC | Bătrânul Bulă și blestemul ancestral

26 oct. 2025, 15:21, Bancuri
Știi bancul cu Bulă, bătrân, când merge la o vrăjitoare ca să ceară ajutor? Citește-l și află deznodământul!

– Cu ce să te ajut, Bulă?
– Mă poți dezlega de blestemul care mă urmărește de peste 40 de ani?
– Poate! Dar trebuie să-mi spui, cu exactitate, cuvintele care au fost rostite asupra ta.
– Îmi amintesc perfect: Acum vă declar soț și soție!

Un italian, un francez și un român stăteau într-un bar și vorbeau despre amor. Italianul:

– Săptămâna trecută, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am uns-o toată cu ulei de măsline, am făcut dragoste de neuitat şi, la final, ea a gemut pentru 5 minute.

Francezul:

– Săptămâna trecută, am făcut amor cu iubita mea, Amelie, a fost grozav. Am întins frişca peste tot trupul ei, am făcut dragoste ca nebunii şi la final ea a ţipat pentru 15 minute.

Românul:

– Ei bine, săptămâna trecută şi eu am făcut dragoste cu Maria mea. Am dat-o prin untură, am făcut amor şi apoi ea a urlat şase ceasuri.

Uimiţi, italianul şi francezul îl întreabă:

– Ce naiba ai putut tu să-i faci soţiei de-a ţipat 6 ore?

