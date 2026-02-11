Prima pagină » Actualitate » Furtunile din Atlantic au aruncat pe țărm resturile unei epave legendare, „The Fame”

Furtunile din Atlantic au aruncat pe țărm resturile unei epave legendare, „The Fame”

11 feb. 2026, 23:22, Actualitate
Furtunile din Atlantic au aruncat pe țărm resturile unei epave legendare, „The Fame”

Furtunile de iarnă din Europa scot la iveală povești uitate. În sudul Angliei, valurile au aruncat la țărm rămășițe unei nave legendare. Arheologii cred că ar fi vorba despre „The Fame”, un velier din secolul al XVII-lea. Epava sa îi fascinează pe cercetători de ani de zile, relatează National-Geographic.pl.

Furtunile violente au aruncat pe plaje grinzi masive din stejar, care au stat scufundate în mare timp de secole. Această descoperire a trezit imediat interesul arheologilor, deoarece aceste elemente ar putea face parte din epava unui velier legendar, care s-a scufundat în urmă cu aproape patru secole.”

Jefuită de pirații locali

Fragmentele descoperite aparțineau, cel mai probabil, navei „The Fame”, originară din Olanda. Aceasta era o ambarcațiune impresionantă pentru vremea sa: avea o lungime de aproximativ 40 de metri, o lățime de 10 metri și o înălțime de până la 15 metri.

La bordul său se puteau afla peste 40 de tunuri. Se știe că nava ajungea până în Caraibe, de unde transporta sare. Totuși, istoria sa s-a încheiat mult mai aproape de Europa – pe bancurile de nisip înșelătoare ale Canalului Mânecii, în comitatul Dorset, în anul 1631.

În timpul unei staționări, ancora nu a putut susține greutatea navei. Deși nava masivă a fost distrusă după ce a eșuat pe bancul de nisip, întregul echipaj a părăsit puntea în siguranță. Totuși, epava a devenit rapid o țintă pentru locuitorii din zonă, care au început să o jefuiască. Se știe, de asemenea, că o parte considerabilă din încărcătură a fost sustrasă.

„Este cu adevărat palpitant”

În zona Studland, unde au fost aduse la țărm părți ale navei, au sosit rapid arheologi submarini de la Universitatea din Bournemouth. Cercetătorii au făcut aproape imediat legătura între grinzile găsite și epava din secolul al XVII-lea a navei „The Fame”.

„Este cu adevărat palpitant faptul că am reușit să găsim acest fragment din nava istorică. În timpul excavărilor noastre de la epava din canalul Swash, în 2013, lipseau părți din structură și credem că acest fragment de cocă tocmai a fost descoperit în Studland — a declarat Tom Cousins de la Universitatea din Bournemouth. Cea mai mare parte a navei fusese deja descoperită în anii ’90 în canalul Swash, o rută maritimă esențială care duce spre portul Poole.

Fragmentele de navă aduse de valuri au o lungime de aproximativ 6 metri și o lățime de 2 metri. Structura este compusă din cel puțin 15 coaste unite prin cuie de lemn de cele 5 scânduri exterioare ale cocăi. Deși coastele sunt vizibil erodate, scândurile exterioare ale cocăi s-au păstrat într-o stare surprinzător de bună.

Analizele provenienței lemnului  vor da verdictul

Conform cercetătorilor, această parte a epavei trebuie să fi fost îngropată în nisip încă din anii ’30 ai secolului al XVII-lea și a fost expusă doar periodic de către mare. Acest lucru explică absența scândurilor interioare și degradarea acestora.

„The Fame” va fi adusă de analizele dendrocronologice. Această expertiză va permite determinarea perioadei și a locului în care au crescut arborii folosiți la construcția navei, precum și dacă originea acestora coincide cu mostrele prelevate anterior din epava aflată în canalul Swash.

Fragmente mari ale navei „The Fame” se află astăzi la Muzeul din Poole. În 2013, după aproape zece ani de cercetări, arheologii au recuperat din canalul Swash, printre altele, cârma, alte elemente de structură și 6 tunuri. â

Analizele au demonstrat că lemnul utilizat pentru construcția navei a fost tăiat în Olanda sau Germania în jurul anului 1628, ceea ce a confirmat presupunerile anterioare ale cercetătorilor.

O atenție deosebită o atrage cârma monumentală – aceasta are o înălțime de aproape 8,5 metri, iar partea sa superioară este decorată cu un cap de bărbat sculptat. Este posibil ca aceasta să reprezinte un soldat olandez.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Au început scandalurile pe programul SAFE. Polonia a spus că nu se împrumută de bani ca să bage sume imense în industria Germaniei sau Franței”
23:30
Dan Dungaciu: „Au început scandalurile pe programul SAFE. Polonia a spus că nu se împrumută de bani ca să bage sume imense în industria Germaniei sau Franței”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă americanii vin și spun să nu mai cenzureze companiile americane, europenii pot să intre în război cu SUA și bagă chiar și România”
23:00
Dan Dungaciu: „Dacă americanii vin și spun să nu mai cenzureze companiile americane, europenii pot să intre în război cu SUA și bagă chiar și România”
ACTUALITATE Eroul patruped. Un câine i-a ghidat pe polițiști până la locul în care se afla un copil dispărut
21:42
Eroul patruped. Un câine i-a ghidat pe polițiști până la locul în care se afla un copil dispărut
ACTUALITATE Primul bistro din Cazinoul din Constanța va fi inaugurat. Când vor putea servi clienții o cafea cu vedere la mare în condiții speciale
20:41
Primul bistro din Cazinoul din Constanța va fi inaugurat. Când vor putea servi clienții o cafea cu vedere la mare în condiții speciale
VIDEO VIDEO | E tren, e lift, e roller coaster? Țara în care se află cea mai prăpăstioasă line ferată din lume
20:09
VIDEO | E tren, e lift, e roller coaster? Țara în care se află cea mai prăpăstioasă line ferată din lume
Mediafax
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Cât de mult ar putea crește prețul la gaze în 2026?
AGRICULTURĂ Fermierii din Spania protestează împotriva acordului Mercosur. „Suntem fermieri, nu proști. Nu ne înșelați”
23:31
Fermierii din Spania protestează împotriva acordului Mercosur. „Suntem fermieri, nu proști. Nu ne înșelați”
MILITAR Pentagonul pregătește al doilea portavion pentru Orientul Mijlociu. Trump vrea să pună presiune maximă pe Iran pentru a încheia un acord nuclear
23:11
Pentagonul pregătește al doilea portavion pentru Orientul Mijlociu. Trump vrea să pună presiune maximă pe Iran pentru a încheia un acord nuclear
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene
23:00
Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene
EXTERNE Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice
22:41
Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice
FLASH NEWS A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani
22:27
A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani
INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026”
22:01
Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026”

Cele mai noi

Trimite acest link pe