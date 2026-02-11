Prima pagină » Știri politice » Sondaj. 76% dintre români nu au încredere în Ilie Bolojan. După 8 luni de mandat, a devenit cel mai nepopular premier din ultimii anii

Sondaj. 76% dintre români nu au încredere în Ilie Bolojan. După 8 luni de mandat, a devenit cel mai nepopular premier din ultimii anii

Ruxandra Radulescu
11 feb. 2026, 23:32, Știri politice
Sondaj. 76% dintre români nu au încredere în Ilie Bolojan. După 8 luni de mandat, a devenit cel mai nepopular premier din ultimii anii
Mișcare de ultimă oră a premierului Bolojan în scandalul pensiilor magistraților. Trimite o scrisoare către CCR unde invocă pierderea banilor europeni

Trei sferturi dintre români (76%) au foarte puțină încredere în premierul Ilie Bolojan, iar 78% sunt nemulțumiți de activitatea acestuia în fruntea Executivului, arată un sondaj realizat de ARA Public Opinion, potrivit Antena 3 CNN.

La doar opt luni de la preluarea mandatului, premierul Ilie Bolojan a devenit cel mai nepopular politician al momentului, după cum indică și sondajul  realizat ARA Public Opinion.

În cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 37% dintre respondenţi au spus că ar pune ştampila pe AUR, iar alţi 25% ar vota cu PSD.

La întrebarea: „Câtă încredere aveţi în principalii actori politici? Ilie Bolojan?„, peste treo sferturi dintre respondenți, aproximativ 76%, au declarat că au  puţină şi foarte puţină încredere în prim-ministrul României.

Alţi 20% dintre participanţi au afirmat că au multă şi foarte multă încredere în premier, iar 4% au spus simplu „Nu ştiu/Nu răspund”.

Întrebați:Cât de mulţumiţi sunteţi de activitatea prim-ministrului de la preluarea funcţiei?„, 78% dintre respondenţi au răspuns că sunt puţin sau foarte puţin de acord cu activitatea premierului Ilie Bolojan.

Alţi 19% au spus că sunt mult sau foarte mult satisfăcuţi de cele făcute de şeful Guvernului, iar 3% – nu ştiu/nu răspund.

La următoarea întrebare: „Consideraţi că măsurile economice adoptate de Guvern sunt mai degrabă bune sau mai degrabă rele pentru România?”, 66% dintre români au răspuns „Rele/Foarte rele”.

23% au spus „Foarte bune/Bune”, iar 11% au oferit răspunsul: „Nu ştiu/Nu răspund”.

Răspunsurile cetățenilor la întrebarea: „Câtă încredere aveţi că măsurile economice adoptate de Guvern pot contribui la redresarea economiei României?” demonstrează clar că Ilie Bolojan nu se mai poate erija în „salvatorul” economiei.

68% dintre români au foarte puţină încredere sau puţină.  Doar 21% cred asta, 11% – nu ştiu şi nu vor să răspundă.

La întrebarea:Dacă duminica viitoare ar avea alegeri parlamentare, cu ce partid aţi vota?”

37% dintre respondenţi au spus că ar vota cu AUR, alţi 25% au răspuns: „PSD”, 17% – PNL, 11% – USR, 5% – UDMR, iar alţi 5% – alte partide.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene
23:00
Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene
FLASH NEWS Marcel Ciolacu, previziuni negre: „Vom intra în recesiune. Cei săraci vor fi și mai săraci”
21:33
Marcel Ciolacu, previziuni negre: „Vom intra în recesiune. Cei săraci vor fi și mai săraci”
FLASH NEWS Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României
21:11
Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan merge la Consiliul Europei ca să înveţe cum să aducă „mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni”
17:20
Nicuşor Dan merge la Consiliul Europei ca să înveţe cum să aducă „mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni”
FLASH NEWS Nicuşor Dan a transmis un mesaj pentru victimele atacului din Canada: „Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni”
15:59
Nicuşor Dan a transmis un mesaj pentru victimele atacului din Canada: „Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni”
ULTIMA ORĂ Ministrul Miruță s-a întâlnit cu comisarul european pentru Apărare și Spațiu. Zilele trecute, Miruță spunea că vrea să cumpere un satelit împreună cu mai multe țări
15:43
Ministrul Miruță s-a întâlnit cu comisarul european pentru Apărare și Spațiu. Zilele trecute, Miruță spunea că vrea să cumpere un satelit împreună cu mai multe țări
Mediafax
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Cât de mult ar putea crește prețul la gaze în 2026?
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Au început scandalurile pe programul SAFE. Polonia a spus că nu se împrumută de bani ca să bage sume imense în industria Germaniei sau Franței”
23:30
Dan Dungaciu: „Au început scandalurile pe programul SAFE. Polonia a spus că nu se împrumută de bani ca să bage sume imense în industria Germaniei sau Franței”
INEDIT Furtunile din Atlantic au aruncat pe țărm resturile unei epave legendare, „The Fame”
23:22
Furtunile din Atlantic au aruncat pe țărm resturile unei epave legendare, „The Fame”
MILITAR Pentagonul pregătește al doilea portavion pentru Orientul Mijlociu. Trump vrea să pună presiune maximă pe Iran pentru a încheia un acord nuclear
23:11
Pentagonul pregătește al doilea portavion pentru Orientul Mijlociu. Trump vrea să pună presiune maximă pe Iran pentru a încheia un acord nuclear
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă americanii vin și spun să nu mai cenzureze companiile americane, europenii pot să intre în război cu SUA și bagă chiar și România”
23:00
Dan Dungaciu: „Dacă americanii vin și spun să nu mai cenzureze companiile americane, europenii pot să intre în război cu SUA și bagă chiar și România”
EXTERNE Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice
22:41
Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice
FLASH NEWS A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani
22:27
A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe