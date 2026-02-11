Sondaj. 76% dintre români nu au încredere în Ilie Bolojan. După 8 luni de mandat, a devenit cel mai nepopular premier din ultimii anii

Trei sferturi dintre români (76%) au foarte puțină încredere în premierul Ilie Bolojan, iar 78% sunt nemulțumiți de activitatea acestuia în fruntea Executivului, arată un sondaj realizat de ARA Public Opinion, potrivit Antena 3 CNN.

La doar opt luni de la preluarea mandatului, premierul Ilie Bolojan a devenit cel mai nepopular politician al momentului, după cum indică și sondajul realizat ARA Public Opinion.

În cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 37% dintre respondenţi au spus că ar pune ştampila pe AUR, iar alţi 25% ar vota cu PSD.

La întrebarea: „Câtă încredere aveţi în principalii actori politici? Ilie Bolojan?„, peste treo sferturi dintre respondenți, aproximativ 76%, au declarat că au puţină şi foarte puţină încredere în prim-ministrul României.

Alţi 20% dintre participanţi au afirmat că au multă şi foarte multă încredere în premier, iar 4% au spus simplu „Nu ştiu/Nu răspund”.

Întrebați: „Cât de mulţumiţi sunteţi de activitatea prim-ministrului de la preluarea funcţiei?„, 78% dintre respondenţi au răspuns că sunt puţin sau foarte puţin de acord cu activitatea premierului Ilie Bolojan.

Alţi 19% au spus că sunt mult sau foarte mult satisfăcuţi de cele făcute de şeful Guvernului, iar 3% – nu ştiu/nu răspund.

La următoarea întrebare: „Consideraţi că măsurile economice adoptate de Guvern sunt mai degrabă bune sau mai degrabă rele pentru România?”, 66% dintre români au răspuns „Rele/Foarte rele”.

23% au spus „Foarte bune/Bune”, iar 11% au oferit răspunsul: „Nu ştiu/Nu răspund”.

Răspunsurile cetățenilor la întrebarea: „Câtă încredere aveţi că măsurile economice adoptate de Guvern pot contribui la redresarea economiei României?” demonstrează clar că Ilie Bolojan nu se mai poate erija în „salvatorul” economiei.

68% dintre români au foarte puţină încredere sau puţină. Doar 21% cred asta, 11% – nu ştiu şi nu vor să răspundă.

La întrebarea: „Dacă duminica viitoare ar avea alegeri parlamentare, cu ce partid aţi vota?”

37% dintre respondenţi au spus că ar vota cu AUR, alţi 25% au răspuns: „PSD”, 17% – PNL, 11% – USR, 5% – UDMR, iar alţi 5% – alte partide.

