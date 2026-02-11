Dan Dungaciu: „Dacă americanii vin și spun să nu mai cenzureze companiile americane, europenii pot să intre în război cu SUA și bagă chiar și România”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum europenii sunt în stare să pornească un conflict cu SUA și să bage și România în această situație. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum europenii sunt în stare să pornească un conflict cu SUA și să bage și România în această situație. Acesta a început prin a spune că europenii profită de dreptul de veto. Cu doar două-trei țări, aceștia au deja majoritate. Sociologul susține că europenii sunt în stare să pornească un conflict cu SUA, mai ales dacă americanii vin să înlăture cenzura.
„Voi sunteți de acord cu anularea dreptului de veto în politica externă de securitate pentru state, națională? Da sau nu? Simplu! Pentru că asta se întâmplă acuma, pentru că ei își dau seama, exact ce spuneți dumneavoastră, dar nu îi interesează pentru că ei au majoritate. Dacă ne înțelegem două-trei țări mari, noi avem majoritate. Deci, dacă ni se ia dreptul de vot și se face cu majoritate calificată decizia, România nu are ce n-a avut niciodată. Sunt două linii de gândire, una, ei au făcut o analiză și au spus: domnule, este ultima oară când aceste partide suveraniste pot să fie oprite. Să nu intre la guvernare. Bun, unii zic așa, bă știți vorba lui Breton, dacă au făcut-o în România, o facem și în Germania. Mai e și federalizare. Și mulți spun că federalizarea este cea mai bună soluție, pentru că-i lași pe ăștia să fiarbă în suc propriu. Și pe suveraniști, naționaliști, patrioți îi duci să facă sărbători populare câmpenești unde vor ei. Dar nu le dai puterea, pentru că puterea ar fi la Bruxelles. Și dacă federalizezi, nici nu te interesează ce pulsiuni identitare au ăștia de sub tine. Pentru că faci ca Imperiul Austro-Ungar unde nu mai contează naționalitățile. Tu guvernezi de fapt, te-ai înscăunat la Bruxelles, ai schimbat Viena cu Bruxelles-ul. Numai că eu le atrag atenția, cu tot respectul, că Imperiul Austro-Ungar n-a găsit un răspuns la chestiunea minoritară, a naționalităților. De-aia s-a prăbușit URSS-ul, fiindcă nu a găsit răspuns la această chestiune. De-aia s-a prăbușit încet și Europa. Acuma și Europa vrea să devină ca URSS-ul. De asta este important ca America să intervină, pentru că America, de sus, dacă se scutură un pic la ei, ar putea să distrugă cenzura. Dacă îi ia valul nebunesc pe europeni și intră într-o confruntare cu americanii, ne bagă și pe noi în aceeași confruntare. Numai că noi, avându-i pe ruși în coastă și pe Viktor Orban…”, a explicat sociologul.