Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Dacă americanii vin și spun să nu mai cenzureze companiile americane, europenii pot să intre în război cu SUA și bagă chiar și România”

Dan Dungaciu: „Dacă americanii vin și spun să nu mai cenzureze companiile americane, europenii pot să intre în război cu SUA și bagă chiar și România”

Andrei Rosz
11 feb. 2026, 23:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Dacă americanii vin și spun să nu mai cenzureze companiile americane, europenii pot să intre în război cu SUA și bagă chiar și România”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum europenii sunt în stare să pornească un conflict cu SUA și să bage și România în această situație. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Și dacă federalizezi, nici nu te interesează ce pulsiuni identitare au ăștia de sub tine. Pentru că faci ca Imperiul Austro-Ungar unde nu mai contează naționalitățile. Tu guvernezi de fapt, te-ai înscăunat la Bruxelles. Ai schimbat Viena cu Bruxelles-ul.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum europenii sunt în stare să pornească un conflict cu SUA și să bage și România în această situație. Acesta a început prin a spune că europenii profită de dreptul de veto. Cu doar două-trei țări, aceștia au deja majoritate. Sociologul susține că europenii sunt în stare să pornească un conflict cu SUA, mai ales dacă americanii vin să înlăture cenzura.

„Voi sunteți de acord cu anularea dreptului de veto în politica externă de securitate pentru state, națională? Da sau nu? Simplu! Pentru că asta se întâmplă acuma, pentru că ei își dau seama, exact ce spuneți dumneavoastră, dar nu îi interesează pentru că ei au majoritate. Dacă ne înțelegem două-trei țări mari, noi avem majoritate. Deci, dacă ni se ia dreptul de vot și se face cu majoritate calificată decizia, România nu are ce n-a avut niciodată. Sunt două linii de gândire, una, ei au făcut o analiză și au spus: domnule, este ultima oară când aceste partide suveraniste pot să fie oprite. Să nu intre la guvernare. Bun, unii zic așa, bă știți vorba lui Breton, dacă au făcut-o în România, o facem și în Germania. Mai e și federalizare. Și mulți spun că federalizarea este cea mai bună soluție, pentru că-i lași pe ăștia să fiarbă în suc propriu. Și pe suveraniști, naționaliști, patrioți îi duci să facă sărbători populare câmpenești unde vor ei. Dar nu le dai puterea, pentru că puterea ar fi la Bruxelles. Și dacă federalizezi, nici nu te interesează ce pulsiuni identitare au ăștia de sub tine. Pentru că faci ca Imperiul Austro-Ungar unde nu mai contează naționalitățile. Tu guvernezi de fapt, te-ai înscăunat la Bruxelles, ai schimbat Viena cu Bruxelles-ul. Numai că eu le atrag atenția, cu tot respectul, că Imperiul Austro-Ungar n-a găsit un răspuns la chestiunea minoritară, a naționalităților. De-aia s-a prăbușit URSS-ul, fiindcă nu a găsit răspuns la această chestiune. De-aia s-a prăbușit încet și Europa. Acuma și Europa vrea să devină ca URSS-ul. De asta este important ca America să intervină, pentru că America, de sus, dacă se scutură un pic la ei, ar putea să distrugă cenzura. Dacă îi ia valul nebunesc pe europeni și intră într-o confruntare cu americanii, ne bagă și pe noi în aceeași confruntare. Numai că noi, avându-i pe ruși în coastă și pe Viktor Orban…”, a explicat sociologul.

Recomandarea video

Mediafax
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Măștile cu LED pentru îngrijirea pielii funcționează sau nu?
EXTERNE Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice
22:41
Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice
FLASH NEWS A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani
22:27
A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani
INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026”
22:01
Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026”
MILITAR Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație
21:43
Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație
ACTUALITATE Eroul patruped. Un câine i-a ghidat pe polițiști până la locul în care se afla un copil dispărut
21:42
Eroul patruped. Un câine i-a ghidat pe polițiști până la locul în care se afla un copil dispărut

Cele mai noi

Trimite acest link pe