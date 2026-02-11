Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a informat că a aprobat miercuri, prin ordin de ministru, metolodogia de organizare a examenului european pentru obţinerea titlului de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală, prin care pregătirea radiologilor din România va fi aliniată la standardele europene.

„Am aprobat astăzi, prin ordin de ministru, metodologia de organizare a examenului european pentru obţinerea titlului de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală. Este un pas concret prin care aliniem pregătirea radiologilor din România la standardele europene de evaluare profesională.

Împreună cu Societatea de Radiologie şi Imagistică Medicală din România şi prin European Board of Radiology, Ministerul Sănătăţii va organiza anual o sesiune a examenului pentru obţinerea certificării EDiR – European Diploma in Radiology”, a transmis Alexandru Rogobete în această seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Oficialul a mai adăugat că EDiR este o certificare recunoscută la nivel internaţional, susţinută de Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti şi de Societatea Europeană de Radiologie.

„Practic, reprezintă un standard unic de evaluare profesională, aplicat uniform în toate ţările. Pentru medicii noştri, înseamnă validare profesională la nivel european. Pentru sistem, înseamnă rigoare, comparabilitate şi creşterea calităţii actului medical. Pentru pacienţi, înseamnă încredere într-un diagnostic realizat la standarde recunoscute internaţional”, subliniază ministrul Sănătăţii.

Totodată, Alexandru Rogobete evidenţiază că „într-un sistem medical modern, calitatea diagnosticului imagistic determină întregul parcurs terapeutic”, iar „standardul de formare al radiologilor este un pilon esenţial”.

„Cred în competitivitate profesională, în evaluări obiective şi în deschiderea sistemului nostru către standarde europene autentice. Într-un sistem medical modern, calitatea diagnosticului imagistic determină întregul parcurs terapeutic.

De aceea, standardul de formare al radiologilor este un pilon esenţial. Le mulţumesc tuturor profesioniştilor implicaţi – echipei SRIM, experţilor europeni, colegilor din Ministerul Sănătăţii şi tuturor medicilor radiologi care susţin această direcţie – pentru implicare, seriozitate şi dorinţa de a ridica standardele profesiei. Schimbarea reală înseamnă standarde clare, competenţă validată şi responsabilitate. Încrederea ne face bine”, mai afirmă ministrul Sănătăţii, în postarea menţionată.