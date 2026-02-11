Prima pagină » Știri politice » Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene

Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene

Ruxandra Radulescu
11 feb. 2026, 23:00, Știri politice
Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene
Alexandru Rogobete, la HEALTH EU SUMMIT 2025

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a informat că a aprobat miercuri, prin ordin de ministru, metolodogia de organizare a examenului european pentru obţinerea titlului de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală, prin care pregătirea radiologilor din România va fi aliniată la standardele europene.

„Am aprobat astăzi, prin ordin de ministru, metodologia de organizare a examenului european pentru obţinerea titlului de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală. Este un pas concret prin care aliniem pregătirea radiologilor din România la standardele europene de evaluare profesională.

Împreună cu Societatea de Radiologie şi Imagistică Medicală din România şi prin European Board of Radiology, Ministerul Sănătăţii va organiza anual o sesiune a examenului pentru obţinerea certificării EDiR – European Diploma in Radiology”, a transmis Alexandru Rogobete în această seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Oficialul a mai adăugat că EDiR este o certificare recunoscută la nivel internaţional, susţinută de Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti şi de Societatea Europeană de Radiologie.

„Practic, reprezintă un standard unic de evaluare profesională, aplicat uniform în toate ţările. Pentru medicii noştri, înseamnă validare profesională la nivel european. Pentru sistem, înseamnă rigoare, comparabilitate şi creşterea calităţii actului medical. Pentru pacienţi, înseamnă încredere într-un diagnostic realizat la standarde recunoscute internaţional”, subliniază ministrul Sănătăţii.

Totodată, Alexandru Rogobete evidenţiază că „într-un sistem medical modern, calitatea diagnosticului imagistic determină întregul parcurs terapeutic”, iar „standardul de formare al radiologilor este un pilon esenţial”.

„Cred în competitivitate profesională, în evaluări obiective şi în deschiderea sistemului nostru către standarde europene autentice. Într-un sistem medical modern, calitatea diagnosticului imagistic determină întregul parcurs terapeutic.

De aceea, standardul de formare al radiologilor este un pilon esenţial. Le mulţumesc tuturor profesioniştilor implicaţi – echipei SRIM, experţilor europeni, colegilor din Ministerul Sănătăţii şi tuturor medicilor radiologi care susţin această direcţie – pentru implicare, seriozitate şi dorinţa de a ridica standardele profesiei. Schimbarea reală înseamnă standarde clare, competenţă validată şi responsabilitate. Încrederea ne face bine”, mai afirmă ministrul Sănătăţii, în postarea menţionată.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Marcel Ciolacu, previziuni negre: „Vom intra în recesiune. Cei săraci vor fi și mai săraci”
21:33
Marcel Ciolacu, previziuni negre: „Vom intra în recesiune. Cei săraci vor fi și mai săraci”
FLASH NEWS Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României
21:11
Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan merge la Consiliul Europei ca să înveţe cum să aducă „mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni”
17:20
Nicuşor Dan merge la Consiliul Europei ca să înveţe cum să aducă „mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni”
FLASH NEWS Nicuşor Dan a transmis un mesaj pentru victimele atacului din Canada: „Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni”
15:59
Nicuşor Dan a transmis un mesaj pentru victimele atacului din Canada: „Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni”
ULTIMA ORĂ Ministrul Miruță s-a întâlnit cu comisarul european pentru Apărare și Spațiu. Zilele trecute, Miruță spunea că vrea să cumpere un satelit împreună cu mai multe țări
15:43
Ministrul Miruță s-a întâlnit cu comisarul european pentru Apărare și Spațiu. Zilele trecute, Miruță spunea că vrea să cumpere un satelit împreună cu mai multe țări
FLASH NEWS Romsilva contrazice raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului: „Drumul din pădurea Băneasa figurează din anii ’70 ca drum forestier”
15:41
Romsilva contrazice raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului: „Drumul din pădurea Băneasa figurează din anii ’70 ca drum forestier”
Mediafax
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Măștile cu LED pentru îngrijirea pielii funcționează sau nu?
EXTERNE Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice
22:41
Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice
FLASH NEWS A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani
22:27
A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani
INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026”
22:01
Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026”
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MILITAR Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație
21:43
Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație

Cele mai noi

Trimite acest link pe