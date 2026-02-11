Prima pagină » Știri externe » Pentagonul pregătește al doilea portavion pentru Orientul Mijlociu. Trump vrea să pună presiune maximă pe Iran pentru a încheia un acord nuclear

Pentagonul pregătește al doilea portavion pentru Orientul Mijlociu. Trump vrea să pună presiune maximă pe Iran pentru a încheia un acord nuclear

11 feb. 2026, 23:11, Știri externe
Pentagonul pregătește al doilea portavion pentru Orientul Mijlociu. Trump vrea să pună presiune maximă pe Iran pentru a încheia un acord nuclear

Pentagonul a instruit grupul de luptă al portavionului USS George H.W. Bush să se pregătească pentru o posibilă desfășurare în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor crescute cu Teheranul. Decizia vine în contextul în care Donald Trump a avertizat că statele Unite sunt pregătite să atace Iranul dacă negocierile privind programul său nuclear eșuează, scrie The Wall Street Journal.

În prezent, portavionul USS Abraham Lincoln este deja în regiunea de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) și operează în prezent în Marea Arabiei la sud de Iran. Al doilea portavion este în pregătire, la ordinele Pentagonului, iar ordinal oficial poate fi emis în câteva ore de președintele Trump. Printre candidați se numără USS George Washington, aflat în prezent în Asia, sau USS George H.W. Bush, aflat pe coasta de est a SUA, deși ambele ar avea nevoie de cel puțin o săptămână pentru a ajunge în regiune.

USS Abraham Lincoln

„Fie vom face o înțelegere, fie va trebui să facem ceva foarte dur”

Donald Trump a declarant pe 10 februarie că suplimentarea forțelor în jurul Iranului este o măsură de a exercita presiune pentru încheierea unui acord. „Fie vom face o înțelegere, fie va trebui să facem ceva foarte dur, ca data trecută”, a precizat președintele american.

Comentariile lui Trump au survenit după discuții indirecte purtate în Oman săptămâna trecută, care au fost primele de când armata SUA a bombardat trei situri nucleare principale ale Iranului în iunie 2025.

Dacă acest al doilea portavion va fi trimis, va fi prima dată când două portavioane americane operează simultan în regiune din martie 2025, când USS Harry S. Truman și USS Carl Vinson au fost prezente pentru a contracara rebelii Houthi. Cel mai probabil, portavionul USS Goerge Bush va fi cel trimis, deoarece în prezent desfășoară o serie de exerciții de antrenament în largul coastei Virginiei și ar putea accelera aceste exerciții, spun oficialii americani.

USS George H.W. Bush

Israelul face presiuni pentru încheierea unui acord nuclear între SUA și Iran

Decizia de a suplimenta forțele în Marea Arabiei vine și pe fondul vizitei primului ministru al Israelului în Statele Unite. Benjamin Netanyahu a mers personaj la Washington pentru a convinge administrația americană să preseze Teheranul astfel încât aceștia să încheie acordul nuclear și cel de restricționare a rachetelor balistice.

Benjamin Netanyahu susține de mult timp că Iranul reprezintă o amenințare existențială la adresa statului Israel și a presat de multe ori Statele Unite să ia măsuri pentru a limita influența Teheranului în regiune. De asemenea, oficialii israelieni au declarat că țara lor își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni militare împotriva Iranului dacă acesta nu ajunge la un acord nuclear cu SUA.

Benjamin Netanyahu este sub presiunea aliaților de extremă dreapta din guvernul său și este forțat să își folosească legăturile cu Trump pentru a promova un acord amplu între SUA și Iran, care să răspundă preocupărilor de securitate ale guvernului israelian.

Recomandările autorului:

Mark Rutte a lansat oficial misiunea „Arctic Sentry” în Arctica. Ce spune șeful NATO despre relația cu SUA și viitorul Alianței

Germania iese la atac. Berlinul pregătește o lege care îi permite să riposteze la atacurile cibernetice. Principalul agresor: Rusia

Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice
22:41
Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice
FLASH NEWS A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani
22:27
A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani
MILITAR Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație
21:43
Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație
ACTUALITATE Eroul patruped. Un câine i-a ghidat pe polițiști până la locul în care se afla un copil dispărut
21:42
Eroul patruped. Un câine i-a ghidat pe polițiști până la locul în care se afla un copil dispărut
REFERENDUM Referendum istoric în Elveția. Locuitorii vor să decidă prin vot limitarea populației țării la maximum 10 milioane de locuitori
21:05
Referendum istoric în Elveția. Locuitorii vor să decidă prin vot limitarea populației țării la maximum 10 milioane de locuitori
CONTROVERSĂ Viktor Orban spune că Uniunea Europeană și Ucraina „au declarat război” Ungariei
20:06
Viktor Orban spune că Uniunea Europeană și Ucraina „au declarat război” Ungariei
Mediafax
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Măștile cu LED pentru îngrijirea pielii funcționează sau nu?
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene
23:00
Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene
INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026”
22:01
Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026”
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS Marcel Ciolacu, previziuni negre: „Vom intra în recesiune. Cei săraci vor fi și mai săraci”
21:33
Marcel Ciolacu, previziuni negre: „Vom intra în recesiune. Cei săraci vor fi și mai săraci”
FLASH NEWS Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României
21:11
Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României

Cele mai noi

Trimite acest link pe