Pentagonul a instruit grupul de luptă al portavionului USS George H.W. Bush să se pregătească pentru o posibilă desfășurare în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor crescute cu Teheranul. Decizia vine în contextul în care Donald Trump a avertizat că statele Unite sunt pregătite să atace Iranul dacă negocierile privind programul său nuclear eșuează, scrie The Wall Street Journal.

În prezent, portavionul USS Abraham Lincoln este deja în regiunea de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) și operează în prezent în Marea Arabiei la sud de Iran. Al doilea portavion este în pregătire, la ordinele Pentagonului, iar ordinal oficial poate fi emis în câteva ore de președintele Trump. Printre candidați se numără USS George Washington, aflat în prezent în Asia, sau USS George H.W. Bush, aflat pe coasta de est a SUA, deși ambele ar avea nevoie de cel puțin o săptămână pentru a ajunge în regiune.

„Fie vom face o înțelegere, fie va trebui să facem ceva foarte dur”

Donald Trump a declarant pe 10 februarie că suplimentarea forțelor în jurul Iranului este o măsură de a exercita presiune pentru încheierea unui acord. „Fie vom face o înțelegere, fie va trebui să facem ceva foarte dur, ca data trecută”, a precizat președintele american.

Comentariile lui Trump au survenit după discuții indirecte purtate în Oman săptămâna trecută, care au fost primele de când armata SUA a bombardat trei situri nucleare principale ale Iranului în iunie 2025.

Dacă acest al doilea portavion va fi trimis, va fi prima dată când două portavioane americane operează simultan în regiune din martie 2025, când USS Harry S. Truman și USS Carl Vinson au fost prezente pentru a contracara rebelii Houthi. Cel mai probabil, portavionul USS Goerge Bush va fi cel trimis, deoarece în prezent desfășoară o serie de exerciții de antrenament în largul coastei Virginiei și ar putea accelera aceste exerciții, spun oficialii americani.

Israelul face presiuni pentru încheierea unui acord nuclear între SUA și Iran

Decizia de a suplimenta forțele în Marea Arabiei vine și pe fondul vizitei primului ministru al Israelului în Statele Unite. Benjamin Netanyahu a mers personaj la Washington pentru a convinge administrația americană să preseze Teheranul astfel încât aceștia să încheie acordul nuclear și cel de restricționare a rachetelor balistice.

Benjamin Netanyahu susține de mult timp că Iranul reprezintă o amenințare existențială la adresa statului Israel și a presat de multe ori Statele Unite să ia măsuri pentru a limita influența Teheranului în regiune. De asemenea, oficialii israelieni au declarat că țara lor își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni militare împotriva Iranului dacă acesta nu ajunge la un acord nuclear cu SUA.

Benjamin Netanyahu este sub presiunea aliaților de extremă dreapta din guvernul său și este forțat să își folosească legăturile cu Trump pentru a promova un acord amplu între SUA și Iran, care să răspundă preocupărilor de securitate ale guvernului israelian.

