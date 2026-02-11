Prima pagină » Știri externe » Fermierii din Spania protestează împotriva acordului Mercosur. „Suntem fermieri, nu proști. Nu ne înșelați”

Fermierii din Spania protestează împotriva acordului Mercosur. „Suntem fermieri, nu proști. Nu ne înșelați”

11 feb. 2026, 23:31, Știri externe
Aproximativ 2.500 de fermieri și 370 de tractoare au luat cu asalt capitala Spaniei într-o demonstrație de forță din partea sectorului agricol. Obiectivul lor este unul clar: respingerea categorică a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur, scrie presa spaniolă. 

Fermierii spanioli au ieșit miercuri pe străzile din Madrid pentru a protesta împotriva acordului Mercosur, a cărui implementare pune agricultura spaniolă în dificultate. Fermierii avertizează că acest acord comercial deschide ușa către o concurență neloială, cu produse din țări terțe care nu îndeplinesc aceleași standarde de mediu, de muncă și de sănătate cerute în Europa.

„Suntem fermieri, nu proști. Nu ne înșelați”, a strigat un fermier în timp ce tractoarele înaintau prin Madrid.

Sectorul agricol este asaltat din toate părțile

Protestul merge dincolo de simpla denunțare a acordului Mercosur. Organizatorii protestului denunță situația critică cu care se confruntă comunitățile rurale din Spania, unde acestea sunt prinse între creșterea costurilor de producție (îngrășăminte, combustibil și hrană pentru animale) și prețurile de la poarta fermei, care nu garantează profitabilitatea. La aceasta se adaugă și lipsa forței de muncă deoarece tot mai puțini tineri sunt dispuși să își asume viitorul în agricultură și creșterea animalelor din cauza lipsei de stimulente și incertitudini.

Mai mult, sectorul agricol s-a mobilizat și împotriva reducerilor de buget planificate pentru următoarea Politică Agricolă Comună, pe care o consideră o altă lovitură pentru un sector care este deja slăbit. Fermierii spanioli solicită măsuri urgente și un angajament real din partea instituțiilor pentru a proteja sectorul primar, a garanta suveranitatea alimentară și a preveni depopularea suplimentară a zonelor rurale.

